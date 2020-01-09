Haftanın Kaçmazları...

SERGİ

Çizgilerle 46. Yıl

Selim Candan Verer’in “Çizgilerle 46. Yıl” retrospektif sergisi 10 Ocak Cuma günü saat 18.00’de Kadıköy Belediyesi Zübeyde Hanım Kokteyl Salonu’nda açılıyor. Sergi 15 Ocak akşamına kadar 10.00-20.00 arası görülebilir.

TİYATRO

Tek perdelik komünalimsi oyun ZBAM!

Şarkı sözlerinden en küçük repliğine kadar yaşanmış öykülerin toplanıp stilize edilmesiyle yazılmış olan ZBAM!, uyuşturucu kullanıp da bırakabilenlerin, kötü mahallelerden sağ çıkabilenlerin, tecavüze uğrayıp da bunu dönüştürebilenlerin, tüm varsayımları geçersiz kılıp delirmeye karar verenlerin sert ama kuvvetli umudunu, daha güzel bir dünya umuduyla harmanlıyor. Yeni Tiyatro dergisi 7. Emek ve Başarı Ödülleri’nde “En İyi Hareket Düzeni” ödülüne layık görülen ZBAM!, 16 Ocak Perşembe 20.30’da Altkat Sanat sahnesinde, biletler armağan ekonomisiyle! https://karakabare.com/

Sen Gara Değilsin / Yaşasın Kavuniçi

“Sen Gara Değilsin” oyunu yirminci yüzyılın kahramanlık sıfatları ve ince ironilerle günümüz iktidarlarına eleştirileriyle dikkat çekiyor. “Yaşasın Kavuniçi” ise sınıf atlama telaşındaki küçük burjuva ailesini konu alıyor. Aziz Nesin’in bu iki öyküsünden uyarlanan oyun BEKSAV Tiyatro tarafından sahneye konuyor. Oyun 17 Ocak Cuma 20.30’da Tiyatro Kale’de sahnelenecek. Gişe Tel: 0535 865 91 65

TANIŞMA

ÇYDD tanıtım toplantısı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kadıköy Şubesi “Sen Olmazsan Bir Eksiğiz” diyerek herkesi tanıtım toplantısına çağırıyor. Toplantı 10 Ocak Cuma 18.00-20.00 arası CKM A Salon’da.

KONSER

Dostlar Korosu İlk Koristleri konseri

Dostlar Korosu İlk Koristleri, Genco Erkal’ın önerisi ile Ruhi Su tarafından kurulan ve 1975 - 1980 yılları arasında Ruhi Su’nun çalıştırdığı Dostlar Korosu koristlerinden oluşuyor. Koristler,10 Ocak Cuma günü saat 20.00’de Barış Manço Kültür Merkezi’nde sevenleriyle buluşacak.

SERGİ

Evvel Zaman İçinde Acıbadem ve Hasanpaşa

Barış Manço Kültür Merkezi bu hafta “Evvel Zaman İçinde Acıbadem ve Hasanpaşa” fotoğraf sergisine ev sahipliği yapacak. Kadıköy Kent Konseyi Kültürel Miras Grubu’nun düzenlediği sergi 11 Ocak Cumartesi günü açılacak. Serginin Acıbadem ayağı Cemal Küçüksezer’in ”Evvel Zaman İçinde Acıbadem” kitabında yer alan ve yeni bulunan görsellerle zenginleştirilen fotoğraf koleksiyonunu kapsıyor. Serginin Hasanpaşa ayağı ise bir lejantlı kroki ve 30 fotoğraftan oluşuyor.

Kadıköylüleri, Acıbadem ve Hasanpaşa’nın geçmişine götürecek sergi 17 Ocak Cuma gününe kadar görülebilecek.