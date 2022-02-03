Sinematek / Sinema Evi'nde bu hafta

4 Şubat Cuma 20.00
Saltanatın Mezarlığı (Rak ti Khon Kaen)
Yönetmen: Apichatpong Weerasethakul
Senaryo: Apichatpong Weerasethakul
Oyuncular: Jenjira Pongpas, Banlop Lomnoi, Jarinpattra Rueangram
Tayland, İngiltere, Almanya, Fransa, Malezya, Güney Kore, Meksika, ABD, Norveç / 2015 / Tayca, İngilizce / 122 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı
5 Şubat Cumartesi 15.00
Nazarin (Nazarín)
Yönetmen: Luis Buñuel
Senaryo: Luis Buñuel, Julio Alejandro, Emilio Carballido (diyalog), Benito Pérez Galdós (roman)
Oyuncular: Francisco Rabal, Marga López, Rita Macedo, Noé Murayama, Jesús Fernández
Meksika / 1959 / İspanyolca / 94 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı
5 Şubat Cumartesi 18.30
Gündüz Güzeli (Belle de jour)
Yönetmen: Luis Buñuel
Senaryo: Luis Buñuel, Jean-Claude Carrière, Joseph Kessel (roman)
Oyuncular: Catherine Deneuve, Jean Sorel, Michel Piccoli, Geneviève Page, Francisco Rabal
Fransa, İtalya / 1967 / Fransızca, İspanyolca / 100 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı
* Gündüz Güzeli'nin (Belle de jour) 18.30'daki gösteriminin ardından 20.30'da Onat Kutlar Sinema Salonu'nda Mehmet Sindel ile film analizi gerçekleştirilecektir.
Film analizine katılım ücretsizdir.
6 Şubat Pazar 15.00
Filmin Hikâyesi: Yeni Bir Nesil (The Story of Film: A New Generation)
Yönetmen: Mark Cousins
Senaryo: Mark Cousins
İngiltere / 2021 / İngilizce / 160 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı
8 Şubat Salı 20.00
Miss Holokost Survivor (The Pageant)
Yönetmen: Eytan İpeker
Senaryo: Eytan İpeker
Katılımcılar: Sophie Leibowitz
Türkiye, Fransa, İsrail, Almanya / 2020 / 83 dk. / Renkli
9 Şubat Çarşamba 20.00
Bir Oda Hizmetçisinin Güncesi (Le journal d'une femme de chambre)
Yönetmen: Luis Buñuel
Senaryo: Luis Buñuel, Jean Claude Carriére
Oyuncular: Jean Moreau, Georges Géret, Michel Piccoli
Fransa / 1964 / Türkçe Altyazılı / 97 dk. / Siyah Beyaz
10 Şubat Perşembe 20.00
Sınır (Gräns)
Yönetmen: Ali Abbasi
Senaryo: John Ajvide Lindqvist, Ali Abbasi, Isabella Eklöf
Oyuncular: Eva Melander, Eero Milonoff
İsveç, Danimarka / 2021 / İsveççe, İngilizce / 110 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı
11 Şubat Cuma 20.00
Unutulmuşlar (Los Olvidados)
Yönetmen: Luis Buñuel
Senaryo: Luis Alcoriza, Luis Buñuel, Max Aub (diyalog), Juan Larrea (diyalog), Pedro de Urdimalas (diyalog)
Oyuncular: Estela Inda, Miguel Inclán, Alfonso Mejía, Roberto Cobo, Alma Delia Fuentes, Mario Ramírez
Meksika / 1950 / İspanyolca / 85 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı