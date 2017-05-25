Haftanın seçme konserleri

- Caz müziğinin önemli isimleri; kontrbas sanatçısı Volkan Hürsever ve piyanist Tuluğ Tırpan, bu kez ikili olarak izleyici karşısına çıkıyor. Tırpan’ın “My Green Color”, “My Bule Color”, “My Red Color” albümleri ile Hürsever’in “Hediye” albümünden besteler ve Great American Songbook’dan seçtikleri caz standartlarından oluşan bir programla sahnede olacak ikili hem klasik, hem de modern caz tınılarını kendi dokunuşlarıyla yorumlayacaklar. (26 Mayıs/20:30/Yeldeğirmeni Sanat)
- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kadıköy Temsilciliği 'Beşinci Yıl konseri' düzenleyecek. Konserde, Şef Neslihan Günay yönetiminde Türk Sanat Müziği ve Şef Efe Özgenel yönetiminde Türk Halk Müziği konseri verilecek. Konsere halkın katılımı ücretsiz. (26 Mayıs/20.00/Kozyatağı Kültür Merkezi-Kozzy)
- Çeşitli yaş gruplarından amatör müzisyenlerin oluşturduğu El Ele Piyano Konserleri bu defa Darüşşafaka için bir araya geliyor. Sadece yardım konserleri düzenleyen ve konserlerini çeşitli gösterilerle renklendiren grup, farkındalık yaratarak topluma hizmet etmeyi ve hayatta kendilerinden farklı şartlara sahip olanların yollarına küçük de olsa bir ışık tutmayı hedefliyor. Sanatçılar: Barın Sağırlar, Eren Ataker, Rüya Kızılyel, Kayra Yüksel, Yiğit Erhan, Aslı Kavrak, Ali Kavrak, Emel Yanar, Elif Naz Ozar, Ece Çoğulu, Umay Demirağ, Duru Tuncer, Kumru Bil, Ece Uzun, Doğan Bil, Ömer Süt, Su Demirağ, Dila Ercan, Banu Aksoy. Davetiye İrtibat No: 0532 734 66 55 (27 Mayıs/17:00/Caddebostan Kültür Merkezi)
- Bariton İlker İşsever ve piyanist Verda Karaçil Cerit’in hazırlayıp sunacağı konserde; XX. Yüzyıl Amerikan ve İngiliz klasik tarzda yazılmış modern şarkıları seslendirilecek.Ücretsiz etkinliğe katılım davetiyeli. Davetiyeler, etkinlik tarihinden bir hafta önce Yeldeğirmeni Sanat gişesinden temin edilebilir. (27 Mayıs/20:00/Yeldeğirmeni Sanat)
- İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı eğitmenlerinden Melek Yalçın Şan Sınıfı öğrencileri, piyanist Zeynep Er eşliğinde opera repertuvarından örnekler sunacakları ücretsiz bir konser sunuyorlar. (28 Mayıs/15:00/Barış Manço Kültür Merkezi)
- İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı‘nın 100. Yılı nedeniyle, memleketin yaşayan bestecilerinin eserlerini icra etmek üzere kurulan İstanbul Konçertant Senfoni Orkestrası, ‘’İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarlı Besteciler Konseri’’nde her besteci kendi eserini yönetecek. Ücretsiz konserde 3 farklı besteciden 9 dokuz eser seslendirilecek. (28 Mayıs/20:00/Caddebostan Kültür Merkezi)
- Büyük bölümü amatör müzik gönüllülerinden ve her meslek kategorisinden kişilerden oluşan Koro İstanbul’un Sesi, şef Sedat Öztoprak yönetiminde konserler veriyor. Koro, Dede Efendi’den Verdi’ye dünya koro müziğinin seçkin bestecilerinin eserlerini, ‘Yaza merhaba’ adlı bu ücretsiz konserde seslendirecek. (30 Mayıs/20.00/Caddebostan Kültür Merkezi)
- Flüt ailesinin tüm mensuplarını barındıran en özgün grup olma özelliğini taşıyan İstanbul Flüt Topluluğu, çağdaş Türk bestecilerine ait eserlerin yanı sıra klasik batı müziği repertuvarına ait Bach, Vivaldi gibi pek çok bestecinin eser uyarlamalarını icra ediyor. (31 Mayıs/20:00/Yeldeğirmeni Sanat)
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