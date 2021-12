Sinematek / Sinema Evi'nde Bu Hafta

03.12.2021 Cuma 15.00

Şeytan

Yönetmen: Metin Erksan

Senaryo: Yılmaz Tümtürk

Oyuncular: Cihan Ünal, Agah Hün, Canan Perver, Meral Taygun

Türkiye / 1974 / Türkçe / 105 dk. / Renkli



03.12.2021 Cuma 20.00

Nosferatu, Bir Dehşet Senfonisi (Nosferatu, ein Symphonie des Grauens)

Yönetmen: F. W. Murnau

Senaryo: Henrik Galeen, Bram Stoker

Oyuncular: Max Schreck, Gustav von Wangenheim, Greta Schröder

Almanya / 1922 / Almanca / Sessiz / 94 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı

04.12.2021 Cumartesi 15.00

Kumarbaz Dr. Mabuse – Bölüm I: Büyük Oyuncu (Dr. Mabuse, der Spieler – Teil 1: der Grosse Spieler)

Yönetmen: Fritz Lang

Senaryo: Norbert Jacques, Thea von Harbou, Fritz Lang

Oyuncular: Rudolf Klein-Rogge, Alfred Abel, Bernhard Goetzke

Almanya / 1922 / Almanca / Sessiz / 120 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı



04.12.2021 Cumartesi 20.00

Kumarbaz Dr. Mabuse Bölüm II: Cehennem (Dr. Mabuse, Der Speiler Teil II: Inferno)

Yönetmen: Fritz Lang

Senaryo: Norbert Jacques, Thea von Harbou, Fritz Lang

Oyuncular: Rudolf Klein-Rogge, Alfred Abel, Bernhard Goetzke

Almanya / 1922 / Almanca / Sessiz / 93 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı

05.12.2021 Pazar 15.00

Suçlular Aramızda

Yönetmen: Metin Erksan

Senaryo: Metin Erksan

Oyuncular: Ekrem Bora, Tamer Yiğit, Belgin Doruk

Türkiye / 1964 / Türkçe / 98 dk. / Siyah Beyaz

05.12.2021 Pazar 20.00

M: Bir Şehir Katilini Arıyor (M: Eine Stadt sucht einen Mörder)

Yönetmen: Fritz Lang

Senaryo: Thea von Harbou, Fritz Lang, Egon Jacobsohn

Oyuncular: Peter Lorre, Ellen Widmann, Inge Landgut, Otto Wernicke, Theodor Loos, Gustaf Gründgens, Friedrich Gnaß, Fritz Odemar, Paul Kemp, Theo Lingen

Almanya / 1931 / Almanca / 117 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı

07.12.2021 Salı 20.00

Cenk (Savaş) - Mücahitlerin Ülkesinde [Jung (War) in the Land of the Mujaheddin]

Yönetmen: Fabrizio Lazzaretti, Alberto Vendemmiati

Senaryo: Fabrizio Lazzaretti, Alberto Vendemmiati

İtalya, Afganistan / 2000 / Darice, İngilizce, İtalyanca, Afganca, Tacikçe / 114 dk. / Türkçe Altyazılı

08.12.2021 Çarşamba 20.00

Katharina Blum’un Çiğnenen Onuru (Die verlorene Ehre der Katharina Blum)

Yönetmen: Volker Schlöndorff, Margarethe von Trotta

Senaryo: Volker Schlöndorff, Margarethe von Trotta

Oyuncular: Angela Winkler, Jürgen Prochnow, Mario Adorf. Dieter Laser

Almanya / 1975 / Almanca / 106 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı

09.12.2021 Perşembe 20.00

Türkiye’den Kısalar 1

Koleksiyoncu

Yönetmen: Pelin Esmer

Senaryo: Pelin Esmer

Türkiye / 2002 / Türkçe / 40 dk. / Renkli

Unus Mundus

Yönetmen: Senem Tüzen

Senaryo: Senem Tüzen

Oyuncular: Okan Aktuğ, Mustafa Olgun

Türkiye / 2007 / Türkçe / 4 dk. / Siyah Beyaz

Küçük Kara Balıklar

Yönetmen: Azra Deniz Okyay

Senaryo: Azra Deniz Okyay

Oyuncular: Patrick Chauvel, Azra Deniz Okyay, Rüçhan Çalışkur

Fransa, Türkiye / 2013 / Türkçe, Fransızca / 27 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı

Poyraz

Yönetmen: Belma Baş

Senaryo: Belma Baş

Oyuncular: Şeyma Uzunlar, Sevinç Baş, Oktay Kaptan

Türkiye / 2006 / Türkçe / 13 dk. / Renkli

Ankebût

Yönetmen: Ceylan Özgün Özçelik

Senaryo: Ceylan Özgün Özçelik

Türkiye / 2020 / Türkçe / 5 dk. / Renkli

10.12.2021 Cuma 15.00

Acı Hayat

Yönetmen: Metin Erksan

Senaryo: Metin Erksan

Oyuncular: Ayhan Işık, Türkan Şoray, Ekrem Bora, Nebahat Çehre

Türkiye / 1962 / Türkçe / 92 dk. / Siyah Beyaz

10.12.2021 Cuma 20.00

Türkiye’den Kısalar 2

Otel

Yönetmen: Yeşim Ustaoğlu

Senaryo: Yeşim Ustaoğlu

Oyuncular: Ralf Hall, Neşe Şen, Şeref Türkmenoğlu

Türkiye / 1992 / Türkçe / 16 dk. / Siyah Beyaz

Dalgalar

Yönetmen: Belmin Söylemez

Senaryo: Belmin Söylemez

Oyuncular: Selçuk Sarı, Emrah Yılmaz

Türkiye / 2002 / Türkçe / 18 dk. / Renkli

Bu Sahilde

Yönetmen: Zeynep Dadak, Merve Kayan

Senaryo: Zeynep Dadak, Merve Kayan

Türkiye / 2010 / Türkçe / 22 dk. / Renkli

Açık Yara

Yönetmen: Ahu Öztürk

Senaryo: Ahu Öztürk

Oyuncular: Ozan Bilen, Nihal Menzil, Necmettin Çobanoğlu

Türkiye / 2010 / Türkçe / 22 dk. / Renkli

Muhteşem Balık Adam (Marvelous Fishman)

Yönetmen: Nisan Dağ

Senaryo: Nisan Dağ

Oyuncular: Richard Mark Jordan, Matt Strickland, Madeline Lupi

ABD / 2014 / İngilizce / 14 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı