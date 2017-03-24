Haftanın Pusulası

KİTAP

Ay Dolandı

Dünyanın uğultusu, merkezden uzaklaşanların içinde yankılanıyordu. Uykuları bölen bir sessizlikte olup bitiyordu her şey. Sabırla bekleyenler, çekip gidenler, geride kalanlar ve yollara düşenler. Bir tek ay şahitti, bir de Saliha…

Çağdaş edebiyatımızın üretken yazarlarından Neslihan Önderoğlu, birbirine dolanan yaşamlara ve görünmeyen yaralara dokunuyor. Hem çok farklı hem de benzer yaşamlar süren gençlerin duygu dünyalarını ve gelecek kaygılarını anlatan yazar, günümüz Türkiye’sini resimliyor. İlk satırından itibaren merak uyandıran roman, konusu, kurgusu ve diliyle her yaştan okurda iz bırakacak güçte. (Tanıtım Bülteninden) ON8 Yayınevi / 178 sf / 15 TL

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Sanal kitap mağazası İdefix’ten aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar:

- Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler / Elena Favilli / Hep Kitap / 224 sf / 39 TL

- Huzursuzluk / Zülfü Livaneli / Doğan Kitap / 160 sf / 15 TL

- Olağanüstü Bir Gece / Stefan Zweig / İş Bankası Yayınları / 80 sf / 8 TL

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ALBÜM

Can Bonomo / Kâinat Sustu

Alternatif müziğin Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden Can Bonomo, iki yıl aradan sonra yayınladığı “Kâinat Sustu” isimli dördüncü albümünü dinleyicilerinin beğenisine sundu. Can Bonomo, yeni albümündeki 10 şarkıdan 8 tanesinin söz ve müziğinin sahibi. Sanatçı albümünde müziği Fikret Kızılok ve sözleri Ahmet Arif'e ait olan “Vurulmuşum” isimli şarkıyı yeniden yorumladı.

Albümün bir diğer sürprizi ise Ceza ile Can Bonomo düeti. “Terslik Var” isimli şarkı için biraraya gelen Can Bonomo ve Ceza dinleyicilerine güzel bir şarkı hazırladı.

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Ruhu doyuran şarkılar:

- Model / Mey

- Mabel Matiz / Gel

- Sezen Aksu / İhanetin Bedeli

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DVD

13 Minutes – Hitler’e Suikast

Nazi askerlerinin Polonya'yı işgalinden iki ay sonra 8 Kasım 1939 günü, Nazi karşıtı marangoz Georg Elser Hitler'in Münih'te konuşma yapacağı ünlü Bürgerbräukeller salonuna bomba yerleştirir. Amaç Hitler'i ve partinin önde gelen isimlerini yok etmektir. Ancak Hitler o toplantıda konuşmasını kısa tutmuş ve parti liderleriyle birlikte beklenenden daha erken ayrılmıştır. Elser, İsviçre sınırından geçmeye çalışırken dedektifler ve Gestapo yöneticisi Heinrich Müller tarafından yakalanıp sorguya çekilir ve suikast girişiminin başarısız olduğunu bu şekilde öğrenmiş olur. Günler süren işkence seanslarının ardından itirafta bulunup planının ayrıntılarını anlatmaya başlar...