Kültür merkezlerinde bu hafta

ÇOCUK

Bremen Mızıkacıları Yenidünya Bandosu

Grimm Kardeşler’in ünlü masalı bu kez Black Light tekniği ile oynanan bir kukla oyununa konu oluyor. Evlerinden ayrılmak zorunda kalan; Eşek, Köpek, Kedi ve Horoz’un hayatta kalma ve özgür bir yaşam kurma mücadeleleri özellikle küçük izleyicilere ”özgürlük” kavramı üzerinde düşünme şansı yaratıyor. Çizgi Kukla Tiyatrosu’nun çocuk tiyatrosu 29 Ocak Cumartesi 12.00’de Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi’nde.

Müzikli Masal Saati

Çocuklar, dünyanın farklı kültürlerinden masalları profesyonel bir masal anlatıcısından dinleyecekler. Çocuklar masal dinlerken, masallara bir müzisyenin ezgileri ve ritimleri eşlik edecek. Müzikli gösteri 29 Ocak Cumartesi 14.00’te Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi Büyük Salon’da.

Ruhların Kaçışı

Ruhların Kaçışı, Japon animasyon üstadı Hayao Miyazaki’nin en değerli yapıtlarından biri.

Film, küçük Chihiro ve ailesinin yeni bir kasabaya taşınmalarıyla açılır. Yolculuk esnasında yolda gördükleri bir tünele dikkat eden aile, tünelin içerisinden geçtiklerinde karşılaştıkları fantastik dünyanın içerisinde büyülenirler. 29 Ocak Cumartesi 17.00’de Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’ndeki ücretsiz film gösterimine katılım rezervasyonlu.

TİYATRO

Demiryolu Hikâyecileri

Oğuz Atay’ın Korkuyu Beklerken adlı eserindeki Demiryolu Hikayecileri, Unutulan ve Beyaz Mantolu Adam hikayelerini, Yiğit Sertdemir sahneye uyarladı ve yönetti.

Terk edilmiş bir demiryolu istasyonunda, seyyar hikâye satıcılığı yapan üç kişinin hikâyesini; geriye kalan son kişi seyirciye aktarıyor. Unutulan ve Beyaz Mantolu adam hikâyeleri ise, kalan son kişinin hikâyesine eşlik ediyor.

Kumbaracı50’nin sahneye koyduğu oyun 29 Ocak Cumartesi 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde.

Bir Garip Orhan Veli

Bir Garip Orhan Veli’de, yaşama sevincini, umudunu, tutkularını, İstanbul sevdasını kusursuz bir dille bize aktaran ölümsüz şair Orhan Veli’nin dizeleri usta yazar Murathan Mungan'ın kalemiyle, Reha Özcan’ın etkileyici oyunculuğu ve yönetmen Murat Sarı ve Ayşegül Hardern'in modern yorumuyla sanatseverlerle yeniden buluşuyor.

Oyun Kozyatağı Kültür Merkezi’nde 29 Ocak Cumartesi 20.30’da izleyiciyle buluşacak.

Rüya - Şeyh Bedreddin Destanı

Rüya - Şeyh Bedreddin Destanı, 2000’lerden 600 sene öncesine uzanan bir yolculuk. Atanamayan bir öğretmenin gözünden, iki farklı toplumsal olaya, Gezi Direnişi ve Şeyh Bedreddin İsyanı’na Nazım Hikmet’in dizeleriyle dünden bugüne, bugünden yarına bir bakış.

Tek kişilik ve tek perdeden oluşan oyunda seyirci farklı zaman ve mekânlarda yolculuğa çıkarken Şeyh Bedreddin’in kişiliğine, düşünce yapısına ve dönemin toplumsal siyasal olaylarına tanıklık ediyor. Oyun, 30 Ocak Pazar 19.30’da Barış Manço Kültür Merkezi’nde.

Cyrano De Bergerac

Cyrano de Bergerac’ın gerçekçi, bir o kadar da büyülü dünyası; Kumbaracı50 ve Altıdan Sonra Tiyatro tarafından bir kabarenin danslı, müzikli dünyasında Cyrano’nun sivri diline, mizahına, ruhuna yaraşır şekilde arz-ı endam edecek.

Tiyatro sizi melankolinin ironi ile el ele tutuştuğu, hem hüzünlü, hem kahkahalı bir seyre davet ediyor. Oyun, 31 Ocak Pazartesi, 20.30’da Alan Kadıköy’de.

Harika Şeyler Listesi

Her şey altı yaşında bir çocuğun yazdığı bir listeyle başlar. Yaşamaya değer bir sebep bulamayan annesinin hastaneye kaldırıldığını öğrenen çocuğun, ona bir hediye olarak yazdığı bu liste, zaman içinde yaşam algısını değiştiren bambaşka bir şeye dönüşür. Talimhane Tiyatrosu’nun Bora Akkaş’lı tek kişilik oyunu 3 Şubat 20.30’da Alan Kadıköy’de.

KONSER

Aria’lar & Ensemble’lar

Sedat Gürel ve Güzin Gürel Bilim ve Sanat Vakfı sanatçıları, Batuğhan Üzgören piyanosu eşliğinde Le Nozze di Figaro operasından Figaro’nun derin öfkesini, Mefistofele’nin karanlığını, İnci Avcıları operasından Leila’nın Nadir’e karşı hislerini, Malatesta’nın Don Pasquale’ye hazırladığı oyunu, L’elisir d’amore operasından Nemorino’nun Adina’ya olan aşkını, Dulcamara’nın iksirini ve daha nice karakterin aryalarını ve ensemble’larını sanatseverlere sunacaklar. Bu keyifli konser, 29 Ocak Cumartesi 20.30’da Yeldeğirmeni Sanat’ta.

Kahve Konserleri: Ozan Akkol & Ece Sözer

Kahve Konserleri yeni yıl ile birlikte pazar sabahları saat 11.00’de Süreyya Operası’nda yapılıyor.

Süreyya Operası Kahve Konserleri'ne, kahve kültürünün ülkemizdeki en eski temsilcisi olan Kurukahveci Mehmet Efendi, 150. yıl kutlamaları kapsamında sanata katkıda bulunmak amacıyla destek veriyor.

Her ay bir orkestra konseri haricinde oda müziği konserleri ile de devam edecek olan seride 30 Ocak’ta ise Ozan Akkol-Ece Sözer keman-piyano resitalleri seslendirilecek.

Şirin Pancaroğlu Arp Resitali

Bestelerin ait olduğu dönemlerin dışında da stilistik özellikler barındıran bu programda Şirin Pancaroğlu geçtiğimiz yaz dünyanın pek çok yerinden yaşanan yangınlar esnasında kaleme aldığı "Küllerinden" başlıklı peşrevi ile başlayarak, Fransız besteci Pierick Houdy'nin çok etkili bir ses yelpazesine sahip Arp Sonatı'na uzanacak. Konser 31 Ocak Pazartesi 20.00’de Süreyya Operası’nda

SERGİ

Zaman İçinde



Sanatıyla kendini özgür kılan, farklı kimliklere ve ruh hallerine bürünebilen, sanatını hayatının merkezinde konumlamış disiplinler arası bir sanatçı olan Nilgün Sabar'ın kişisel sanat tarihinde öne çıkan eserlerinden oluşan, sanatsal üretimini izleyici ile paylaştığı kişisel

sergisi 29 Ocak tarihinde Barış Manço Kültür Merkezi'nde açılıyor. Sergi 11 Şubat’a dek görülebilir.