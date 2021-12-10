Sinematek / Sinema Evi'nde bu hafta

10.12.2021 Cuma 15.00
Acı Hayat
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Ayhan Işık, Türkan Şoray, Ekrem Bora, Nebahat Çehre
Türkiye / 1962 / Türkçe / 92 dk. / Siyah Beyaz
10.12.2021 Cuma 20.00
Türkiye’den Kısalar 2
- Otel
Yönetmen: Yeşim Ustaoğlu
Senaryo: Yeşim Ustaoğlu
Oyuncular: Ralf Hall, Neşe Şen, Şeref Türkmenoğlu
Türkiye / 1992 / Türkçe / 16 dk. / Siyah Beyaz
- Dalgalar
Yönetmen: Belmin Söylemez
Senaryo: Belmin Söylemez
Oyuncular: Selçuk Sarı, Emrah Yılmaz
Türkiye / 2002 / Türkçe / 18 dk. / Renkli
- Bu Sahilde
Yönetmen: Zeynep Dadak, Merve Kayan
Senaryo: Zeynep Dadak, Merve Kayan
Türkiye / 2010 / Türkçe / 22 dk. / Renkli
- Açık Yara
Yönetmen: Ahu Öztürk
Senaryo: Ahu Öztürk
Oyuncular: Ozan Bilen, Nihal Menzil, Necmettin Çobanoğlu
Türkiye / 2010 / Türkçe / 22 dk. / Renkli
- Muhteşem Balık Adam (Marvelous Fishman)
Yönetmen: Nisan Dağ
Senaryo: Nisan Dağ
Oyuncular: Richard Mark Jordan, Matt Strickland, Madeline Lupi
ABD / 2014 / İngilizce / 14 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı
11 Aralık Cumartesi 15.00
Doktor Caligari'nin Muayenehanesi (Das Cabinet des Dr. Caligari)
Yönetmen: Robert Wiene
Senaryo: Carl Mayer, Hans Janowitz
Oyuncular: Werner Krauss, Conrad Veidt, Lil Dagover, Friedrich Feher
Almanya / 1920 / Sessiz / 76 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı
11 Aralık Cumartesi 20.00
Makas Eller (Edward Scissorhands)
Yönetmen: Tim Burton
Senaryo: Tim Burton, Caroline Thompson
Oyuncular: Johnny Depp, Winona Ryder, Vincent Price
ABD / 1990 / İngilizce / 105 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı
12 Aralık Pazar 15.00
Metin Erksan’ın TV Filmleri 1
- Hanende Melek
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Seçil Heper, Mete Sezer, Mustafa Taşpınarlı
Türkiye / 1975 / Türkçe / 40 dk. / Siyah Beyaz / 4K
- Müthiş Bir Tren
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan, Sait Faik Abasıyanık (Hikaye)
Oyuncular: Ahmet Arkan, Zerrin Arbaş
Türkiye / 1975 / Türkçe / 46 dk. / Siyah Beyaz / 4K
- Bir İntihar
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan, Samet Ağaoğlu (Hikâye)
Oyuncular: Asuman Tuğberk, Mehmet Gerçek
Almanya / 1975 / Türkçe / 39 dk. / Siyah Beyaz / 4K
12 Aralık Pazar 20.00
Metin Erksan’ın TV Filmleri 2
- Geçmiş Zaman Elbiseleri
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Gül Deniz, Ümit Tokcan, Ahmet Mekin
Türkiye / 1975 / Türkçe / 51 dk. / Siyah Beyaz / 4K
- Sazlık
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Orçun Sonat, Nazan Adalı, İhsan Gedik, Ahmet Karaca, Kadir Akgün
Türkiye / 1975 / Türkçe / 44 dk. / Siyah Beyaz / 4K
14 Aralık Salı 20.00
Afganistan: İkincil Hasarlar (Afghanistan: Collateral Damages)
Yönetmen: Fabrizio Lazzaretti, Alberto Vendemmiati
İtalya / 2002 / Darice, İngilizce, İtalyanca, Afganca, Tacikçe / 56 dk. / Türkçe Altyazılı
15 Aralık Çarşamba 20.00
Susuz Yaz
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan, Kemal İnci, İsmet Soydan
Oyuncular: Erol Taş, Hülya Koçyiğit, Ulvi Doğan
Türkiye / 1963 / Türkçe / 90 dk. / Siyah Beyaz
16 Aralık Perşembe 20.00
Umut
Yönetmen: Yılmaz Güney, Şerif Gören
Senaryo: Yılmaz Güney, Şerif Gören
Oyuncular: Yılmaz Güney, Gülsen Tunççelik Alnıaçık, Tuncel Kurtiz
Türkiye / 1970 / Türkçe / 100 dk. / Siyah Beyaz
17 Aralık Cuma 17.00
Fransız Sinema Haftası Program 1
- Ondan Bahsetmiyorum
Yönetmen: Ayris Alptekin
Türkiye / 2020 / Türkçe / 13 dk. / Renkli
- Okul Hayatı (La vie scolaire)
Yönetmen: Grand Corps Malade & Mehdi Idir
Fransa / 2019 / Fransızca / 111 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı
17 Aralık Cuma 20.00
Fransız Sinema Haftası Program 2
- Kötü Kız
Yönetmen: Ayçe Kartal
Türkiye, Fransa / 2017 / Türkçe / 8 dk. / Renkli / Animasyon
Kabil’in Kırlangıçları (Les Hirondelles de Kaboul)
Yönetmen: Zabou Breitman & Eléa Gobbé-Mévellec
Fransa / 2018 / Fransızca / 81 dk. / Renkli / Animasyon/ Fransızca, Türkçe Altyazılı