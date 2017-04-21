Haftanın Pusulası

HAFTANIN PUSULASI

Kedili çocuk kitabı

Kadıköylü ünlü yazar Buket Uzuner, çocuklar için kalem aldığı “ah bir kedi olsam!” adlı kitabını yayınladı. Kedi seven çocuklara olduğu kadar, 7 yaş ve üzerindeki kedi dostu yetişkinlere de hitap eden kitapta Uzuner, “Aslında hangimiz kedilere bakıp da onlara bir kez bile özenmedik ki?” sorusundan yola çıkıyor. Acaba bir çocuk olmak yerine, hiç ödev yapmayan, gece erkenden yatıp, sabah karanlıkta kalkmayan, sevmediği yemekleri yemek zorunda olmayan, saatlerce oyun oynayan özgür bir kedi yavrusu olsaydı, hayat nasıl olurdu? Uzuner bu sorular ışığında bir sabah kediye dönüşen anne-oğulun keyifli serüvenine tanıklığa davet ediyor okuyucuyu.

Tamamlanması on beş yıl süren ve Everest Yayınları etiketiyle yayımlanan 152 sayfalık kitap, çevre bilincini, aktivist ruhu, doğaya saygıyı, “niyet”in önemini minik kahramanı Can’ın gözünden anlatıyor. Fantastik ögelerle bezeli kitap, aynı zamanda biyografik izler de taşıyor. Resimlemesini Oğuz Demir’in yaptığı kitabın 80. sayfasında yazılan telefon numarasını arayanlar da bir sürprizle karşılaşıyor.

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İmge Yayınevi’nden aldığımız bilgiye gore haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Kan ve Gül / Alper Canıgüz / April / 212 sf / 20 TL

Hayvanlardan Tanrılara Sapiens / Yual Noah Harari / Kolektif / 411 sf / 32 TL

Her Yerden Çok Uzakta / Ursula K. Le Guin / İmge / 94 sf / 10 TL

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ALBÜM

Senem Demircioğlu – İklim Tamkan / İlk Atlas

Klasik müzik sanatçısı kimliklerinden sıyrılarak sıra dışı bir albüme imza atan Senem Demircioğlu ve İklim Tamkan, ”İlk Atlas”ın konser serilerine başladı.

Mezzosoprano Senem Demircioğlu ile piyanist İklim Tamkan’ın bir araya gelerek, Cemal Süreya, Edip Cansever, Metin Altıok ve Behçet Aysan gibi şairlerin şiirlerini yorumladıkları albüm ”İlk Atlas”, Fazıl Say’ın prodüktörlüğünde ve yapımcılığında müzik marketlerde yerini aldı.

Beş yılı aşkın bir süredir birlikte çalışan Senem Demircioğlu ve İklim Tamkan, 25 Nisan Salı akşamı saat 22.30’da Caddebostan’daki ARK Music&Gigs’de ilk albümlerinden şarkılarını dinleyicilerin beğenisine sunacak.

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Ruhu doyuran şarkılar:

Duman / Eyvallah

Kardeş Türküler / Tencere Tava Havası

Nazan Öncel&Çapulcu Orkestrası / Güya

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DVD

Soysuzlar Çetesi

Quentin Tarantino’nun 2009 yapımı filmi Soysuzlar Çetesi (Inglourious Basterds), 8 dalda Oscar adayı olmuştu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Christopher Waltz’e Oscar Ödülü kazandırmıştı. Bu sıradışı film, yeni baskısıyla yeniden izleyicilerle buluşuyor. Soysuzlar Çetesi Almanya işgalindeki Fransa’da, Shosanna Dreyfus’un (Melanie Laurent) ailesinin Nazi subayı Hans Landa (Christoph Waltz) tarafından katledişine tanık olmasıyla başlıyor. Kaçmayı başaran Shosanna Paris’e gider ve burda edidiği yeni kimliğiyle bir sinema işletmeye başlar.

Avrupa’nın başka bir yerinde ise Teğmen Aldo Raine (Brad Pitt) bir grup yahudi askerini organize ederek intikam ateşiyle belirledikleri hedefe doğru yola çıkar.