Haftanın Kaçmazları...

TİYATRO

Sessiz Adam ve Sinek

Hakan Polacanlı’nın yazıp yönettiği ve oynadığı bir fiziksel tiyatro/clown gösterisi olan ‘Sessiz Adam ve Sinek’ 7 Mart ve 14 Mart 2020’de Halis Kurtça Kültür Merkezi’nde Kadıköy seyircisi ile buluşuyor. Sessiz Adam’ın piknik yaparken onunla oynamak isteyen bir sinekle yaşadığı ’arkadaşlık’ hikâyesi olan oyun 7’den 77’ye herkes için eğlenceye dönüşüyor.

ATÖLYE

Sanat Günleri Bostancı’da

“Geleneksel Art Boya Sanat Günleri – 2020” etkinlikleri, bu yıl 29 Şubat ve 1 Mart günlerinde The Green Park Hotel-Bostancı’da gerçekleştiriliyor.

Her yıl düzenli olarak yapılan etkinlik çerçevesinde, sanatın farklı dallarında workshoplar, atölye çalışmaları ve eğitim programları yer alacak.

SERGİ

POST Mortem

HOOD Base 22 Şubat - 8 Mart tarihleri arasında, bağımsız sanat kolektifi POST’un “POST Mortem” başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor.

Temelleri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde atılan POST, farklı disiplinlerde illüstrasyonlar üreten Berkay Güney, Bilge Yıldız Abur, Hürkan Burak Alcan, Deniz Zor, Ece Haskan, Gençay Berk Kaya, Ömer Faruk Alagöz ve Stescoe Phantom’dan oluşuyor. “POST Mortem”de yerin yedi kat altından göklere uzanan eserler, ölümden sonraki yaşam olasılıklarını ele alıyor ve sergi mekanının da dâhil edildiği bir kurguyla izleyici karşısına çıkıyor.

“POST Mortem” 8 Mart’a kadar her gün, 12:00 - 20:00 saatleri arasında HOOD Base’de görülebilir.

Kadın ve Sanat



Kadıköy'ün ilk ve tek Fotoğraf Derneği olarak faaliyetlerini, etkinliklerini, proje, seminer ve atölye çalışmalarını Barış Manço Kültür Merkezi'nde sürdüren Fotoğrafmetre, gelenekselleştirdiği 8 Mart Kadınlar Günü sergilerinin 8’incisini 1-8 Mart 2020 tarihleri arası Kozyatağı Kültür Merkezi Sanat Galerisi A Salonunda izleyicinin beğenisine sunuyor.



Tuvaldeki Kadıköy

Ressam Şule Ceylan’ın 5. kişisel resim sergisi, 3 Mart Salı günü, Kızıltoprak’taki Fular’t Sanat Evi’nde açılıyor. 17 Mart’a kadar gezilebilecek sergide sanatçının son dönem işleri sergilenecek. Sanatçı doğduğu ve halen yaşadığı şehirden mekân kesitlerini tuvale aktarıyor. Özellikle Kadıköy’ün eski halini soyut biçimlerle yansıtıyor.

Gölgelerin İzinde

Sanat kuramcısı Zeynep Sayın, Nur Ataibiş’in bu sergisiyle ilgili şunları söylüyor: “Ölülerin sürdüremediği, yarım bıraktığı, öldükleri için kesintiye uğrattığı diyaloğu sürdürüyor Nur Ataibiş, beyaz bir fonun içinden çıkarıyor gölgelerini, aile büyüklerini, atalarını, onlara hatıralarını ve hatırlarını iade ediyor, üstü karalanmış, ıslanmış gazete kupürleri sızıyor tabakaların ardından, fotoğraflar. Kâğıt hamurundan modeller yapıyor ya da rotundalar, ataların mağaraları, büyüklerin evleri, geçmişlerini iade ediyor ölülere, kendi zamanını veriyor tuvale, kendi ölümünü, canlanıyor tuval.”

Gölgelerin İzinde sergisi 7-20 Mart arası Barış Manço Kültür Merkezi’nde görülebilir.