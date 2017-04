Haftanın Pusulası

KİTAP

Aşk ve Cinayet Tarifleri

Huzurlarınızda Tannie Maria… Yemek pişirmeyi çok pek çok, yazı yazmayı da az biraz seven bir kadın. Yaşadığı küçük kasabanın yerel gazetesi için bir yemek tarifleri köşesi hazırlıyor ve bir yandan da verdiği tarifler üzerinden hayatı yeniden tanımlıyor.

Sakin, sessiz mutfağında kayısı marmeladı yaptığı bir gün yakın arkadaşı Harriet’in beklenmedik şekilde çıkagelmesi tüm yaşamını değiştiriyor. Tannie Maria henüz farkında değil ama Harriet o gün ona yepyeni ve çok farklı iki tarifin, aşk ve cinayet tariflerinin, ilk malzemesini getiriyor.

Entrika, çikolatalı kek ve dostluğun çok lezzetli bir karışımı olan bu kitap, hem leziz tarifleriyle damağınız için hem de temposu hiç düşmeyen öyküsüyle dimağınız için tam bir iştah açıcı… (Tanıtım Bülteninden) Ruhun Gıdası Kitaplar / 352 sf / 24 TL

*

*

Pandora Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre Edebiyat alanında çok satan kitaplar şöyle:

- Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler / Elena Favilli / Hep Kitap / 224 sf / 39 TL

- Işığın Yolu / Nilüfer Devecigil / Doğan Kitap / 236 sf / 21 TL

- Hayat Ağacı: Makaleler / Gönül Alpay Tekin / Yeditepe Yayınları / 672 sf / 60 TL

*

*

ALBÜM

Athena / Geberiyorum

Athena, müzikal üretimine bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden yayımladıkları “Ses Etme” video klibi ve şarkısı ile büyük ses getiren grup, Pasaj Müzik etiketiyle Apple Music’te yeni single’ı “Geberiyorum”u yayınladı.

Ali Kocatepe tarafından bestelenen, Nazım Hikmet Ran’ın “Günler” şiirini kendi düzenlemesi ile yeniden yorumlayan Athena, ünlü şairin fotoğrafının yer aldığı single kapağını geçtiğimiz günlerde ilk defa sosyal medya hesaplarında yayınladıktan sonra, binlerce kişi tarafından beğeni ve paylaşımda bulunuldu. Şarkıyı dinlemek için tıklayın

*

*

Ruhu doyuran şarkılar:

- Idir / Adrar Inu

- Betül Bilgin / Seriday

- Celtic Tides / Ann Innis Aigh

*

*

DVD

Pink Floyd / The Wall

The Wall, İngiliz rock müzik topluluğu Pink Floyd’un 1979 yılında yayınladığı aynı adlı albüme 1982 yılında Alan Parker tarafından çekilen, animasyonları da olan, pek fazla diyalog olmayan, albümün müziklerinin Hey You ve The Show Must Go On dışında tamamının bulunduğu bir film. Başoyuncu Bob Geldof’dur. Animasyonlar efsane sanatçı Gerald Scarfe tarafından yapılmış. Bu efsane grubun efsane filmi yeniden stoklarda.