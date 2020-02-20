Haftanın Kaçmazları...

KONSER

“Xo Bi Xo” Konserler Serisi

Xo bi xo, Zazacada kendi kendine anlamına geliyor. Aynı zamanda Ali Doğan Gönültaş’ın solo çalışmalarını kapsayan konserler serisinin ismi. Çalışmanın merkezinde müzisyenin sözlü tarih çalışmaları sonucu ortaya çıkan geleneksel Zazaca, Türkçe ve Kürtçe çalışmalar ve “kendi kendine” söylediği şarkılar oluşturuyor. Bilet Fiyatı: 30 TL (21 Şubat Cuma 20.00 / Barış Manço Kültür Merkezi)

Leipzig Yayli Trio

Leipzig Yayli Trio’su 2018 yılında Adrian Iliescu, Atilla Aldemir ve Rodin Moldovan tarafından kurulDU, ilk konserlerini Leipzig ve Berlin şehirlerinde verdi. Grup bu konserlerinde J. Haydn, F. Schubert ve E. Dohnanyi’den eserler çalacak. Bilet fiyatları: 45-50 TL (24 Şubat Pazartesi 20.00 / Süreyya Operası)

Kardeş Türküler

Kardeş Türküler, Türklere, Kürtlere, Ermenilere, Süryanilere, Araplara, Rumlara, Romanlara, Makedonlara, Lazlara, Çerkeslere, Gürcülere ait geleneksel şarkıları bu toprakların ruhunu kaybetmeden yeniden yorumluyor. Anadolu, Trakya ve Mezopotamya halklarına ait geleneklerden ve formlardan esinlenilerek yeni besteler ve dans ve müzik gösterileri üretiyor. Bilet Fiyatları: 1. Kategori 100 TL, 2. Kategori 90 TL, 3. Kategori 80 TL (26 Şubat Çarşamba 20.30 / Caddebostan Kültür Merkezi)

Flapper Swing ile Caz

Flapper Swing’i canlı dinlediniz mi? Django Reinhardt ve Sydney Bechett’nin ayak izlerini takip eden grup Gypsy Swing’in en eğlenceli şarkılarını, 1920’ler ve 1930’ların parti atmosferini 2013 yılının yazından beri İstanbul sahnelerine taşıyor. İki manouche gitar, kontrbas, klarnet ve vokalden oluşan Flapper Swing her konserde dinleyicilerini görsel ve işitsel bir şölen eşliğinde, zamanda keyifli bir yolculuğa davet ediyor. Bilet Fiyatları: Tam 40 TL, Öğrenci ve İndirimli 20 TL (28 Şubat Cuma 20.30 / Yel değirmeni Sanat )

SÖYLEŞİ

“Televizyon Haberciliğinde Yeni Bir Soluk”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Kadıköy Belediyesi Medya Söyleşileri Programı’yla CKM’de İstanbullularla medyanın emekçi isimlerini buluşturuyor. Halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için çalışan gazeteciler, mesleklerini yaparken yaşadıkları zorlukları ve güzellikleri okurlarına, dinleyenlerine ve izleyenlerine anlatıyor. Bu haftaki söyleşinin konukları ise: Doğan Şentürk (Fox TV Genel Yayın Yönetmeni) ve İsmail Küçükkaya (Fox TV Çalar Saat Programı Sunucusu) Ücretsiz. (22 Şubat Cumartesi 14.00 / Caddebostan Kültür Merkezi)

TAKSAV Söyleşileri: Mizah

Taksav, “Dünden Bugüne Toplumsal Muhalefetin Dili ve Sanattaki İzdüşümü” kapsamında; kültürel ve sanatsal temalı etkinler gerçekleştiriyor. Bu çerçevede şiirde, edebiyatta, sinemada, tiyatroda, müzikte ve mizahta geçmişten bugüne hangi temaların, biçimlerin, türlerin öne çıktığı karşılaştırmalı olarak tartışılacak. Etkinliklerin ikincisinde mizah tartışılacak. Konuşmacılar: Tuncay Akgün, Ramize Erer, Aslı Alpar. Ücretsiz (25 Şubat Salı 19.30 / Barış Manço Kültür Merkezi)

TİYATRO

Çıplak Vatandaşlar

Özelleştirildiği için kapanan Sheffield çelik fabrikası çalışanları artık işsizdir. Yıllarını mesleklerine vermiş bu deneyimli işçiler, geçinemez hale gelirler. İçlerinden Gaz’in aklına bir fikir gelir. Şehirdeki kadınların genç erkek striptizcilere gösterdiği büyük ilgi, Gaz’i ve diğer işsiz arkadaşlarını da yanına alarak striptiz dünyasına adım atmaya ve para kazanmaya iter. Başaramazlarsa Gaz, oğlunu bir daha göremeyecek, arkadaşlarıysa tek umutlarını kaybedeceklerdir. Bilet Fiyatı: 90 TL (22 Şubat Cumartesi 20.30 / Caddebostan Kültür Merkezi)