Haftalık Bağımsız Gazete 02 Aralık 2021
Gündem
"Yokluklar ülkesine dönüyoruz"
Kültür Sanat
“Benim Hayatım Benim Bedenim”
“Benim Hayatım Benim Bedenim”
Yazı Dizisi
İlk belediye başkanı: Müfide İlhan
İlk belediye başkanı: Müfide İlhan
Edebiyat hayatından hatırlamalar
Goldman:
Goldman: "Aşk himaye istemez"

Sinematek / Sinema Evi'nde Bu Hafta

Sinematek / Sinema Evi'nde Bu Hafta
GazeteKadıköy

03.12.2021 Cuma 15.00

Şeytan

Yönetmen: Metin Erksan

Senaryo: Yılmaz Tümtürk

Oyuncular: Cihan Ünal, Agah Hün, Canan Perver, Meral Taygun

Türkiye / 1974 / Türkçe / 105 dk. / Renkli
 

03.12.2021 Cuma 20.00

Nosferatu, Bir Dehşet Senfonisi (Nosferatu, ein Symphonie des Grauens)

Yönetmen: F. W. Murnau

Senaryo: Henrik Galeen, Bram Stoker

Oyuncular: Max Schreck, Gustav von Wangenheim, Greta Schröder

Almanya / 1922 / Almanca / Sessiz / 94 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı

04.12.2021 Cumartesi 15.00

Kumarbaz Dr. Mabuse – Bölüm I: Büyük Oyuncu (Dr. Mabuse, der Spieler – Teil 1: der Grosse Spieler)

Yönetmen: Fritz Lang

Senaryo: Norbert Jacques, Thea von Harbou, Fritz Lang

Oyuncular: Rudolf Klein-Rogge, Alfred Abel, Bernhard Goetzke

Almanya / 1922 / Almanca / Sessiz / 120 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı
 

04.12.2021 Cumartesi 20.00

Kumarbaz Dr. Mabuse Bölüm II: Cehennem (Dr. Mabuse, Der Speiler Teil II: Inferno)

Yönetmen: Fritz Lang

Senaryo: Norbert Jacques, Thea von Harbou, Fritz Lang

Oyuncular: Rudolf Klein-Rogge, Alfred Abel, Bernhard Goetzke

Almanya / 1922 / Almanca / Sessiz / 93 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı

05.12.2021 Pazar 15.00

Suçlular Aramızda

Yönetmen: Metin Erksan

Senaryo: Metin Erksan

Oyuncular: Ekrem Bora, Tamer Yiğit, Belgin Doruk

Türkiye / 1964 / Türkçe / 98 dk. / Siyah Beyaz

05.12.2021 Pazar 20.00

M: Bir Şehir Katilini Arıyor (M: Eine Stadt sucht einen Mörder)

Yönetmen: Fritz Lang

Senaryo: Thea von Harbou, Fritz Lang, Egon Jacobsohn

Oyuncular: Peter Lorre, Ellen Widmann, Inge Landgut, Otto Wernicke, Theodor Loos, Gustaf Gründgens, Friedrich Gnaß, Fritz Odemar, Paul Kemp, Theo Lingen

Almanya / 1931 / Almanca / 117 dk. / Siyah Beyaz / Türkçe Altyazılı

07.12.2021 Salı 20.00

Cenk (Savaş) - Mücahitlerin Ülkesinde [Jung (War) in the Land of the Mujaheddin]

Yönetmen: Fabrizio Lazzaretti, Alberto Vendemmiati

Senaryo: Fabrizio Lazzaretti, Alberto Vendemmiati

İtalya, Afganistan / 2000 /  Darice, İngilizce, İtalyanca, Afganca, Tacikçe / 114 dk. / Türkçe Altyazılı

08.12.2021 Çarşamba 20.00

Katharina Blum’un Çiğnenen Onuru (Die verlorene Ehre der Katharina Blum)

Yönetmen: Volker Schlöndorff, Margarethe von Trotta

Senaryo: Volker Schlöndorff, Margarethe von Trotta

Oyuncular: Angela Winkler, Jürgen Prochnow, Mario Adorf. Dieter Laser

Almanya / 1975 / Almanca / 106 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı

09.12.2021 Perşembe 20.00

Türkiye’den Kısalar 1

Koleksiyoncu

Yönetmen: Pelin Esmer

Senaryo: Pelin Esmer

Türkiye / 2002 / Türkçe / 40 dk. / Renkli

Unus Mundus

Yönetmen: Senem Tüzen

Senaryo: Senem Tüzen

Oyuncular: Okan Aktuğ, Mustafa Olgun

Türkiye / 2007 / Türkçe / 4 dk. / Siyah Beyaz

Küçük Kara Balıklar

Yönetmen: Azra Deniz Okyay

Senaryo: Azra Deniz Okyay

Oyuncular: Patrick Chauvel, Azra Deniz Okyay, Rüçhan Çalışkur 

Fransa, Türkiye / 2013 / Türkçe, Fransızca / 27 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı

Poyraz

Yönetmen: Belma Baş

Senaryo: Belma Baş

Oyuncular: Şeyma Uzunlar, Sevinç Baş, Oktay Kaptan

Türkiye / 2006 / Türkçe / 13 dk. / Renkli

Ankebût

Yönetmen: Ceylan Özgün Özçelik

Senaryo: Ceylan Özgün Özçelik

Türkiye / 2020 / Türkçe / 5 dk. / Renkli

10.12.2021 Cuma 15.00

Acı Hayat

Yönetmen: Metin Erksan

Senaryo: Metin Erksan

Oyuncular: Ayhan Işık, Türkan Şoray, Ekrem Bora, Nebahat Çehre

Türkiye / 1962 / Türkçe / 92 dk. / Siyah Beyaz

10.12.2021 Cuma 20.00

Türkiye’den Kısalar 2

Otel

Yönetmen: Yeşim Ustaoğlu

Senaryo: Yeşim Ustaoğlu

Oyuncular: Ralf Hall, Neşe Şen, Şeref Türkmenoğlu

Türkiye / 1992 / Türkçe / 16 dk. / Siyah Beyaz

Dalgalar

Yönetmen: Belmin Söylemez

Senaryo: Belmin Söylemez

Oyuncular: Selçuk Sarı, Emrah Yılmaz

Türkiye / 2002 / Türkçe / 18 dk. / Renkli

Bu Sahilde

Yönetmen: Zeynep Dadak, Merve Kayan 

Senaryo: Zeynep Dadak, Merve Kayan

Türkiye / 2010 / Türkçe / 22 dk. / Renkli

Açık Yara

Yönetmen: Ahu Öztürk

Senaryo: Ahu Öztürk

Oyuncular: Ozan Bilen, Nihal Menzil, Necmettin Çobanoğlu

Türkiye / 2010 / Türkçe / 22 dk. / Renkli

Muhteşem Balık Adam (Marvelous Fishman)

Yönetmen: Nisan Dağ

Senaryo: Nisan Dağ

Oyuncular: Richard Mark Jordan, Matt Strickland, Madeline Lupi

ABD / 2014 / İngilizce / 14 dk. / Renkli / Türkçe Altyazılı

Etiketler; #sinematek #sinemaevi
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.