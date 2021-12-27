Sinematek/Sinema Evi'nde bu hafta

25 Aralık Cumartesi 15.00
Kadın Hamlet - İntikam Meleği
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Fatma Girik, Sevda Ferdağ, Reha Yurdakul
Türkiye / 1976 / Türkçe / 86 dk. / Renkli
25 Aralık Cumartesi 20.00
Kuyu
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Nil Göncü, Hayati Hamzaoğlu, Aliye Rona
Türkiye / 1968 / Türkçe / 84 dk. / Siyah Beyaz
26 Aralık Pazar 15.00
Metin Erksan’ın TV Filmleri 1
Hanende Melek
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Seçil Heper, Mete Sezer, Mustafa Taşpınarlı
Türkiye / 1975 / Türkçe / 40 dk. / Siyah Beyaz / 4K
Müthiş Bir Tren
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan, Sait Faik Abasıyanık (Hikaye)
Oyuncular: Ahmet Arkan, Zerrin Arbaş
Türkiye / 1975 / Türkçe / 46 dk. / Siyah Beyaz
Bir İntihar
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan, Samet Ağaoğlu (Hikâye)
Oyuncular: Asuman Tuğberk, Mehmet Gerçek
Almanya / 1975 / Türkçe / 39 dk. / Siyah Beyaz / 4K
26 Aralık Pazar 20.00
Metin Erksan’ın TV Filmleri 2
Geçmiş Zaman Elbiseleri
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Gül Deniz, Ümit Tokcan, Ahmet Mekin
Türkiye / 1975 / Türkçe / 51 dk. / Siyah Beyaz / 4K
Sazlık
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Orçun Sonat, Nazan Adalı, İhsan Gedik, Ahmet Karaca, Kadir Akgün
Türkiye / 1975 / Türkçe / 44 dk. / Siyah Beyaz / 4K
28 Aralık Salı 20.00
Gemiden Terkedilen (Left By The Ship)
Yönetmen: Emma Rossi Landi, Alberto Vendemmiati
İtalya, ABD, Filipinler / 2010 / Takalotça / 79 dk. / Türkçe Altyazılı
29 Aralık Çarşamba 20.00
Faust (Faust: Eine deutsche Volkssage)
Yönetmen: F. W. Murnau
Senaryo: Gerhart Hauptmann, Hans Kyser, Johann Wolfgang von Goethe (eser)
Oyuncular: Gösta Ekman, Emil Jannings, Camilla Horn, Frida Richard, William Dieterle, Yvette Guilbert, Eric Barclay, Hanna Ralph, Werner Fuetterer
Almanya /1926 / Almanca / 107 dk. / Siyah Beyaz / Sessiz / Türkçe Altyazılı
30 Aralık Perşembe 20.00
Nosferatu, Bir Dehşet Senfonisi (Nosferatu, ein Symphonie des Grauens)
Yönetmen: F. W. Murnau
Senaryo: Henrik Galeen, Bram Stoker
Oyuncular: Max Schreck, Gustav von Wangenheim, Greta Schröder
Almanya / 1922 / Almanca / Sessiz / 94 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı