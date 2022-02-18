Haftalık Bağımsız Gazete 18 Şubat 2022
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Sinematek/Sinema Evi'nde bu hafta

Sinematek/Sinema Evi'nde bu hafta
GazeteKadıköy

18 Şubat Cuma 20.00

Çölün Simon’u (Simón del desierto)

Yönetmen: Luis Buñuel
Senaryo: Luis Buñuel, Julio Alejandro
Oyuncular: Claudio Brook, Silvia Pinal, Antonio Bravo

Meksika / 1965 / Türkçe Altyazılı / 43 dk. / Siyah Beyaz

Ekmeksiz Toprak (Las Hurdes)

Yönetmen: Luis Buñuel
Senaryo: Luis Buñuel, Rafael Sánchez Ventura, Pierre Unik

İspanya / 1933 / Türkçe Altyazılı / 28 dk. / Siyah Beyaz

Yeniden Ekmeksiz Topraklarda (Revisiting Las Hurdes)

Yönetmen: Oscar Arce, Guillermo Fernandez
Senaryo: Oscar Arce, Guillermo Fernandez, Byron Logan

İspanya / 2012 / İspanyolca / 16 dk. / Türkçe Altyazılı / Renkli
 

19 Şubat Cumartesi 15.00

Filmin Hikâyesi: Yeni Bir Nesil (The Story of Film: A New Generation)

Yönetmen:  Mark Cousins
Senaryo:  Mark Cousins

İngiltere / 2021 / İngilizce / 166 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı

19 Şubat Cumartesi 18.30

 Dangal

Yönetmen: Nitesh Tiwari
Senaryo: Piyush Gupta, Shreyas Jain, Nikhil Mehrota
Oyuncular: Aamir Khan, Sakshi Tanwar, Fatima Sana Shaikh

Hindistan / 2016 / Hinduca, İngilizce / 161 dk. / Türkçe Altyazılı / Renkli

20 Şubat Pazar 15.00

 Yok Edici Melek (El ángel exterminador)

Yönetmen: Luis Buñuel
Senaryo: Luis Buñuel, Luis Alcoriza
Oyuncular: Silvia Pinal, Jacqueline Andere, Enrique Rambal

Meksika / 1962 / Türkçe Altyazılı / 95 dk. / Siyah Beyaz
 

20 Şubat Pazar 18.30

Kumbara

Yönetmen: Ferit Karol
Senaryo: Ferit Karol, Serkan Fakılı
Oyuncular: Murat Kılıç, Gülçin Kültür Şahin, Mert Ateş, Onur Gökçek

Türkiye / 2020 / Türkçe / 94 dk. / Renkli

22 Şubat Salı 20.00

 Ah Gözel İstanbul

Yönetmen: Zeynep Dadak
Senaryo: Zeynep Dadak
Katılımcılar: Aykut Sezgi Mengi, Cemal Kafadar

Türkiye, Almanya / 2020 / 85 dk. / Renkli

23 Şubat Çarşamba 20.00

 O (Él)

Yönetmen:  Luis Buñuel
Senaryo: Luis Buñuel, Luis Alcoriza, Mercedes Pinto (roman)
Oyuncular: Arturo de Córdova, Delia Garcés, Luis Beristáin, Aurora Walker

Meksika / 1953 / İspanyolca / 92 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı

24 Şubat Perşembe 20.00

Melankolinin 3 Odası (Melancholian 3 huonetta)

Yönetmen:  Pirjo Honkasalo
Senaryo:  Pirjo Honkasalo

Finlandiya, Danimarka, Almanya, İsveç / 2004 / Rusça, Arapça, Çeçence / 106 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı

25 Şubat Cuma 20.00

 Mutlu Lazzaro (Lazzaro felice)

Yönetmen:  Alice Rohrwacher
Senaryo:  Alice Rohrwacher
Oyuncular: Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher

İtalya, İsviçre, Fransa, Almanya / 2018 / İngilizce / 127 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı

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