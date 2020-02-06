Haftanın Kaçmazları...

TİYATRO

Karıncalar - Bir Savaş Vardı

Bir asker, nedenini bilmediği ve hiçbir şeyini anlayamadığı savaşta firar eder. Özgürlüğe koşup sevgilisine kavuşacağını sanırken ayağı bir mayına kilitlenir. İşgal için gittiği topraklarda kendine esir olan asker, hayatta kalabilmek için, topuğunu mayından ayırmamak zorundadır. Boris Vian ve John Steinbeck’in metinlerinden yola çıkarak Gökhan Aktemur’un oyunlaştırdığı, Ergun Üğlü’nün yönettiği oyunda Mert Turak rol alıyor. Oyun, 19-22 Şubat 2020 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.

KONSER

Cem Adrian

Müzikte sınırları, tarzları, kuralları dışlayan, kendini sadece “özgür bir müzisyen” olarak tanımlayan Cem Adrian, 12 Şubat’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde sevenleriyle buluşuyor.

SERGİ

Big Baboli Şarküteri’de çizgi roman vakti!

Bağımsız sanat dükkânı Big Baboli Şarküteri, çizgi roman dünyasının ustalarından ressam ve sanatçı Emre Orhun’u İstanbul’da ağırlıyor. Türkiye’de Hakan Günday’ın kitap kapaklarına yaptığı sıra dışı resimlerle tanıdığımız, uluslararası çizgi roman dünyasında scratchboard tekniğinin önde gelen isimlerinden biri sayılan ressam ve sanatçı Emre Orhun’un kişisel sergisi “Kana Diz Kana”, 7 Şubat Cuma akşamı Big Baboli Şarküteri’de açılıyor. Sanatçının bağımsız serigrafi işlerinin de yer alacağı sergi, 19 Mart’a dek Big Baboli Şarküteri’de görülebilecek.

Silüetlerle İstanbul

Selda Çapraz, silüetlerle İstanbul isimli 11. kişisel sergisinde doğduğu ve yaşadığı kenti mimar gözüyle yorumluyor, resimlerine yansıtıyor. Çapraz’ın Silüetlerle İstanbul sergisi 8-14 Şubat arasında Barış Manço Kültür Merkezi’nde.

Sevgiye dair her şey…

Bahariye Sanat Galerisi uluslararası bir karma sergiye ev sahipliği yapıyor. Sevgiye Dair Her Şey adını taşıyan ve 18 Şubat’a kadar açık olacak sergiye giderken yanınızda sokaktaki canlar için mama götürmeyi unutmayın!

Renkler ve yıllar

Neşe Alparslan’ın “Renkler ve Yıllar” resim sergisi Venüs Sanat Galerisi’nde açıldı. 12 Şubat tarihine kadar ziyarete açık olacak sergide Alparslan’ın 42 eseri yer alıyor.

Mart kedileri resimlerde

Ürün Sanat Galerisi'nde 15 Şubat-18 Mart tarihleri arasında her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Mart Kedileri isimli karma sergi izlenebilir.