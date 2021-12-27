Haftalık Bağımsız Gazete 27 Aralık 2021
Spor
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Sinematek/Sinema Evi'nde bu hafta

Sinematek/Sinema Evi'nde bu hafta
GazeteKadıköy

25 Aralık Cumartesi 15.00

Kadın Hamlet - İntikam Meleği

Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Fatma Girik, Sevda Ferdağ, Reha Yurdakul

Türkiye / 1976 / Türkçe / 86 dk. / Renkli


 

25 Aralık Cumartesi 20.00

Kuyu

Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Nil Göncü, Hayati Hamzaoğlu, Aliye Rona

Türkiye / 1968 / Türkçe / 84 dk. / Siyah Beyaz


 

26 Aralık Pazar 15.00

Metin Erksan’ın TV Filmleri 1

Hanende Melek

Yönetmen: Metin Erksan

Senaryo: Metin Erksan

Oyuncular: Seçil Heper, Mete Sezer, Mustafa Taşpınarlı

Türkiye / 1975 / Türkçe  / 40 dk. / Siyah Beyaz / 4K

Müthiş Bir Tren

Yönetmen: Metin Erksan

Senaryo: Metin Erksan, Sait Faik Abasıyanık (Hikaye)

Oyuncular: Ahmet Arkan, Zerrin Arbaş

Türkiye / 1975 / Türkçe / 46 dk. / Siyah Beyaz

Bir İntihar

Yönetmen: Metin Erksan

Senaryo: Metin Erksan, Samet Ağaoğlu (Hikâye)

Oyuncular: Asuman Tuğberk, Mehmet Gerçek

Almanya / 1975 / Türkçe / 39 dk. / Siyah Beyaz / 4K

26 Aralık Pazar 20.00

Metin Erksan’ın TV Filmleri 2

Geçmiş Zaman Elbiseleri

Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Gül Deniz, Ümit Tokcan, Ahmet Mekin

Türkiye / 1975 / Türkçe  / 51 dk. / Siyah Beyaz / 4K

Sazlık

Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Orçun Sonat, Nazan Adalı, İhsan Gedik, Ahmet Karaca, Kadir Akgün

Türkiye / 1975 / Türkçe  / 44 dk. / Siyah Beyaz / 4K

28 Aralık Salı 20.00

Gemiden Terkedilen (Left By The Ship)

Yönetmen: Emma Rossi Landi, Alberto Vendemmiati

 İtalya, ABD, Filipinler / 2010 /  Takalotça / 79 dk. / Türkçe Altyazılı

29 Aralık Çarşamba 20.00

Faust (Faust: Eine deutsche Volkssage)

Yönetmen: F. W. Murnau
Senaryo: Gerhart Hauptmann, Hans Kyser, Johann Wolfgang von Goethe (eser)
Oyuncular: Gösta Ekman, Emil Jannings, Camilla Horn, Frida Richard, William Dieterle, Yvette Guilbert, Eric Barclay, Hanna Ralph, Werner Fuetterer

Almanya /1926 / Almanca / 107 dk. / Siyah Beyaz / Sessiz / Türkçe Altyazılı 

30 Aralık Perşembe 20.00

Nosferatu, Bir Dehşet Senfonisi (Nosferatu, ein Symphonie des Grauens)

Yönetmen: F. W. Murnau
Senaryo: Henrik Galeen, Bram Stoker
Oyuncular: Max Schreck, Gustav von Wangenheim, Greta Schröder

Almanya / 1922 / Almanca / Sessiz / 94 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı

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