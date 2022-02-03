Haftalık Bağımsız Gazete 03 Şubat 2022
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Sinematek / Sinema Evi'nde bu hafta

Sinematek / Sinema Evi'nde bu hafta
GazeteKadıköy

4 Şubat Cuma 20.00

Saltanatın Mezarlığı (Rak ti Khon Kaen)

Yönetmen:  Apichatpong Weerasethakul
Senaryo:  Apichatpong Weerasethakul
Oyuncular: Jenjira Pongpas, Banlop Lomnoi, Jarinpattra Rueangram

Tayland, İngiltere, Almanya, Fransa, Malezya, Güney Kore, Meksika, ABD, Norveç / 2015 / Tayca, İngilizce / 122 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı

5 Şubat Cumartesi 15.00

Nazarin (Nazarín)

Yönetmen:  Luis Buñuel
Senaryo: Luis Buñuel, Julio Alejandro, Emilio Carballido (diyalog), Benito Pérez Galdós (roman)         
Oyuncular: Francisco Rabal, Marga López, Rita Macedo, Noé Murayama, Jesús Fernández

Meksika / 1959 / İspanyolca / 94 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı

5 Şubat Cumartesi 18.30

Gündüz Güzeli (Belle de jour)

Yönetmen:  Luis Buñuel
Senaryo:  Luis Buñuel, Jean-Claude Carrière, Joseph Kessel (roman)       
Oyuncular: Catherine Deneuve, Jean Sorel, Michel Piccoli, Geneviève Page, Francisco Rabal

Fransa, İtalya / 1967 / Fransızca, İspanyolca / 100 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı

* Gündüz Güzeli'nin (Belle de jour) 18.30'daki gösteriminin ardından 20.30'da Onat Kutlar Sinema Salonu'nda Mehmet Sindel ile film analizi gerçekleştirilecektir.

Film analizine katılım ücretsizdir.

6 Şubat Pazar 15.00

Filmin Hikâyesi: Yeni Bir Nesil (The Story of Film: A New Generation)

Yönetmen:  Mark Cousins
Senaryo:  Mark Cousins

İngiltere / 2021 / İngilizce / 160 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı

8 Şubat Salı 20.00

Miss Holokost Survivor (The Pageant)

Yönetmen: Eytan İpeker
Senaryo: Eytan İpeker
Katılımcılar: Sophie Leibowitz

Türkiye, Fransa, İsrail, Almanya / 2020 / 83 dk. / Renkli

9 Şubat Çarşamba 20.00

Bir Oda Hizmetçisinin Güncesi (Le journal d'une femme de chambre)

Yönetmen: Luis Buñuel
Senaryo: Luis Buñuel, Jean Claude Carriére
Oyuncular: Jean Moreau, Georges Géret, Michel Piccoli

Fransa / 1964 / Türkçe Altyazılı / 97 dk. / Siyah Beyaz

10 Şubat Perşembe 20.00

Sınır (Gräns)

Yönetmen:  Ali Abbasi
Senaryo:  John Ajvide Lindqvist, Ali Abbasi, Isabella Eklöf
Oyuncular: Eva Melander, Eero Milonoff

İsveç, Danimarka / 2021 / İsveççe, İngilizce / 110 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı

11 Şubat Cuma 20.00

Unutulmuşlar (Los Olvidados)

Yönetmen:  Luis Buñuel
Senaryo: Luis Alcoriza, Luis Buñuel, Max Aub (diyalog), Juan Larrea (diyalog), Pedro de Urdimalas (diyalog)
Oyuncular: Estela Inda, Miguel Inclán, Alfonso Mejía, Roberto Cobo, Alma Delia Fuentes, Mario Ramírez

Meksika / 1950 / İspanyolca / 85 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı
 

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