Haftalık Bağımsız Gazete 30 Aralık 2021
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Sinematek / Sinemaevi'nde bu hafta

Sinematek / Sinemaevi'nde bu hafta
GazeteKadıköy

4 Ocak Salı 20.00

Yılanların Öcü

Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Fikret Hakan, Nurhan Nur, Aliye Rona

Türkiye / 1961 / Türkçe  / 107 dk. / Siyah Beyaz
 

5 Ocak Çarşamba 20.00

M: Bir Şehir Katilini Arıyor (M: Eine Stadt sucht einen Mörder)

Yönetmen: Fritz Lang
Senaryo: Thea von Harbou, Fritz Lang, Egon Jacobsohn
Oyuncular: Peter Lorre, Ellen Widmann, Inge Landgut, Otto Wernicke, Theodor Loos, Gustaf Gründgens, Friedrich Gnaß, Fritz Odemar, Paul Kemp, Theo Lingen

Almanya / 1931 / Almanca / 117 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı
 

6 Ocak Perşembe 20.00

Balmumu Müzesi (Das Wachsfigurenkabinett)

Yönetmen: Paul Leni, Leo Birinsky 
Senaryo: Henrik Galeen
Oyuncular: Emil Jannings, Conrad Veidt, Werner Krauss 

Almanya / 1924 / Sessiz / 82 dk. / Siyah Beyaz

7 Ocak Cuma 15.00

Ölmeyen Aşk

Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Sadık Şendil
Oyuncular: Kartal Tibet, Tanju Gürsu, Nilüfer Koçyiğit

Türkiye / 1966 / Türkçe  / 85 dk. / Siyah Beyaz

7 Ocak Cuma 20.00

Sevmek Zamanı

Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan, Kemal Demirel
Oyuncular: Müşfik Kenter, Sema Özcan, Süleyman Tokcan

Türkiye / 1965 / Türkçe / 85 dk. / Siyah Beyaz

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