Kadıköy'den seçme konserler

- Latin Amerika ve Karayip’lere has ateşli müziği yaşatmak ve yaymak amacıyla ortaya çıkan “Son De Küba Orkestrası”, 2011 yılında Türkiye’de ikamet eden profesyonel Küba müzisyenlerinden oluşan bir grup. Repertuvarı Küba’nın otantik ezgilerinin izlerini taşıyan Son Montuno, Salsa, Bolero, Cumbia, Bachata, Merengue, Reggaeton ve Latin Caz içeriyor. (5 Mayıs/20:30/Yeldeğirmeni Sanat)
- *
- Oda müziği, solistlik ve akademik kariyerleri ile uluslararası ödüllere sahip olan sanatçılar Beste Tıknaz Modiri ve Andres Anazco bu konserde bir araya geliyor. Çalışmalarına Viyana’da başlayan ikili bu konserde Yalçın Tura ve Betin Güneş eserlerinin yanı sıra Melisa Uzunarslan sonatının viyola piyano versiyonunun ilk seslendirilişini gerçekleştirecek. (6 Mayıs/20:00/Yeldeğirmeni Sanat)
- *
- Doghouse Project, kontrbasın solo enstrüman olarak yer aldığı ücretsiz bir dinleti sunacak. Sanatçılar Pınar Baltacıgil, Sezgin Unan, Aybegüm Şekercioğlu, Defne Sönmez ve Cahit Olgu Şenol sahne alacak. (6 Mayıs/20:00/Caddebostan Kültür Merkezi)
- *
- İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Sertifika Programı öğrencileri yıl içinde yaptıkları çalışmaları sergileyecekleri ücretsiz bir konser sunuyorlar. (7 Mayıs/19:00/Barış Manço Kültür Merkezi)
- *
- Gershwin Quartet 1990'da uluslararası çeşitli yarışmalarda ödül kazanan, Rus okulunun temsilcisi dört müzisyen tarafından kuruldu ve o günden bu yana konserlerine aralıksız olarak devam etmekte. Kuartet ismini 1988'de David Oistrach Yarışması'nda büyük ödül aldıktan sonra uluslararası müzik camiasında tanınırlık kazanmış olan, efsane kemancı Michel Gershwin'den alıyor. Quartet'in 1. kemancısı olan Gershwin, Lyon Ulusal Opera Orkestrası, Frankfurt Operası Filarmoni Orkestrası gibi orkestraların başkemancılığını yapmıştır; halen Paris'teki Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris'de keman profesörü olarak eğitim veriyor. (8 Mayıs/20:00/Süreyya Operası)
- *
- NEV Koro Türk Müziği Topluluğu, ücretsiz bir bahar konseriyle dinleyicileriyle buluşacak. (9 Mayıs/20:00/Barış Manço Kültür Merkezi)
- *
- İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı, 10 Mayıs 2008’de kaybettiğimiz, opera dünyamızın en büyük sanatçılarından soprano Leyla Gencer’i anmak için 10 yıldır ölüm yıldönümünde lisansüstü öğrencileri ile konser düzenliyor. Bu yıl da öğrenciler, değerli piyanistler eşliğinde opera repertuvarından seçkin örnekleri izleyici ile buluşturacaklar. (Ücretsiz etkinliğe katılım davetiyeli, davetiyeler, etkinlik tarihinden bir hafta önce Yeldeğirmeni Sanat’tan temin edilebilir) (10 Mayıs / 20:00 / Yeldeğirmeni Sanat)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.