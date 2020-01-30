Haftanın Kaçmazları...

BALE

Yunus Emre

Adnan Saygun’un Yunus Emre eseri, İstanbul Opera ve Balesi tarafından sahneye konuyor. Yunus Emre balesi, 31 Ocak Cuma 20.00’de, 1 Şubat Cumartesi 16.00’da ve 4 Şubat Salı 20.00’de Süreyya Operası’nda.

TİYATRO

Korkuyu Beklerken

Oğuz Atay’ın unutulmaz eserlerinden “Korkuyu Beklerken”, Ubor-Metenga tarafından sahneye kondu. Korkularından başka silahı olmayan bir adamın, aslında bir başka “tutunamayanın” hikâyesi olan Korkuyu Beklerken, 2 Şubat Pazar 20.30’da CKM’de. Bilet Fiyatları: Tam 50 TL, Öğrenci 35 TL

Tarla Kuşuydu Jüliet

Deniz Çakır ve Engin Alkan’ı aynı sahnede buluşturan “Tarla Kuşuydu Juliet”, entrika soslu leziz bir komediyle aşkın tarifini yeniden veriyor; tarihin efsanevi âşıkları Romeo ve Juliet, mutfağa giriyor, spagetti pişiriyor, bulaşıklarla boğuşuyor.

Alkan’ın aynı zamanda yönetmenliğini üstlendiği Oyun, 4 Şubat Salı saat 20.30’da CKM’de. Bilet Fiyatları: Tam 80 TL, Öğrenci 60 TL

Hamlet

Oyun içinde ustaca oyun yöneten, sergileyen, yaşayan, soytarıyla soytarı, saraylıyla saraylı, en akıllı kadar akıllı, kusursuz bir deli olabilecek kadar oyunculukla yoğrulmuş, öte yandan da bir oyuncunun nasıl olup da kılık, kimlik ve varlık değiştirdiğini kendi kendine soran kişi, Hamlet... İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu, Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği oyunda Bülent Emin Yarar tek kişilik performansıyla göz dolduruyor. Oyun, 5-6-7 Şubat saat 20.00’de Kozyatağı Kültür Merkezi’nde.

KONSER

Piyano resitali

Klasik müzik yaşantısını 2012 yılından beri Avusturya'nın başkenti Viyana’da sürdüren genç piyanist Deniz Gür, 5 Şubat Çarşamba akşamı Yeldeğirmeni Sanat’ta bir konser verecek.

Genç piyanist bu konserinde, W.A. Mozart, F. Schubert, F. Liszt ile A. Skrjabin'in eserleri ile sizleri Viyana klasiklerinden başlayan ve geç romantik döneme doğru uzanan büyülü bir yolculuğa çıkartacak. Konser ücretsiz.

DİNLETİ

Şarkı, söyleşi, masal

Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP)’ta haftasonu iki etkinlik var. 1 Şubat Cumartesi saat 17.00’de Vedat Sakman ve Deniz Durukan söyleşi ve mini dinleti sunacak.

2 Şubat Pazar günü saat 14.00’te ise Sara Kaplan “tıngır mıngır” masal atölyesi ile

çocuklara esrarengiz diyarlara doğru yolculuk yaptıracak.