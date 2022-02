Sinematek/Sinema Evi'nde bu hafta

18 Şubat Cuma 20.00

Çölün Simon’u (Simón del desierto)

Yönetmen: Luis Buñuel

Senaryo: Luis Buñuel, Julio Alejandro

Oyuncular: Claudio Brook, Silvia Pinal, Antonio Bravo

Meksika / 1965 / Türkçe Altyazılı / 43 dk. / Siyah Beyaz

Ekmeksiz Toprak (Las Hurdes)

Yönetmen: Luis Buñuel

Senaryo: Luis Buñuel, Rafael Sánchez Ventura, Pierre Unik

İspanya / 1933 / Türkçe Altyazılı / 28 dk. / Siyah Beyaz

Yeniden Ekmeksiz Topraklarda (Revisiting Las Hurdes)

Yönetmen: Oscar Arce, Guillermo Fernandez

Senaryo: Oscar Arce, Guillermo Fernandez, Byron Logan

İspanya / 2012 / İspanyolca / 16 dk. / Türkçe Altyazılı / Renkli



19 Şubat Cumartesi 15.00

Filmin Hikâyesi: Yeni Bir Nesil (The Story of Film: A New Generation)

Yönetmen: Mark Cousins

Senaryo: Mark Cousins

İngiltere / 2021 / İngilizce / 166 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı

19 Şubat Cumartesi 18.30

Dangal

Yönetmen: Nitesh Tiwari

Senaryo: Piyush Gupta, Shreyas Jain, Nikhil Mehrota

Oyuncular: Aamir Khan, Sakshi Tanwar, Fatima Sana Shaikh



Hindistan / 2016 / Hinduca, İngilizce / 161 dk. / Türkçe Altyazılı / Renkli

20 Şubat Pazar 15.00

Yok Edici Melek (El ángel exterminador)

Yönetmen: Luis Buñuel

Senaryo: Luis Buñuel, Luis Alcoriza

Oyuncular: Silvia Pinal, Jacqueline Andere, Enrique Rambal

Meksika / 1962 / Türkçe Altyazılı / 95 dk. / Siyah Beyaz



20 Şubat Pazar 18.30

Kumbara

Yönetmen: Ferit Karol

Senaryo: Ferit Karol, Serkan Fakılı

Oyuncular: Murat Kılıç, Gülçin Kültür Şahin, Mert Ateş, Onur Gökçek

Türkiye / 2020 / Türkçe / 94 dk. / Renkli

22 Şubat Salı 20.00

Ah Gözel İstanbul

Yönetmen: Zeynep Dadak

Senaryo: Zeynep Dadak

Katılımcılar: Aykut Sezgi Mengi, Cemal Kafadar

Türkiye, Almanya / 2020 / 85 dk. / Renkli

23 Şubat Çarşamba 20.00

O (Él)

Yönetmen: Luis Buñuel

Senaryo: Luis Buñuel, Luis Alcoriza, Mercedes Pinto (roman)

Oyuncular: Arturo de Córdova, Delia Garcés, Luis Beristáin, Aurora Walker

Meksika / 1953 / İspanyolca / 92 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı

24 Şubat Perşembe 20.00

Melankolinin 3 Odası (Melancholian 3 huonetta)

Yönetmen: Pirjo Honkasalo

Senaryo: Pirjo Honkasalo

Finlandiya, Danimarka, Almanya, İsveç / 2004 / Rusça, Arapça, Çeçence / 106 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı

25 Şubat Cuma 20.00

Mutlu Lazzaro (Lazzaro felice)

Yönetmen: Alice Rohrwacher

Senaryo: Alice Rohrwacher

Oyuncular: Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher

İtalya, İsviçre, Fransa, Almanya / 2018 / İngilizce / 127 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı