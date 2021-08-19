Kalamış’ta konserler

Kalamış’tan müzik sesleri yükselmeye devam ediyor. Ağustos ayı sonuna kadar beş konser daha Kadıköylülerle buluşacak

*21 Ağustos’ta Türkiye halklarının tüm ezgilerini farklı ses farklı yorumla yıllardır zihinlerimize kazıyan Kardeş Türküler’in konseri var. 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesinde kurulan müzik grubu, repertuvarını genişleterek ve büyüyerek şarkılarını söylemeye devam ediyor.

*23 Ağustos’ta Sumru Ağıryürüyen ve Orçun Baştürk’ü biraraya getiren SO Duo grubunun konseri olacak. SO Duo, iki müzisyenin gelenekselden avangarda farklı türlerdeki deneyim ve ilgilerini, söz ve müziklerini ağırlıklı olarak kendi yazdıkları şarkılarda buluşturdukları bir proje.

*24 Ağustos’ta ise bir klasik müzik orkestrası karşılayacak müzikseverleri. Onur Tahmaz’ın şefliğinde şarkılarını icra edecek Lepidus Ensemble’ın solisti ise kemanda İmge Tilif olacak.

*Festivalin 26 Ağustos programında, 90’ların muhteşem seslerinden Melis Sökmen var. Sökmen, Jazz, R&B, Latin, Soul, Blues tarzında söylediği şarkılarla gelenleri müziğe doyuracak.

*27 Ağustos’ta ise 2013 yılında kurulduğundan beri tarzıyla çok sevilen bir grubun konseri olacak. Vokalist ve gitarist Tolga Akdoğan, gitarist Gürhan Öğütücü, bas gitarist Berat İşçioğlu ve baterist Berkan Tilavel'den oluşan Adamlar, Kalamış’ın konuğu oluyor.

*Hüsnü Şenlendirici, Aytaç Doğan ve İsmail Tunçbilek'in 2007'de oluşturduğu müzik topluluğu Taksim Trio, ayın son konserine imza atacak. 28 Ağustos’taki konserde kulakların pası silinecek.

Sadece 1 TL olan konserlerin biletleri mobilet.com’dan edinilebilir.