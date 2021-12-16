Haftalık Bağımsız Gazete 17 Aralık 2021
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Sinematek/Sinema Evi'nde bu hafta

Sinematek/Sinema Evi'nde bu hafta
GazeteKadıköy

17 Aralık Cuma 17.00

Fransız Sinema Haftası Program 1

Toplam Süre: 124 dk.

  • Ondan Bahsetmiyorum

Yönetmen: Ayris Alptekin

Türkiye / 2020 / Türkçe / 13 dk. / Renkli

  • Okul Hayatı (La vie scolaire)

Yönetmen: Grand Corps Malade & Mehdi Idir

Fransa / 2019 / Fransızca / 111 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı

  • 17 Aralık Cuma 20.00

Fransız Sinema Haftası Program 2

Toplam Süre: 89 dk.

  • Kötü Kız

Yönetmen: Ayçe Kartal

Türkiye, Fransa / 2017 / Türkçe / 8 dk. / Renkli / Animasyon

  • Kabil’in Kırlangıçları (Les Hirondelles de Kaboul)

Yönetmen: Zabou Breitman & Eléa Gobbé-Mévellec

Fransa / 2018 / Fransızca / 81 dk. / Renkli / Animasyon/ Fransızca, Türkçe Altyazılı

18 Aralık Cumartesi 14.00

Fransız Sinema Haftası Program 3

Toplam Süre: 96 dk.

  • Sulukule Mon Amour

Yönetmen: Azra Deniz Okyay

Türkiye / 2016 / Türkçe / 6 dk. / Renkli

  • Hayaletler

Yönetmen: Azra Deniz Okyay

Türkiye, Fransa / 2020 / Türkçe / 90 dk. / Renkli

18 Aralık Cumartesi 17.00

Fransız Sinema Haftası Program 4

Toplam Süre: 104 dk.

  • Ablam

Yönetmen: Burcu Aykar

Türkiye / 2019 / Türkçe / 22 dk. / Renkli


 

  • Mutluluk (Felicità)

Yönetmen: Bruno Merle

Fransa / 2020 / Fransızca / 82 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı

18 Aralık Cumartesi 20.00

Fransız Sinema Haftası Program 5

Toplam Süre: 113 dk.

  • Fotoğraf Altı

Yönetmen: Aylin Kızıl

Türkiye / 2021 / Türkçe / 6 dk. / BAK programı/ Renkli

  • Li vir

Yönetmen: Sibel Öğe

Türkiye / 2021 / Türkçe, Kürtçe / 6 dk. / BAK programı/ Renkli

  • Büyük Balo (Le Grand Bal)

Yönetmen: Lætitia Carton

Fransa / 2018 / Fransızca / 91 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı

19 Aralık Pazar 15.00

  • Son Adam  (Der Letzte Mann)

Yönetmen: F.W. Murnau
Senaryo: Carl Mayer
Oyuncular: Emil Jannings, Maly Delschaft, Max Hiller

Almanya / 1924 / Almanca / Sessiz / 90 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı

19 Aralık Pazar 20.00

  • Caniler Avcısı (The Night of the Hunter)

Yönetmen: Charles Laughton
Senaryo: James Agee, Charles Laughton
Oyuncular: Robert Mitchum, Shelley Winters, Lillian Gish

ABD / 1955 / İngilizce / 92 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı

21 Aralık Salı 20.00

  • De Leo N. Adında Biri (La Persona De Leo N.)

Yönetmen: Alberto Vendemmiati

 İtalya / 2005 /  İtalyanca / 85 dk. / Türkçe Altyazılı

22 Aralık Çarşamba 20.00

  • Kumarbaz Dr. Mabuse – Bölüm I: Büyük Oyuncu (Dr. Mabuse, der Spieler – Teil 1: der Grosse Spieler)

Yönetmen: Fritz Lang
Senaryo: Norbert Jacques, Thea von Harbou, Fritz Lang
Oyuncular: Rudolf Klein-Rogge, Alfred Abel, Bernhard Goetzke

Almanya / 1922 / Almanca / Sessiz / 120 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı 

23 Aralık Perşembe 20.00

  • Kumarbaz Dr. Mabuse Bölüm II: Cehennem (Dr. Mabuse, Der Speiler Teil II: Inferno)

Yönetmen: Fritz Lang
Senaryo: Norbert Jacques, Thea von Harbou, Fritz Lang
Oyuncular: Rudolf Klein-Rogge, Alfred Abel, Bernhard Goetzke

Almanya / 1922 / Almanca / Sessiz / 93 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı 

24 Aralık Cuma 15.00

  • Metropolis

Yönetmen: Fritz Lang
Senaryo: Thea von Habou, Fritz Lang
Oyuncular: Brigitte Helm, Alfred Abel, Gustav Fröhlich

Almanya / 1927 / Sessiz / 153 dk. / Siyah Beyaz

24 Aralık Cuma 20.00

  • Günah Şehri (Sin City)

Yönetmen: Robert Rodriguez, Frank Miller
Senaryo: Frank Miller, Robert Rodriguez
Oyuncular: Bruce Willis, Clive Owen, Jessica Alba, Rosario Dawson 

ABD / 2005 / İngilizce / 124 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı

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