Paris, İstanbul’a geliyor

PAR-IS-TANBUL Festivali, 20 - 30 Haziran tarihleri arasında Paris’in küçük bir parçasını İstanbul’a taşıyor

İstanbul Fransız Kültür Merkezi ve bomontiada işbirliğiyle gerçekleşecek PAR-IS-TANBUL Festivali, 20 - 30 Haziran tarihleri arasında Paris’in küçük bir parçasını İstanbul’a taşıyor. Fransız kültürünün farklı yönlerini disiplinlerarası programıyla vurgulayan festival, 20-30 Haziran tarihleri arasında Şişli’deki Tarihi Bomonti Bira Fabrikası alanına konuşlanan bomontiada’da olacak. Par-is-tanbul Festivali tamamen ücretsiz ve herkese açık!

Program özetle şöyle:

Konser: Acid Arab (live), 20 Haziran 21.00

Türkiye’de birçok hayranı olan Acid Arab, Pierrot Casanova, Nicolas Borne ve Cezayirli klavyeci Kenzi Bourras’tan oluşan grubuyla “PAR-IS-TANBUL” etkinliğinde canlı performans sergileyecek.

Konser: Abdul & The Gang, 21 Haziran 21.00

Gnawa Beat. Abdul & The Gang, festival kapsamında bomontiada avlu’da sahne alacak.

France eMotion sergi açılışı ve Uçan Büfe performansı, 22 Haziran 19.00

(bomontiada alt)

“France eMotion – Canlandırılan yolculuk” sergi açılış etkinliği vesilesiyle “Uçan Büfe” performansı yer alacak.

Katılımcıların dahil olduğu bu enstalasyonda, büfe uçuyor ve yiyecekler yendikçe büfe kayboluyor. Performansta konuklar, insan boyunda asılı olan ve havada süzülüyormuşcasına duran yoğun ve sıkıştırılmış helyum balonlarını keşfeder. Her balon kanepeler içerir. Konuklar balonları hafifletmek ve serbest bırakmak için bu yiyeceklerin tadını çıkarır. İki sanatçı, Stéphanie Sagot ve Emmanuelle Becquemin, onlar için sonsuz bir eğlence dekoru olan dünyayı “yeniden canlandırıyor”.

Konser: NoJazz, 22 Haziran 21.00

NoJazz grubu, 2002’de piyasaya çıkan ve çok ses getiren ilk albümleriyle, Fransa ve dünyanın dört bir yanında verdikleri kült konserleriyle 50’den fazla ülkede ve büyük festivallerde sahne alıyor. No Jazz, 22 Haziran gecesi bomontiada avlu sahnesini hareketlendirecek.

Açıkhava sinaması 25 -28 Haziran 21.30

25 Haziran “Derinlik Sarhoşluğu” (Luc Besson, 1988)

26 Haziran “Protesto” (Matthieu Kassovitz, 1996)

27 Haziran “Amélie” (Jean-Pierre Jeunet, 2001)

28 Haziran “Artist” (Michel Hazanavicius, 2011)

Fransız Gastronomi Günleri, 29-30 Haziran 12.00 -21.00

Festival kapsamında , bomontiada’da restaurantlar özel lezzet sunumlarının yanı sıra , 29-30 Haziran tarihlerinde bomontiada Avlu’da kurulacak Gastronomi Marketinde , katılımcılar Fransız Gastronomisi ile birlikte farklı lezzetleri deneyimleme fırsatı bulacaklar. Bomontiada Avlu’da kurulumu yapılacak olan standlarda ekmek, peynir, tatlı, kruvasan, sandviç ile festivale özel lezzetler yer alacak.

