Haftanın Kaçmazları...

SÖYLEŞİ

Buket Uzuner: Hayattaki Mucize

Okuyanın içinde kaybolduğu öykü ve romanların, hiç görmediğimiz şehirlere âşık olmamızı sağlayan gezi kitaplarının usta yazarı Buket Uzuner, 9 Aralık Pazartesi günü saat 14.00’te Caddebostan Kültür Merkezi’nde okurlarla buluşuyor. Uzuner’in Bostancı Gönüllüleri tarafından düzenlenen söyleşisini kaçırmayın.

SERGİ

Kemal Urgenç: “Geçiş Dönemi”

Kemal Urgenç’in kişisel resim sergisi, 7 Aralık Cumartesi saat15.00’te Venüs Sanat Galerisi’nde açılıyor. “Geçiş Dönemi” isimli yağlıboya resim sergisinde, sanatçının 25 adet eseri sergilenecek. Sergi 18 Aralık 2019 tarihine kadar açık kalacak.

Yeni yılı karşılama sergisi

Ürün Sanat Galerisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da seçme eserlerden oluşan karma bir sergiyle 2019’a veda ediyor. 7 Aralık Cumartesi günü açılacak yılın son sergisine herkes davetli.

Uluslararası karma sergi

Bahariye Sanat Galerisinde 16 sanatçının katılımıyla açılan “İz Uluslararası Karma Sergisi” devam ediyor. Sanatçıların özgün baskı, resim, heykel, seramik çalışmalarının yer aldığı sergi 10 Aralık’a kadar görülebilir.

KUKLA

Altın Elma

Yetişkinler için kukla tiyatrosu “Altın Elma”, 8 Aralık’ta Kadıköy’ün yeni sanat mekânı Koma Sahne’de.

Sonsuz güzelliğin üç tanrıçası biraz yorulmuş ve yaşlanmış ama hala eski aşk hikâyelerindeki mutluluğu aramaktan vazgeçmemişler. Afrodit, Athena ve Hera ortak yazgılarının biricik sorusunu sormadan duramıyor: En güzel olan kim? “Altın Elma”, o elmayı kazananın bile sahip olamayacağı kadar eğlenceli bir dünyayı keşfetmek için yenilikçi bir tiyatro deneyimi.