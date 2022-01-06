Sinematek / Sinema Evi'nde bu hafta

7 Ocak Cuma 15.00
Ölmeyen Aşk
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Sadık Şendil
Oyuncular: Kartal Tibet, Tanju Gürsu, Nilüfer Koçyiğit
Türkiye / 1966 / Türkçe / 85 dk. / Siyah Beyaz
7 Ocak Cuma 20.00
Sevmek Zamanı
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan, Kemal Demirel
Oyuncular: Müşfik Kenter, Sema Özcan, Süleyman Tokcan
Türkiye / 1965 / Türkçe / 85 dk. / Siyah Beyaz
8 Ocak Cumartesi 15.00
Faust (Faust: Eine deutsche Volkssage)
Yönetmen: F. W. Murnau
Senaryo: Gerhart Hauptmann, Hans Kyser, Johann Wolfgang von Goethe (eser)
Oyuncular: Gösta Ekman, Emil Jannings, Camilla Horn, Frida Richard, William Dieterle, Yvette Guilbert, Eric Barclay, Hanna Ralph, Werner Fuetterer
Almanya /1926 / Almanca / 107 dk. / Siyah Beyaz / Sessiz / Türkçe Altyazılı
8 Ocak Cumartesi 20.00
Acı Hayat
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Ayhan Işık, Türkan Şoray, Ekrem Bora, Nebahat Çehre
Türkiye / 1962 / Türkçe / 92 dk. / Siyah Beyaz
9 Ocak Pazar 15.00
Yılanların Öcü
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Fikret Hakan, Nurhan Nur, Aliye Rona
Türkiye / 1961 / Türkçe / 107 dk. / Siyah Beyaz
9 Ocak Pazar 18.00
Bitmeyen Balayı (Touch of Evil)
Yönetmen: Orson Welles
Senaryo: Orson Welles, Whit Masterson, Franklin Coen
Oyuncular: Charlton Heston, Orson Welles, Janet Leigh
ABD / 1958 / İngilizce / 95 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı
11 Ocak Salı 20.00
Dokuz Dağın Efesi: Çakıcı Geliyor
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Fikret Hakan, Serpil Gül, Hayri Esen
Türkiye / 1958 / Türkçe / 105 dk. / Siyah Beyaz
12 Ocak Çarşamba 20.00
Türkiye’den Kısalar 1
- Koleksiyoncu
Yönetmen: Pelin Esmer
Senaryo: Pelin Esmer
Türkiye / 2002 / Türkçe / 40 dk. / Renkli
- Unus Mundus
Yönetmen: Senem Tüzen
Senaryo: Senem Tüzen
Oyuncular: Okan Aktuğ, Mustafa Olgun
Türkiye / 2007 / Türkçe / 4 dk. / Siyah Beyaz
- Küçük Kara Balıklar
Yönetmen: Azra Deniz Okyay
Senaryo: Azra Deniz Okyay
Oyuncular: Patrick Chauvel, Azra Deniz Okyay, Rüçhan Çalışkur
Fransa, Türkiye / 2013 / Türkçe, Fransızca / 27 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı
- Poyraz
Yönetmen: Belma Baş
Senaryo: Belma Baş
Oyuncular: Şeyma Uzunlar, Sevinç Baş, Oktay Kaptan
Türkiye / 2006 / Türkçe / 13 dk. / Renkli
- Ankebût
Yönetmen: Ceylan Özgün Özçelik
Senaryo: Ceylan Özgün Özçelik
Türkiye / 2020 / Türkçe / 5 dk. / Renkli
13 Ocak Perşembe 20.00
Sensiz Yaşayamam
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Berrin Giz, Safa Önal, Metin Erksan
Oyuncular: Hülya Koçyiğit, Cemal Gencer
Türkiye / 1977 / Türkçe / 95 dk. / Siyah Beyaz
14 Ocak Cuma 15.00
Gecelerin Ötesi
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Kadir Savun, Suphi Kaner, Oktar Durukan
Türkiye / 1960 / Türkçe / 112 dk. / Siyah Beyaz
14 Ocak Cuma 20.00
Caniler Avcısı (The Night of the Hunter)
Yönetmen: Charles Laughton
Senaryo: James Agee, Charles Laughton
Oyuncular: Robert Mitchum, Shelley Winters, Lillian Gish
ABD / 1955 / İngilizce / 92 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı