Sinematek / Sinemaevi'nde bu hafta

4 Ocak Salı 20.00
Yılanların Öcü
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Fikret Hakan, Nurhan Nur, Aliye Rona
Türkiye / 1961 / Türkçe / 107 dk. / Siyah Beyaz
5 Ocak Çarşamba 20.00
M: Bir Şehir Katilini Arıyor (M: Eine Stadt sucht einen Mörder)
Yönetmen: Fritz Lang
Senaryo: Thea von Harbou, Fritz Lang, Egon Jacobsohn
Oyuncular: Peter Lorre, Ellen Widmann, Inge Landgut, Otto Wernicke, Theodor Loos, Gustaf Gründgens, Friedrich Gnaß, Fritz Odemar, Paul Kemp, Theo Lingen
Almanya / 1931 / Almanca / 117 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı
6 Ocak Perşembe 20.00
Balmumu Müzesi (Das Wachsfigurenkabinett)
Yönetmen: Paul Leni, Leo Birinsky
Senaryo: Henrik Galeen
Oyuncular: Emil Jannings, Conrad Veidt, Werner Krauss
Almanya / 1924 / Sessiz / 82 dk. / Siyah Beyaz
7 Ocak Cuma 15.00
Ölmeyen Aşk
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Sadık Şendil
Oyuncular: Kartal Tibet, Tanju Gürsu, Nilüfer Koçyiğit
Türkiye / 1966 / Türkçe / 85 dk. / Siyah Beyaz
7 Ocak Cuma 20.00
Sevmek Zamanı
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan, Kemal Demirel
Oyuncular: Müşfik Kenter, Sema Özcan, Süleyman Tokcan
Türkiye / 1965 / Türkçe / 85 dk. / Siyah Beyaz