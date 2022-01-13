Kültür merkezlerinde bu hafta

Kadıköy Belediyesi’nin kültür merkezlerindeki etkinliklerden bir seçki…

SERGİ

Yaşatmak (Sızın)

Dilera Topaloğlu’nun eserlerinden oluşan “Yaşatmak (Sızın)” sergisi 15- 28 Ocak günleri arasında Barış Manço Kültür Merkezi’nde görülebilir.

Topaloğlu eserlerinde direkt olarak gördüğü gerçek yerine; izlemiş, deneyimlemiş ve görmüş olduğu şeylerin onda bıraktığı duyumu gerek soyut kavramlarla gerekse kullandığı çarpıcı renkler ve çizgilerle yansıtıyor.

Bu sergide yer alan çalışmalarında yaşanmışlık ve yaşayan dengesini kurup mekânda kendini var edip izleyiciye sunuyor.

TİYATRO

Etekler ve Pantolonlar

Tiyatro Yeditepe’nin oyunu “Etekler ve Pantolonlar”, 15 Ocak Cumartesi 20.30’da Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak. Nurseli İdiz, Nergis Kumbasar ve Kimya Gökçe Aytaç’ın rol aldığı oyunun konusu şöyle: Nurcan yıllardır görüşmediği okul arkadaşı Aysel'e sürpriz yaparak evine ziyarete gelir. Nurcan kocasının kendisini aldattığını ve intikam alacağını, bu konuda Aysel'den yardım istemek için geldiğini açıklar. Aysel Nurcan'ın durumuna üzülür ve ona yardım edeceğini söyler. Aysel ve Nurcan, Nurcan'ın eşine karşı strateji belirlerken, Aysel de bu durumlardan etkilenip kendi evliliğini sorgulamaya başlar. www.biletix.com

Önce Bir Boşluk Oldu Kalp Gidince, Ama Şimdi İyi

İnsan kaçakçılığını konu alan Önce Bir Boşluk Oldu Kalp Gidince, Ama Şimdi İyi, topladığı ödülleriyle 11'inci sezonunda da seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

Talimhane Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu oyunu Mehmet Ergen yönetiyor, oyuncular ise Esra Bezen Bilgin ve Güliz Gençoğlu. Oyun, 17 Ocak Pazartesi 20.30’da Cadebostan Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşacak. tiyatrolar.com.tr

Toz

Alan Sahne’nin yeni oyunu “Toz”, 18 Ocak Salı günü 19.00’da ve 19 Ocak Çarşamba 21.00’de Alan Kadıköy’de sahnelenecek.

Betonların göğü henüz delmediği zamanlarda büyük şehrin sokaklarında, apartman önlerinde büyüyen bir kız çocuğu. Güzeller güzeli ev kadını anne ile titiz avukat babanın tek kızı: Handan. Handan’ın ve onun hafızasından çıkıp gelen annesi Feri’nin öyküsü, 1960’lardan bugüne uzanan bir anlatıya yerleşiyor.

Murat Mahmut Yazıcıoğlu’nun kaleminden çıkan, çok kişiyle kesişen bu tek kişilik kadın oyunu, Hira Tekindor’un yönetiminde, Zerrin Tekindor’un performansıyla seyirciyle buluşacak. tiyatrolar.com.tr

Beni Sakın Yumruklardan

Son yıllarda yeni medya üzerinden yaratılan “iptal kültürü”ne mizahçı olmayı deneyen iki insanın gözünden bakan Beni Sakın Yumruklardan, Yiğit Sertdemir ve Ecem Uzun’u ilk kez aynı sahnede buluşturuyor.

Bir “açık mikrofon” akşamında yolları kesişen farklı kuşaktan iki kişi, Egemen ve Hilal, mizahın sınırları üzerine düşünmeye başlıyor.

Alan Sahne’nin İstanbul Tiyatro Festivali’nde ilk kez izleyiciyle buluşturduğu oyun 22 Ocak Cumartesi 20.30’da Alan Kadıköy’de.

KONSER

Kahve Konserleri: İlyun Bürkev Piyano Resitali

Kahve Konserleri yeni yıl ile birlikte Pazar sabahları saat 11.00’de Süreyya Operası’nda yapılıyor. Süreyya Operası Kahve Konserleri'ne, kahve kültürünün ülkemizdeki en eski temsilcisi olan Kurukahveci Mehmet Efendi, 150. yıl kutlamaları kapsamında sanata katkıda bulunmak amacıyla destek veriyor.

Her ay bir orkestra konseri haricinde oda müziği konserleri ile de devam edecek olan seride 16 Ocak’ta genç piyanist İlyun Bürkev, 23 Ocak’ta Can Özhan-Çağdaş Özkan keman-piyano resitali, 30 Ocak’ta ise Ozan Akkol-Ece Sözer keman-piyano resitalleri seslendirilecek.

Kardeş Türküler

25 yıldır konserlerinde, Anadolu’nun farklı kültür, inanç ve inanışlarını tanıtmanın yanı sıra, çok farklı kültürdeki insanları biraraya getiren Kardeş Türküler, kardeşlik ve kaynaşma ortamı oluştururken, ön yargı ortamının yıkılmasını sağlıyor.

Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Arapça, Rumca, Süryanice ve daha birçok dildeki geleneksel türkülerden oluşacak bu keyifli konser, Anadolu ve çevresinde yaşayan farklı dil ve inançlara sahip halkların şarkılarını, kendi kültürel bağlamlarını dikkate alarak, orijinal dilleriyle söyleyen Kardeş Türküler’in eşsiz yorumuyla hayat bulacak.

Konser, 19 Ocak Çarşamba 20.30’da CKM Büyük Salon’da. biletix.com

Duygu Demir “Ferrum Motum”

Duygu Demir klasik batı müziği, dönem müziği, doğaçlama ve elektro-akustik kompozisyon eğitimlerinin kazanımlarıyla; caz, dünya folkloru, Latin müzik, Afrika müziği, rock formlarını harmanlayarak bir müzikal dil geliştirmeyi amaç ediniyor.

Bu konser, henüz çıkmamış olan “Ferrum Motum” adlı ilk solo çello albümünün ön tanıtımı niteliğinde. Çello müzisyeni Duygu Demir’in konseri, 21 Ocak Cuma 20.00’de Yel değirmeni Sanat’ta.