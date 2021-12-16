Sinematek/Sinema Evi'nde bu hafta

17 Aralık Cuma 17.00
Fransız Sinema Haftası Program 1
Toplam Süre: 124 dk.
- Ondan Bahsetmiyorum
Yönetmen: Ayris Alptekin
Türkiye / 2020 / Türkçe / 13 dk. / Renkli
- Okul Hayatı (La vie scolaire)
Yönetmen: Grand Corps Malade & Mehdi Idir
Fransa / 2019 / Fransızca / 111 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı
- 17 Aralık Cuma 20.00
Fransız Sinema Haftası Program 2
Toplam Süre: 89 dk.
- Kötü Kız
Yönetmen: Ayçe Kartal
Türkiye, Fransa / 2017 / Türkçe / 8 dk. / Renkli / Animasyon
- Kabil’in Kırlangıçları (Les Hirondelles de Kaboul)
Yönetmen: Zabou Breitman & Eléa Gobbé-Mévellec
Fransa / 2018 / Fransızca / 81 dk. / Renkli / Animasyon/ Fransızca, Türkçe Altyazılı
18 Aralık Cumartesi 14.00
Fransız Sinema Haftası Program 3
Toplam Süre: 96 dk.
- Sulukule Mon Amour
Yönetmen: Azra Deniz Okyay
Türkiye / 2016 / Türkçe / 6 dk. / Renkli
- Hayaletler
Yönetmen: Azra Deniz Okyay
Türkiye, Fransa / 2020 / Türkçe / 90 dk. / Renkli
18 Aralık Cumartesi 17.00
Fransız Sinema Haftası Program 4
Toplam Süre: 104 dk.
- Ablam
Yönetmen: Burcu Aykar
Türkiye / 2019 / Türkçe / 22 dk. / Renkli
- Mutluluk (Felicità)
Yönetmen: Bruno Merle
Fransa / 2020 / Fransızca / 82 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı
18 Aralık Cumartesi 20.00
Fransız Sinema Haftası Program 5
Toplam Süre: 113 dk.
- Fotoğraf Altı
Yönetmen: Aylin Kızıl
Türkiye / 2021 / Türkçe / 6 dk. / BAK programı/ Renkli
- Li vir
Yönetmen: Sibel Öğe
Türkiye / 2021 / Türkçe, Kürtçe / 6 dk. / BAK programı/ Renkli
- Büyük Balo (Le Grand Bal)
Yönetmen: Lætitia Carton
Fransa / 2018 / Fransızca / 91 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı
19 Aralık Pazar 15.00
- Son Adam (Der Letzte Mann)
Yönetmen: F.W. Murnau
Senaryo: Carl Mayer
Oyuncular: Emil Jannings, Maly Delschaft, Max Hiller
Almanya / 1924 / Almanca / Sessiz / 90 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı
19 Aralık Pazar 20.00
- Caniler Avcısı (The Night of the Hunter)
Yönetmen: Charles Laughton
Senaryo: James Agee, Charles Laughton
Oyuncular: Robert Mitchum, Shelley Winters, Lillian Gish
ABD / 1955 / İngilizce / 92 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı
21 Aralık Salı 20.00
- De Leo N. Adında Biri (La Persona De Leo N.)
Yönetmen: Alberto Vendemmiati
İtalya / 2005 / İtalyanca / 85 dk. / Türkçe Altyazılı
22 Aralık Çarşamba 20.00
- Kumarbaz Dr. Mabuse – Bölüm I: Büyük Oyuncu (Dr. Mabuse, der Spieler – Teil 1: der Grosse Spieler)
Yönetmen: Fritz Lang
Senaryo: Norbert Jacques, Thea von Harbou, Fritz Lang
Oyuncular: Rudolf Klein-Rogge, Alfred Abel, Bernhard Goetzke
Almanya / 1922 / Almanca / Sessiz / 120 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı
23 Aralık Perşembe 20.00
- Kumarbaz Dr. Mabuse Bölüm II: Cehennem (Dr. Mabuse, Der Speiler Teil II: Inferno)
Yönetmen: Fritz Lang
Senaryo: Norbert Jacques, Thea von Harbou, Fritz Lang
Oyuncular: Rudolf Klein-Rogge, Alfred Abel, Bernhard Goetzke
Almanya / 1922 / Almanca / Sessiz / 93 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı
24 Aralık Cuma 15.00
- Metropolis
Yönetmen: Fritz Lang
Senaryo: Thea von Habou, Fritz Lang
Oyuncular: Brigitte Helm, Alfred Abel, Gustav Fröhlich
Almanya / 1927 / Sessiz / 153 dk. / Siyah Beyaz
24 Aralık Cuma 20.00
- Günah Şehri (Sin City)
Yönetmen: Robert Rodriguez, Frank Miller
Senaryo: Frank Miller, Robert Rodriguez
Oyuncular: Bruce Willis, Clive Owen, Jessica Alba, Rosario Dawson
ABD / 2005 / İngilizce / 124 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı