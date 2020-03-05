Haftanın Kaçmazları

SEMİNER

Ortak Yaşam Üzerine Araştırmalar

Akademi dışında kamusal bir eğitim programı olasılığı üzerine bir egzersiz olarak tasarlanan Açık Seminer’in 2019-2020 programı “Symbiosis: Ortak Yaşam Üzerine Araştırmalar” dokuzuncu oturumunda Özen B. Demir’in “Canguilhem’in Biyolojik Yüklemleri: Bir Yaşam Felsefesi Teklifi” başlıklı konuşmasına ev sahipliği yapacak. Konuşma, Fransız filozof ve tıp hekimi Georges Canguilhem'in özgürleştirici felsefî tekliflerine odaklanacak.

Açık Seminer 7 Mart Cumartesi 14.00’te İstanbul Özel Saint-Joseph Lisesi Konferans Salonu’da.

SÖYLEŞİ

LAL Kitap: Yayıncılıkta Bir Köşe Taşı

Çizgi roman dünyamızın istikrarlı ve azimli yayın evlerinden LAL Kitap yöneticisi Bahadır Zaimoğlu, soruları yanıtlamak üzere Karikatür Evi’nde Ümit Kireççi’nin konuğu oluyor. LAL Kitap’ın yayın macerası, seçimleri, yaşadığı zorluklar, projeleri, geçmişin bilinmeyenleri ve geleceğin getirecekleri bu sohbette ele alınacak. 7 Mart Cumartesi 14.00’te ve ücretsiz.

Dünyayı Masallar Kurtaracak

Yeryüzü dergisi Magma’nın yayın yönetmeni, yerel kültür kâşifi ve masal araştırmacısı Özcan Yüksek, bütün bu deneyimlerden süzdüklerini son kitabı “Bir Kahraman Gibi Yaşa” üzerinden, mitolojideki ve masallardaki “kahraman” kavramı çerçevesinde ele alacak. Modern insanın yaşamına ters açıdan bakmak anlamına da gelen bu keyifli söyleşiye davetlisiniz. 7 Mart Cumartesi 14.00’te TESAK’ta ve ücretsiz.

TİYATRO

Çetin Emeç Anısına Saygıyla Kaldırım Serçesi

Sadece sesiyle değil, hayata, müziğe ve aşka olan tutkusuyla da ölümsüzleşen Edith Piaf; 48 yıllık trajik hayatında dibi de gördü, zirveyi de. Kaldırımda doğmuş, yaşamı boyunca yoksulluk ve hastalıklarla boğuşmuş olsa da; hayatı müthiş bir tutku ve cesaretle kucaklayarak, giderek dünyayı sarsan bir efsaneye dönüştü. Altıdan Sonra Tiyatro’nun oyunu, 7 Mart Cumartesi 20.30’da CKM’de bu sefer Çetin Emeç anısına sahnelenecek. Bilet Fiyatları: Tam 100 TL, Öğrenci 65 TL

Rüya - Şeyh Bedreddin Destanı

Rüya / Şeyh Bedreddin Destanı, 2000’lerden 600 sene öncesine uzanan bir yolculuk. İki farklı toplumsal olaya, Gezi Direnişi ve Şeyh Bedreddin İsyanı’na Nazım Hikmet’in dizeleriyle dünden bugüne, bugünden yarına bir bakış. Tek kişilik ve tek perdeden oluşan oyunda, seyirci farklı zaman ve mekânlarda yolculuğa çıkarken Şeyh Bedreddin’in kişiliğine, düşünce yapısına ve dönemin toplumsal siyasal olaylarına anlatıcı, öğretmen Mustafa’nın gözünden tanıklık ediyor.Heybe Tiyatro’nun oyunu, 9 Mart Pazartesi 20.30’da CKM’de. Bilet Fiyatları: Tam 40 TL, Öğrenci ve İndirimli 30 TL

Metot

Semaver Kumpanya, ses getiren oyunları “Metot” ile CKM’nin konuğu oluyor. Sarp Aydınoğlu, Sezin Bozacı, Serkan Keskin, Mustafa Kırantepe’nin rolleri paylaştığı oyun, 12 Mart Perşembe 20.30’da sahnelenecek. Bilet Fiyatları: Tam 80 TL, Öğrenci 60 TL