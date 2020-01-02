Haftanın Kaçmazları...

KONSER

Melis Sökmen ile Caz

Billy Paul, Tony Jones, Michael Brown ve Yvonne Sanchez gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşan uluslararası sanatçı Melis Sökmen, eşsiz performansı ile 2020 yılının açılış konserinde sevenleri ile buluşacak. 3 Ocak Cuma akşamı Yeldeğirmeni Sanat’ta gerçekleşecek konser saat 20.30’da başlıyor

TİYATRO

İnziva

Tiyatro Lavean’ın 2019-2020 tiyatro sezonundaki yeni oyunu “İnziva”, ilk gösterimini Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapacak. 11 Ocak ‘da seyirci karşısına çıkacak oyunu Berat Beyoğlu yazıp yönetiyor. İnziva’nın oyuncu kadrosunda ise Caner Kızgın ve Yusuf Mahmut Çitil yer alıyor.

Oyunun konusu kısaca şöyle; “İki düşman askeri, kutsal bir bölgeye hâkim olmak için savaştıkları sırada aynı mağaraya düşerler. Tek başlarına kurtulmalarının imkânsız olduğu bu mağarada iki asker arasında ölmek ve öldürmek üzerine bir savaş başlar. Zaman ilerledikçe zihinlerinin anlamlandıramayacağı esrarengiz olaylar meydana gelir. Yaşanan gizemli sarsıntılarla önce mağarada bulundukları konumları, daha sonra üniformaları, daha sonra da anıları yer değiştirmeye başlar. “

SERGİ

Ömer Seyfettin 100. Yıl Sergisi

Türkiye Yazarlar Sendikası, Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle Ömer Seyfettin’in hayatını kaybedişinin 100. yılında “Yaşayan Ömer Seyfettin 100. Yıl Sergisi” düzenliyor. Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde (BMKM) 4 Ocak’ta açılacak VE 10 Ocak’a kadar ziyaret edilebilecek sergide yazarın kitapları, fotoğrafları ve diğer dokümanlarının yer alacak. Etkinlik kapsamında 7 Ocak Salı günü saat 20.00’de BMKM’de bir söyleşi yapılacak. Nükhet Eren, Tahir Şilkan, Yusuf Çotuksöken’nin konuşmacı olacağı söyleşinin konusu “Ömer Seyfettin’in Öykücülüğü ve Dili” olacak.

SÖYLEŞİ

Karikatüristlerin Sessizliği

Bazı karikatürler yazısızdır, karikatüristlerse kendi hakları için sessizdir genellikle. Çizgiyle mizah da diyebileceğimiz karikatür sanatı, ülkemizde en sıkıntılı ve baskıcı yıllarda çok önemli sorumluluklar yüklenmiştir. Başkalarının hakları için fırçasını, kalemini korkusuzca kullanan karikatüristler, mizahçılar acaba kendi hakları için bu duyarlılığı ne kadar gösteriyor ya da gösteremiyorlar? Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde yapılacak Derya Sayın’ın “Derya Kuzularının Sessizliği” sergisi çerçevesinde yapılacak söyleşiye Hüseyin Işık, Zeliha Gizem Sayın katılacak. Söyleşi 5 Ocak 14.00’de .