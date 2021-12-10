Haftalık Bağımsız Gazete 10 Aralık 2021
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Sinematek / Sinema Evi'nde bu hafta

Sinematek / Sinema Evi'nde bu hafta
GazeteKadıköy

10.12.2021 Cuma 15.00

Acı Hayat

Yönetmen: Metin Erksan

Senaryo: Metin Erksan

Oyuncular: Ayhan Işık, Türkan Şoray, Ekrem Bora, Nebahat Çehre

Türkiye / 1962 / Türkçe / 92 dk. / Siyah Beyaz

10.12.2021 Cuma 20.00

Türkiye’den Kısalar 2

  • Otel

Yönetmen: Yeşim Ustaoğlu

Senaryo: Yeşim Ustaoğlu

Oyuncular: Ralf Hall, Neşe Şen, Şeref Türkmenoğlu

Türkiye / 1992 / Türkçe / 16 dk. / Siyah Beyaz

  • Dalgalar

Yönetmen: Belmin Söylemez

Senaryo: Belmin Söylemez

Oyuncular: Selçuk Sarı, Emrah Yılmaz

Türkiye / 2002 / Türkçe / 18 dk. / Renkli

  • Bu Sahilde

Yönetmen: Zeynep Dadak, Merve Kayan 

Senaryo: Zeynep Dadak, Merve Kayan

Türkiye / 2010 / Türkçe / 22 dk. / Renkli

  • Açık Yara

Yönetmen: Ahu Öztürk

Senaryo: Ahu Öztürk

Oyuncular: Ozan Bilen, Nihal Menzil, Necmettin Çobanoğlu

Türkiye / 2010 / Türkçe / 22 dk. / Renkli

  • Muhteşem Balık Adam (Marvelous Fishman)

Yönetmen: Nisan Dağ

Senaryo: Nisan Dağ

Oyuncular: Richard Mark Jordan, Matt Strickland, Madeline Lupi

ABD / 2014 / İngilizce / 14 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı

11 Aralık Cumartesi 15.00

Doktor Caligari'nin Muayenehanesi (Das Cabinet des Dr. Caligari)

Yönetmen: Robert Wiene
Senaryo: Carl Mayer, Hans Janowitz
Oyuncular: Werner Krauss, Conrad Veidt, Lil Dagover, Friedrich Feher

Almanya / 1920 / Sessiz / 76 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı

11 Aralık Cumartesi 20.00

Makas Eller (Edward Scissorhands)

Yönetmen: Tim Burton
Senaryo: Tim Burton, Caroline Thompson
Oyuncular: Johnny Depp, Winona Ryder, Vincent Price

ABD / 1990 / İngilizce / 105 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı

12 Aralık Pazar 15.00

Metin Erksan’ın TV Filmleri 1

  • Hanende Melek

Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Seçil Heper, Mete Sezer, Mustafa Taşpınarlı

Türkiye / 1975 / Türkçe  / 40 dk. / Siyah Beyaz / 4K

  • Müthiş Bir Tren

Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan, Sait Faik Abasıyanık (Hikaye)
Oyuncular: Ahmet Arkan, Zerrin Arbaş

Türkiye / 1975 / Türkçe / 46 dk. / Siyah Beyaz / 4K

  • Bir İntihar

Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan, Samet Ağaoğlu (Hikâye)
Oyuncular: Asuman Tuğberk, Mehmet Gerçek

Almanya / 1975 / Türkçe / 39 dk. / Siyah Beyaz / 4K

12 Aralık Pazar 20.00

Metin Erksan’ın TV Filmleri 2

  • Geçmiş Zaman Elbiseleri

Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Gül Deniz, Ümit Tokcan, Ahmet Mekin

Türkiye / 1975 / Türkçe  / 51 dk. / Siyah Beyaz / 4K

  • Sazlık

Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Orçun Sonat, Nazan Adalı, İhsan Gedik, Ahmet Karaca, Kadir Akgün

Türkiye / 1975 / Türkçe  / 44 dk. / Siyah Beyaz / 4K

14 Aralık Salı 20.00

Afganistan: İkincil Hasarlar (Afghanistan: Collateral Damages)


Yönetmen: Fabrizio Lazzaretti, Alberto Vendemmiati

İtalya / 2002 /  Darice, İngilizce, İtalyanca, Afganca, Tacikçe / 56 dk. / Türkçe Altyazılı

15 Aralık Çarşamba 20.00

Susuz Yaz

Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan, Kemal İnci, İsmet Soydan
Oyuncular: Erol Taş, Hülya Koçyiğit, Ulvi Doğan

Türkiye / 1963 / Türkçe / 90 dk. / Siyah Beyaz

16 Aralık Perşembe 20.00

Umut

Yönetmen: Yılmaz Güney, Şerif Gören
Senaryo: Yılmaz Güney, Şerif Gören
Oyuncular: Yılmaz Güney, Gülsen Tunççelik Alnıaçık, Tuncel Kurtiz

Türkiye / 1970 / Türkçe / 100 dk. / Siyah Beyaz

17 Aralık Cuma 17.00

Fransız Sinema Haftası Program 1

  • Ondan Bahsetmiyorum

Yönetmen: Ayris Alptekin

Türkiye / 2020 / Türkçe / 13 dk. / Renkli

  • Okul Hayatı (La vie scolaire)

Yönetmen: Grand Corps Malade & Mehdi Idir

Fransa / 2019 / Fransızca / 111 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı

17 Aralık Cuma 20.00

Fransız Sinema Haftası Program 2

  • Kötü Kız

Yönetmen: Ayçe Kartal

Türkiye, Fransa / 2017 / Türkçe / 8 dk. / Renkli / Animasyon

Kabil’in Kırlangıçları (Les Hirondelles de Kaboul)

Yönetmen: Zabou Breitman & Eléa Gobbé-Mévellec

Fransa / 2018 / Fransızca / 81 dk. / Renkli / Animasyon/ Fransızca, Türkçe Altyazılı

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