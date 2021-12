2021'İN PUSULASI

KİTAP

2021’in en çok satan kitapları

Türkiye'nin 2021 yılı verilerine göre okuma oranının 180 ülke orasında 140. sırada olduğu açıklandı. Türkiye’de kitap okuma oranı gün geçtikte azalırken, en çok okunan kitaplar ise satılan kitaplar üzerinden değerlendiriliyor. Yüzde 65 oranında aşk kitapları, yüzde 24 siyaset ve yüzde 13 oranında düşünce/ felsefe kitapları okunuyor. En çok satan kitaplar arasında ise dünya klasikleri ve Türkiyeli yazarların son romanları yerini aldı.

2021 yılının yayınevi, e ticaret siteleri ve kitapçılarından alınan kaynaklarla düzenlenen “En çok okunanlar” listesine göre 2021’in en çok satan kitapları şöyle:

Var mısın? / Doğan Cücenoğlu / Kronik Kitap Körlük / Jose Saramago / Kırmızı Kedi Yayınları Kayıp Tanrılar Ülkesi / Ahmet Ümit / Yapı Kredi Yayınları Altıncı Koğuş / Anton Çehov / Yordam Kitap

5- Balıkçı ve Oğlu / Zülfü Livaneli / İnkılâp Kitabevi

6- Ben Kirke / Madeline Miller / İthaki Yayınları

7- Veba Geceleri / Orhan Pamuk / Yapı Kredi Yayınları

8- Cesur Yeni Dünya / Aldous Huxley / İthaki Yayınları

9- Yakın Tarihin Gerçekleri / İlber Ortaylı / Kronik Kitap

10- Empedokles’in Dostları / Amin Maalouf / Yapı Kredi Yayınları

MÜZİK

2021’in en çok dinlenen şarkıları

Dünyanın en popüler müzik streaming platformlarından biri diyebileceğimiz Apple Music'te bu sene en çok dinlenen şarkılar ve şarkıcılar açıklandı. 2021'in en çok dinlenen şarkısı K-pop grubu BTS'in “Dynamite” şarkısı oldu. Onu Olivia Rodrigo'nun "Drivers Licence” şarkısı ve Ariana Grande'nin “Positions” şarkısı izledi. Türkiye'de en çok dinlenen şarkı Sefo'nun “Bilmem mi” adlı parçası olurken onu EDIS'in “Martılar” ve Madrigal'in “Seni Dert Etmeler” adlı parçaları izledi. Dördüncü sırada UZI'nin “Krvn” adlı parçası ve beşinci sırada Ezhel'in “Allah'ından Bul” parçası yer aldı.

Dijtal müzik platformu Spotify’ın, 2021'de dünyada ve Türkiye'de en çok dinlenenler listeleri de benzer sonuçları ortaya koydu.

Dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar:

1. Drivers License - Olivia Rodrigo

2. Montero (Call Me By Your Name) - Lil Nas X

3. Stay (Justin Bieber ile) - he Kid LAROI

4. Good 4 u - Olivia Rodrigo

5. Levitating (feat. DaBaby) - Dua Lipa

Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar:

1. Bilmem Mi? - Sefo

2. Seni Dert Etmeler - Madrigal

3. Krvn - UZI

4. Bul Beni - Ezhel

5. Martılar – EDIS

DİZİ

2021’de en çok izlenen diziler

Sinema ve televizyon veri tabanı IMDb'de, seyircilerin oylarıyla 2021'in en popüler dizileri belirlendi. Yılın en çok izlenen dizilerine baktığımızda süper kahraman yapımlarının öne çıktığını görüyoruz. Neyse ki “Mare of Easttown”, “Squid Game”, “Bridgerton” gibi farklı yapımlar da listede yerini buldu. İşte 2021’in en popüler dizileri:

Wanda Vision Loki

3- Squid Game

4- The Falcon and the Winter Soldier

5- Bridgerton

6- The Walking Dead

7- Mare of Easttown

5- Shadow and Bone

9- Cobra Kai

10- Lucifer