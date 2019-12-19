Haftanın Kaçmazları...

PANEL

Varlık, Bugün

Varlık dergisi, kültür dünyamızın gelişiminde önemli rol oynayan, ayrıca edebiyatı diğer disiplinlerden ayırmayan, Türkiye’nin toplumsal, siyasi meseleleriyle ilgili dosyalar hazırlayan bir dergi. Edebiyattan güncel sanata, sinema ve tiyatrodan çevre sorunlarına, sosyal medyadaki oluşumlara geniş bir konu yelpazesinde yazılar, söyleşiler yayımlıyor.

TESAK’ta 21 Aralık Cumartesi günü yapılacak panelde ise yazar ve eleştirmenler tarafından “Yeni Türk Edebiyatını Yaratan Dergi” olarak nitelendirilen Varlık dergisinin son durumu tüm boyutlarıyla değerlendirilecek. 14.00’te başlayacak panelin konuşmacıları: Mehmet Erte, Nilgün Tutal, Yalın Alpay, Burak Süme.

TİYATRO

Notre Dame’ın Kamburu

Victor Hugo’nun ölümsüz eserinden uyarlanan, “çirkin ve kambur” kilise zangocu Quasimodo’nun Çingene kızı Esmeralda’ya olan aşkını romantik yaklaşımla ele alan, danslarıyla göz dolduran Türkçe müzikal, 22 Aralık Pazar günü 20.00’de CKM’de sahnelenecek. Bilet fiyatı: 45 TL

OPERA

Don Quichotte

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahneye koyduğu, Cervantes’in ölümsüz eseri Don Kişot, Süreyya Operası sahnesine geliyor. 24 Aralık ve 25 Aralık günleri saat 20.00’de sahnelenecek operanın konusu kısaca şöyle:

Don Quichotte ve sadık yaveri Sancho, küçük bir kasabaya gelirler ve burada halk tarafından ilgiyle karşılanırlar. O sırada Dulcinée'nin talipleri ona serenat yapmaktadır. Dulcinée'ye büyük hayranlık duyan ve onu idealindeki kadın olarak gören Don Quichotte, güzel kadına evlenme teklif eden erkeklerin arasına katılmaya karar verir. Kıskanç taliplerden biri Don Quichotte'u düelloya davet eder.

SERGİ

Resim Bölümü öğrencilerinden sergi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği’nde okuyan 38 öğrencinin eserlerinden oluşan karma sergi Kahverengi Sahne’de görülebilir. Resim öğrencilerinin akrilik, yağlıboya, kolaj, karakalem, heykel, fotoğraf, gravür, özgün baskı ve suluboya eserlerinden oluşan serginin ana fikri ise sanatta fikir ve düşünce özgürlüğü.



Kadıköylü sanatçıların gözünden

Kadıköy Sanatçılar Derneği üyeleri tarafından hazırlanan, farklı motiflerin yağlı boya ile işlendiği ve akrilik çalışmaların yer aldığı sergi Kozyatağı Kültür Merkezi’nde açıldı. Sergi 27 Aralık’a kadar görülebilir.