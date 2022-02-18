Sinematek/Sinema Evi'nde bu hafta

18 Şubat Cuma 20.00
Çölün Simon’u (Simón del desierto)
Yönetmen: Luis Buñuel
Senaryo: Luis Buñuel, Julio Alejandro
Oyuncular: Claudio Brook, Silvia Pinal, Antonio Bravo
Meksika / 1965 / Türkçe Altyazılı / 43 dk. / Siyah Beyaz
Ekmeksiz Toprak (Las Hurdes)
Yönetmen: Luis Buñuel
Senaryo: Luis Buñuel, Rafael Sánchez Ventura, Pierre Unik
İspanya / 1933 / Türkçe Altyazılı / 28 dk. / Siyah Beyaz
Yeniden Ekmeksiz Topraklarda (Revisiting Las Hurdes)
Yönetmen: Oscar Arce, Guillermo Fernandez
Senaryo: Oscar Arce, Guillermo Fernandez, Byron Logan
İspanya / 2012 / İspanyolca / 16 dk. / Türkçe Altyazılı / Renkli
19 Şubat Cumartesi 15.00
Filmin Hikâyesi: Yeni Bir Nesil (The Story of Film: A New Generation)
Yönetmen: Mark Cousins
Senaryo: Mark Cousins
İngiltere / 2021 / İngilizce / 166 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı
19 Şubat Cumartesi 18.30
Dangal
Yönetmen: Nitesh Tiwari
Senaryo: Piyush Gupta, Shreyas Jain, Nikhil Mehrota
Oyuncular: Aamir Khan, Sakshi Tanwar, Fatima Sana Shaikh
Hindistan / 2016 / Hinduca, İngilizce / 161 dk. / Türkçe Altyazılı / Renkli
20 Şubat Pazar 15.00
Yok Edici Melek (El ángel exterminador)
Yönetmen: Luis Buñuel
Senaryo: Luis Buñuel, Luis Alcoriza
Oyuncular: Silvia Pinal, Jacqueline Andere, Enrique Rambal
Meksika / 1962 / Türkçe Altyazılı / 95 dk. / Siyah Beyaz
20 Şubat Pazar 18.30
Kumbara
Yönetmen: Ferit Karol
Senaryo: Ferit Karol, Serkan Fakılı
Oyuncular: Murat Kılıç, Gülçin Kültür Şahin, Mert Ateş, Onur Gökçek
Türkiye / 2020 / Türkçe / 94 dk. / Renkli
22 Şubat Salı 20.00
Ah Gözel İstanbul
Yönetmen: Zeynep Dadak
Senaryo: Zeynep Dadak
Katılımcılar: Aykut Sezgi Mengi, Cemal Kafadar
Türkiye, Almanya / 2020 / 85 dk. / Renkli
23 Şubat Çarşamba 20.00
O (Él)
Yönetmen: Luis Buñuel
Senaryo: Luis Buñuel, Luis Alcoriza, Mercedes Pinto (roman)
Oyuncular: Arturo de Córdova, Delia Garcés, Luis Beristáin, Aurora Walker
Meksika / 1953 / İspanyolca / 92 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı
24 Şubat Perşembe 20.00
Melankolinin 3 Odası (Melancholian 3 huonetta)
Yönetmen: Pirjo Honkasalo
Senaryo: Pirjo Honkasalo
Finlandiya, Danimarka, Almanya, İsveç / 2004 / Rusça, Arapça, Çeçence / 106 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı
25 Şubat Cuma 20.00
Mutlu Lazzaro (Lazzaro felice)
Yönetmen: Alice Rohrwacher
Senaryo: Alice Rohrwacher
Oyuncular: Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher
İtalya, İsviçre, Fransa, Almanya / 2018 / İngilizce / 127 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı