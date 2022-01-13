Haftalık Bağımsız Gazete 13 Ocak 2022
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Sinematek / Sinema Evi'nde bu hafta

Sinematek / Sinema Evi'nde bu hafta
GazeteKadıköy

14 Ocak Cuma 15.00

  • Gecelerin Ötesi

Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Kadir Savun, Suphi Kaner, Oktar Durukan

Türkiye / 1960 / Türkçe  / 112 dk. / Siyah Beyaz

14 Ocak Cuma 20.00

  • Caniler Avcısı (The Night of the Hunter)

Yönetmen: Charles Laughton
Senaryo: James Agee, Charles Laughton
Oyuncular: Robert Mitchum, Shelley Winters, Lillian Gish

ABD / 1955 / İngilizce / 92 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı

15 Ocak Cumartesi 15.00

  • M: Bir Şehir Katilini Arıyor (M: Eine Stadt sucht einen Mörder)

Yönetmen: Fritz Lang
Senaryo: Thea von Harbou, Fritz Lang, Egon Jacobsohn
Oyuncular: Peter Lorre, Ellen Widmann, Inge Landgut, Otto Wernicke, Theodor Loos, Gustaf Gründgens, Friedrich Gnaß, Fritz Odemar, Paul Kemp, Theo Lingen

Almanya / 1931 / Almanca / 117 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı 

15 Ocak Cumartesi 20.00

  • Günah Şehri (Sin City)

Yönetmen: Robert Rodriguez, Frank Miller
Senaryo: Frank Miller, Robert Rodriguez
Oyuncular: Bruce Willis, Clive Owen, Jessica Alba, Rosario Dawson 

ABD / 2005 / İngilizce / 124 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı

16 Ocak Pazar 15.00

  • Sevmek Zamanı

Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan, Kemal Demirel
Oyuncular: Müşfik Kenter, Sema Özcan, Süleyman Tokcan

Türkiye / 1965 / Türkçe / 85 dk. / Siyah Beyaz

* Gösterimin ardından Mehmet Sindel ile Film Analizi gerçekleştirilecektir.
 

16 Ocak Pazar 20.00

  • Makas Eller (Edward Scissorhands)

Yönetmen: Tim Burton
Senaryo: Tim Burton, Caroline Thompson
Oyuncular: Johnny Depp, Winona Ryder, Vincent Price

ABD / 1990 / İngilizce / 105 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı

18 Ocak Salı 20.00

  • Şoför Nebahat

Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Atıf Yılmaz
Oyuncular: Sezer Sezin, Kenan Pars, Kadir Savun

Türkiye / 1960 / Türkçe  / 117 dk. / Siyah Beyaz

19 Ocak Çarşamba 20.00

Türkiye’den Kısalar 2

  • Otel

Yönetmen: Yeşim Ustaoğlu
Senaryo: Yeşim Ustaoğlu
Oyuncular: Ralf Hall, Neşe Şen, Şeref Türkmenoğlu
Türkiye / 1992 / Türkçe / 16 dk. / Siyah Beyaz

  • Dalgalar

Yönetmen: Belmin Söylemez
Senaryo: Belmin Söylemez
Oyuncular: Selçuk Sarı, Emrah Yılmaz
Türkiye / 2002 / Türkçe / 18 dk. / Renkli

  • Bu Sahilde

Yönetmen: Zeynep Dadak, Merve Kayan 
Senaryo: Zeynep Dadak, Merve Kayan
Türkiye / 2010 / Türkçe / 22 dk. / Renkli

  • Açık Yara

Yönetmen: Ahu Öztürk
Senaryo: Ahu Öztürk
Oyuncular: Ozan Bilen, Nihal Menzil, Necmettin Çobanoğlu
Türkiye / 2010 / Türkçe / 22 dk. / Renkli

  • Muhteşem Balık Adam (Marvelous Fishman)

Yönetmen: Nisan Dağ
Senaryo: Nisan Dağ
Oyuncular: Richard Mark Jordan, Matt Strickland, Madeline Lupi
ABD / 2014 / İngilizce / 14 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı

20 Ocak Perşembe 20.00

  • Suçlular Aramızda

Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Ekrem Bora, Tamer Yiğit, Belgin Doruk

Türkiye / 1964 / Türkçe / 98 dk. / Siyah Beyaz 

21 Ocak Cuma 15.00

  • Kuyu

Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Nil Göncü, Hayati Hamzaoğlu, Aliye Rona

Türkiye / 1968 / Türkçe / 84 dk. / Siyah Beyaz

21 Ocak Cuma 20.00

  • Şeytan

Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Yılmaz Tümtürk 
Oyuncular: Cihan Ünal, Agah Hün, Canan Perver, Meral Taygun

Türkiye / 1974 / Türkçe / 105 dk. / Renkli

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