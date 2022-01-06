Haftalık Bağımsız Gazete 06 Ocak 2022
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Sinematek / Sinema Evi'nde bu hafta

Sinematek / Sinema Evi'nde bu hafta
GazeteKadıköy

7 Ocak Cuma 15.00

Ölmeyen Aşk

Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Sadık Şendil
Oyuncular: Kartal Tibet, Tanju Gürsu, Nilüfer Koçyiğit

Türkiye / 1966 / Türkçe  / 85 dk. / Siyah Beyaz

7 Ocak Cuma 20.00

Sevmek Zamanı

Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan, Kemal Demirel
Oyuncular: Müşfik Kenter, Sema Özcan, Süleyman Tokcan

Türkiye / 1965 / Türkçe / 85 dk. / Siyah Beyaz

8 Ocak Cumartesi 15.00

Faust (Faust: Eine deutsche Volkssage)

Yönetmen: F. W. Murnau
Senaryo: Gerhart Hauptmann, Hans Kyser, Johann Wolfgang von Goethe (eser)
Oyuncular: Gösta Ekman, Emil Jannings, Camilla Horn, Frida Richard, William Dieterle, Yvette Guilbert, Eric Barclay, Hanna Ralph, Werner Fuetterer

Almanya /1926 / Almanca / 107 dk. / Siyah Beyaz / Sessiz / Türkçe Altyazılı 

8 Ocak Cumartesi 20.00

Acı Hayat

Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Ayhan Işık, Türkan Şoray, Ekrem Bora, Nebahat Çehre

Türkiye / 1962 / Türkçe / 92 dk. / Siyah Beyaz

9 Ocak Pazar 15.00

Yılanların Öcü

Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Fikret Hakan, Nurhan Nur, Aliye Rona

Türkiye / 1961 / Türkçe  / 107 dk. / Siyah Beyaz
 

9 Ocak Pazar 18.00

Bitmeyen Balayı (Touch of Evil)

Yönetmen: Orson Welles
Senaryo: Orson Welles, Whit Masterson, Franklin Coen
Oyuncular: Charlton Heston, Orson Welles, Janet Leigh

ABD / 1958 / İngilizce / 95 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı

11 Ocak Salı 20.00

Dokuz Dağın Efesi: Çakıcı Geliyor

Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Fikret Hakan, Serpil Gül, Hayri Esen

Türkiye / 1958 / Türkçe  / 105 dk. / Siyah Beyaz


 

12 Ocak Çarşamba 20.00

Türkiye’den Kısalar 1

  • Koleksiyoncu

Yönetmen: Pelin Esmer
Senaryo: Pelin Esmer

Türkiye / 2002 / Türkçe / 40 dk. / Renkli

  • Unus Mundus

Yönetmen: Senem Tüzen
Senaryo: Senem Tüzen
Oyuncular: Okan Aktuğ, Mustafa Olgun

Türkiye / 2007 / Türkçe / 4 dk. / Siyah Beyaz

  • Küçük Kara Balıklar

Yönetmen: Azra Deniz Okyay
Senaryo: Azra Deniz Okyay
Oyuncular: Patrick Chauvel, Azra Deniz Okyay, Rüçhan Çalışkur 

Fransa, Türkiye / 2013 / Türkçe, Fransızca / 27 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı

  • Poyraz

Yönetmen: Belma Baş
Senaryo: Belma Baş
Oyuncular: Şeyma Uzunlar, Sevinç Baş, Oktay Kaptan

Türkiye / 2006 / Türkçe / 13 dk. / Renkli

  • Ankebût

Yönetmen: Ceylan Özgün Özçelik
Senaryo: Ceylan Özgün Özçelik

Türkiye / 2020 / Türkçe / 5 dk. / Renkli

13 Ocak Perşembe 20.00

Sensiz Yaşayamam

Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Berrin Giz, Safa Önal, Metin Erksan
Oyuncular: Hülya Koçyiğit, Cemal Gencer

Türkiye / 1977 / Türkçe / 95 dk. / Siyah Beyaz


 

14 Ocak Cuma 15.00

Gecelerin Ötesi

Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Kadir Savun, Suphi Kaner, Oktar Durukan

Türkiye / 1960 / Türkçe  / 112 dk. / Siyah Beyaz

14 Ocak Cuma 20.00

Caniler Avcısı (The Night of the Hunter)

Yönetmen: Charles Laughton
Senaryo: James Agee, Charles Laughton
Oyuncular: Robert Mitchum, Shelley Winters, Lillian Gish

ABD / 1955 / İngilizce / 92 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı

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