Kültür merkezlerinde bu hafta

Kadıköy Belediyesi’nin kültür merkezlerinde, pandemiyle ara verilen etkinlikler tam gaz sürüyor. Konserden baleye, tiyatrodan sergiye pek çok etkinlik seyircisini bekliyor. İşte bu haftaki programdan sizin için seçtiklerimiz…

BALE

Dört Mevsim

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, A. Vivaldi’nin “Dört Mevsim” balesini 8 Ocak Cumartesi saat 16.00’da Süreyya Operası’nda sahneleyecek. Eserde, Vivaldi'nin müziği eşliğinde dansın estetiği ve çeşitli simgeler, metaforlarla zenginleştirilmiş anlatım gücüyle 'Aşk'ın Dört Mevsimi' sahneye yansıtılıyor.

Dört solist çift, aslında tek bir kadın ve erkeği, daha doğrusu tüm kadın ve erkekleri temsil ediyor. Çünkü aşkın bazen kavurucu, bazen dondurucu, gelgitlerle dolu iklimi ve döngüsel olarak birbirini izleyen mevsimleri, o mevsimlerin yarattığı etki ve tepkiler, bir aşk ilişkisi içinde olan her kadın ve erkek tarafından kaçınılmaz olarak yaşanır.

TİYATRO

Hırçın Kız

İstanbul Devlet Tiyatrosu, William Shakespeare’in klasik eserlerinden “Hırçın Kız” oyununu 9 Ocak Pazar günü saat 15.00’te Kozyatağı Kültür Merkezi’nde sahneliyor.

Rejisini Yücel Erten’in yaptığı, kalabalık kadrolu oyun, Sinyor Battista'nın biri fevkalade hırçın ve dik başlı, diğeri uysal ve uyumlu iki kızının evlilik maceraları çevresinde döner. Battista, huysuz büyük kızı Katerina kocaya varmadan, küçük kızı Bianka' nın evlenmesine izin vermeyeceğini açıklamıştır.

Tarla Kuşuydu Juliet

Ezop Sahne, “Tarla Kuşuydu Juliet” adlı oyununu 10 Ocak Pazartesi 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşturuyor.

Sevinç Erbulak’ın hem huysuz Juliet hem de dadı rolünde; Engin Alkan’ın ise hem uyuşuk bir ev erkeği haline gelmiş Romeo hem de rahip rolünde seyirci karşısına çıktığı oyunda Shakespeare rolünü Fatih Al, çiftin ergen kızı Lukretia rolünü ise Mert Şişmanlar üstleniyor.

Harika Şeyler Listesi

Talimhane Tiyatrosu, “Harika Şeyler Listesi”ni, 12 Ocak Çarşamba 20.30’da, Kadıköy’ün yeni tiyatro alanı Alan Kadıköy’de sahneliyor. Bora Akkaş’ın oynadığı tek kişilik oyunda yaşamaya değer bir sebep bulamayan annesinin hastaneye kaldırıldığını öğrenen çocuğun, ona bir hediye olarak yazdığı bir liste, zaman içinde yaşam algısını değiştiren bambaşka bir şeye dönüşüyor.

Aşınma

Şahika Tekand’ın yazıp yönettiği Yiğit Özşener’in tek başına oynadığı “Aşınma”, 17 Ocak Pazartesi 20.30’da Alan Kadıköy’de sahnelenecek.

Seyircinin, oyunun dilini ve işleyişini oyuncuyla birlikte eşzamanlı keşfedeceği aktif bir seyir süreci yaratan oyun, günümüz dünya sisteminin insanın varlık alanını giderek daha da daraltması, buna karşılık çağdaş insanın bu duruma gösterdiği kabul ile hem insani olanın aşınmasını hem de kendisindeki karakter aşınmasını düşünmeyi öteleyerek var olmaya çalışması sorununu merkeze alıyor.



KONSER

Duo Kanun & Çello

Müzik kariyerlerini solist olarak sürdüren Tahir Aydoğdu (kanun) ve Sedef Erçetin (viyolonsel), şimdiye dek yapılmamış bir ikiliyi, çello ve kanunu bir araya getiriyor.

Barok eserlerden günümüz eserlerine kadar uzanan bir repertuar ile yeni bir renk ve değişik bir tını ile gerçekleşecek Duo Kanun & Çello konseri 12 Ocak Çarşamba 20.00’de Yel değirmeni Sanat’ta.

Zuhal Olcay

Zuhal Olcay, büyüleyici sesi ve en sevilen şarkılarıyla unutulmayacak bir konser için uzun bir aradan sonra CKM’de seyircileriyle buluşuyor. Konser 13 Ocak Perşembe 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde.

Dünyanın Tüm Tangoları

Tangoneva’nın “Dünyanın Tüm Tangoları” konseri, 15 Ocak Cumartesi 20.00’de Yeldeğirmeni Sanat’ta.

Konserin repertuvarı klasik müzik ile tangonun kesiştiği yerde. 1930’ların klasik tangosunun kralı Carlos Gardel de çalınıyor, besteciliği ile bilinen Charlie Chaplin’in tangosu da. Çağdaş besteci Şostakoviç’in tangosu da var, bizden Turgay Erdener’in, tango ile dans etmeye bayılan şair Lorca anısına yazdığı tango da. Topluluğa oyuncu-şarkıcı Ali Pınar kabare tarzını andıran anlatımlarıyla eşlik ediyor.

SERGİ

Yıldızlardan Bir Dilek Tut

Fotografine Fotoğraf ve Gezi Kulübü, “Yıldızlardan Bir Dilek Tut” adlı sergisini 12 Ocakta Kozyatağı Kültür Merkezi’nde açıyor. 23 Ocak’a kadar gezilebilecek sergiyle ilgili kulüp şöyle söylüyor: “Hepimizin karanlık bir gecede gökyüzünü izleyip hayallere daldığımız bir an muhakkak vardır. Şehrin ışıklarıyla kaybettiğimiz o güzel manzarayı, karanlık bir coğrafyada, belki denizin ortasında, belki bir dağın tepesinde yakalayabildiğimizde, 100 milyarlarca minik ışık tanesi bize bakarken, kim bilir ne dilekler dilemişizdir. Biz de öyle yaptık ve yıldızlardan bir dilek tuttuk.”



