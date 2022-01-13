Sinematek / Sinema Evi'nde bu hafta

14 Ocak Cuma 15.00
- Gecelerin Ötesi
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Kadir Savun, Suphi Kaner, Oktar Durukan
Türkiye / 1960 / Türkçe / 112 dk. / Siyah Beyaz
14 Ocak Cuma 20.00
- Caniler Avcısı (The Night of the Hunter)
Yönetmen: Charles Laughton
Senaryo: James Agee, Charles Laughton
Oyuncular: Robert Mitchum, Shelley Winters, Lillian Gish
ABD / 1955 / İngilizce / 92 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı
15 Ocak Cumartesi 15.00
- M: Bir Şehir Katilini Arıyor (M: Eine Stadt sucht einen Mörder)
Yönetmen: Fritz Lang
Senaryo: Thea von Harbou, Fritz Lang, Egon Jacobsohn
Oyuncular: Peter Lorre, Ellen Widmann, Inge Landgut, Otto Wernicke, Theodor Loos, Gustaf Gründgens, Friedrich Gnaß, Fritz Odemar, Paul Kemp, Theo Lingen
Almanya / 1931 / Almanca / 117 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı
15 Ocak Cumartesi 20.00
- Günah Şehri (Sin City)
Yönetmen: Robert Rodriguez, Frank Miller
Senaryo: Frank Miller, Robert Rodriguez
Oyuncular: Bruce Willis, Clive Owen, Jessica Alba, Rosario Dawson
ABD / 2005 / İngilizce / 124 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı
16 Ocak Pazar 15.00
- Sevmek Zamanı
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan, Kemal Demirel
Oyuncular: Müşfik Kenter, Sema Özcan, Süleyman Tokcan
Türkiye / 1965 / Türkçe / 85 dk. / Siyah Beyaz
* Gösterimin ardından Mehmet Sindel ile Film Analizi gerçekleştirilecektir.
16 Ocak Pazar 20.00
- Makas Eller (Edward Scissorhands)
Yönetmen: Tim Burton
Senaryo: Tim Burton, Caroline Thompson
Oyuncular: Johnny Depp, Winona Ryder, Vincent Price
ABD / 1990 / İngilizce / 105 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı
18 Ocak Salı 20.00
- Şoför Nebahat
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Atıf Yılmaz
Oyuncular: Sezer Sezin, Kenan Pars, Kadir Savun
Türkiye / 1960 / Türkçe / 117 dk. / Siyah Beyaz
19 Ocak Çarşamba 20.00
Türkiye’den Kısalar 2
- Otel
Yönetmen: Yeşim Ustaoğlu
Senaryo: Yeşim Ustaoğlu
Oyuncular: Ralf Hall, Neşe Şen, Şeref Türkmenoğlu
Türkiye / 1992 / Türkçe / 16 dk. / Siyah Beyaz
- Dalgalar
Yönetmen: Belmin Söylemez
Senaryo: Belmin Söylemez
Oyuncular: Selçuk Sarı, Emrah Yılmaz
Türkiye / 2002 / Türkçe / 18 dk. / Renkli
- Bu Sahilde
Yönetmen: Zeynep Dadak, Merve Kayan
Senaryo: Zeynep Dadak, Merve Kayan
Türkiye / 2010 / Türkçe / 22 dk. / Renkli
- Açık Yara
Yönetmen: Ahu Öztürk
Senaryo: Ahu Öztürk
Oyuncular: Ozan Bilen, Nihal Menzil, Necmettin Çobanoğlu
Türkiye / 2010 / Türkçe / 22 dk. / Renkli
- Muhteşem Balık Adam (Marvelous Fishman)
Yönetmen: Nisan Dağ
Senaryo: Nisan Dağ
Oyuncular: Richard Mark Jordan, Matt Strickland, Madeline Lupi
ABD / 2014 / İngilizce / 14 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı
20 Ocak Perşembe 20.00
- Suçlular Aramızda
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Ekrem Bora, Tamer Yiğit, Belgin Doruk
Türkiye / 1964 / Türkçe / 98 dk. / Siyah Beyaz
21 Ocak Cuma 15.00
- Kuyu
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Nil Göncü, Hayati Hamzaoğlu, Aliye Rona
Türkiye / 1968 / Türkçe / 84 dk. / Siyah Beyaz
21 Ocak Cuma 20.00
- Şeytan
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Yılmaz Tümtürk
Oyuncular: Cihan Ünal, Agah Hün, Canan Perver, Meral Taygun
Türkiye / 1974 / Türkçe / 105 dk. / Renkli