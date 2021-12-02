Sinematek / Sinema Evi'nde Bu Hafta

03.12.2021 Cuma 15.00
Şeytan
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Yılmaz Tümtürk
Oyuncular: Cihan Ünal, Agah Hün, Canan Perver, Meral Taygun
Türkiye / 1974 / Türkçe / 105 dk. / Renkli
03.12.2021 Cuma 20.00
Nosferatu, Bir Dehşet Senfonisi (Nosferatu, ein Symphonie des Grauens)
Yönetmen: F. W. Murnau
Senaryo: Henrik Galeen, Bram Stoker
Oyuncular: Max Schreck, Gustav von Wangenheim, Greta Schröder
Almanya / 1922 / Almanca / Sessiz / 94 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı
04.12.2021 Cumartesi 15.00
Kumarbaz Dr. Mabuse – Bölüm I: Büyük Oyuncu (Dr. Mabuse, der Spieler – Teil 1: der Grosse Spieler)
Yönetmen: Fritz Lang
Senaryo: Norbert Jacques, Thea von Harbou, Fritz Lang
Oyuncular: Rudolf Klein-Rogge, Alfred Abel, Bernhard Goetzke
Almanya / 1922 / Almanca / Sessiz / 120 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı
04.12.2021 Cumartesi 20.00
Kumarbaz Dr. Mabuse Bölüm II: Cehennem (Dr. Mabuse, Der Speiler Teil II: Inferno)
Yönetmen: Fritz Lang
Senaryo: Norbert Jacques, Thea von Harbou, Fritz Lang
Oyuncular: Rudolf Klein-Rogge, Alfred Abel, Bernhard Goetzke
Almanya / 1922 / Almanca / Sessiz / 93 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı
05.12.2021 Pazar 15.00
Suçlular Aramızda
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Ekrem Bora, Tamer Yiğit, Belgin Doruk
Türkiye / 1964 / Türkçe / 98 dk. / Siyah Beyaz
05.12.2021 Pazar 20.00
M: Bir Şehir Katilini Arıyor (M: Eine Stadt sucht einen Mörder)
Yönetmen: Fritz Lang
Senaryo: Thea von Harbou, Fritz Lang, Egon Jacobsohn
Oyuncular: Peter Lorre, Ellen Widmann, Inge Landgut, Otto Wernicke, Theodor Loos, Gustaf Gründgens, Friedrich Gnaß, Fritz Odemar, Paul Kemp, Theo Lingen
Almanya / 1931 / Almanca / 117 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı
07.12.2021 Salı 20.00
Cenk (Savaş) - Mücahitlerin Ülkesinde [Jung (War) in the Land of the Mujaheddin]
Yönetmen: Fabrizio Lazzaretti, Alberto Vendemmiati
Senaryo: Fabrizio Lazzaretti, Alberto Vendemmiati
İtalya, Afganistan / 2000 / Darice, İngilizce, İtalyanca, Afganca, Tacikçe / 114 dk. / Türkçe Altyazılı
08.12.2021 Çarşamba 20.00
Katharina Blum’un Çiğnenen Onuru (Die verlorene Ehre der Katharina Blum)
Yönetmen: Volker Schlöndorff, Margarethe von Trotta
Senaryo: Volker Schlöndorff, Margarethe von Trotta
Oyuncular: Angela Winkler, Jürgen Prochnow, Mario Adorf. Dieter Laser
Almanya / 1975 / Almanca / 106 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı
09.12.2021 Perşembe 20.00
Türkiye’den Kısalar 1
Koleksiyoncu
Yönetmen: Pelin Esmer
Senaryo: Pelin Esmer
Türkiye / 2002 / Türkçe / 40 dk. / Renkli
Unus Mundus
Yönetmen: Senem Tüzen
Senaryo: Senem Tüzen
Oyuncular: Okan Aktuğ, Mustafa Olgun
Türkiye / 2007 / Türkçe / 4 dk. / Siyah Beyaz
Küçük Kara Balıklar
Yönetmen: Azra Deniz Okyay
Senaryo: Azra Deniz Okyay
Oyuncular: Patrick Chauvel, Azra Deniz Okyay, Rüçhan Çalışkur
Fransa, Türkiye / 2013 / Türkçe, Fransızca / 27 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı
Poyraz
Yönetmen: Belma Baş
Senaryo: Belma Baş
Oyuncular: Şeyma Uzunlar, Sevinç Baş, Oktay Kaptan
Türkiye / 2006 / Türkçe / 13 dk. / Renkli
Ankebût
Yönetmen: Ceylan Özgün Özçelik
Senaryo: Ceylan Özgün Özçelik
Türkiye / 2020 / Türkçe / 5 dk. / Renkli
10.12.2021 Cuma 15.00
Acı Hayat
Yönetmen: Metin Erksan
Senaryo: Metin Erksan
Oyuncular: Ayhan Işık, Türkan Şoray, Ekrem Bora, Nebahat Çehre
Türkiye / 1962 / Türkçe / 92 dk. / Siyah Beyaz
10.12.2021 Cuma 20.00
Türkiye’den Kısalar 2
Otel
Yönetmen: Yeşim Ustaoğlu
Senaryo: Yeşim Ustaoğlu
Oyuncular: Ralf Hall, Neşe Şen, Şeref Türkmenoğlu
Türkiye / 1992 / Türkçe / 16 dk. / Siyah Beyaz
Dalgalar
Yönetmen: Belmin Söylemez
Senaryo: Belmin Söylemez
Oyuncular: Selçuk Sarı, Emrah Yılmaz
Türkiye / 2002 / Türkçe / 18 dk. / Renkli
Bu Sahilde
Yönetmen: Zeynep Dadak, Merve Kayan
Senaryo: Zeynep Dadak, Merve Kayan
Türkiye / 2010 / Türkçe / 22 dk. / Renkli
Açık Yara
Yönetmen: Ahu Öztürk
Senaryo: Ahu Öztürk
Oyuncular: Ozan Bilen, Nihal Menzil, Necmettin Çobanoğlu
Türkiye / 2010 / Türkçe / 22 dk. / Renkli
Muhteşem Balık Adam (Marvelous Fishman)
Yönetmen: Nisan Dağ
Senaryo: Nisan Dağ
Oyuncular: Richard Mark Jordan, Matt Strickland, Madeline Lupi
ABD / 2014 / İngilizce / 14 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı