Haftanın Kaçmazları...

KONFERANS

‘Yol’un psikolojisi

A&B Düşünce Atölyesi, 3P (Psikiyatri, Psikoloji, Felsefe) Güz Okulu'nun bu yıl gerçekleştireceği ikinci toplantısında her yönüyle, her boyutuyla “yol”u tartışacak. Psikiyatri, psikoloji, felsefe, sosyoloji, siyaset, ekonomi, sanat gibi çeşitli disiplinlerde çalışan, eğitim gören, uğraş gösteren, ilgi duyan herkesin katılabileceği Güz Okulu'na katılım 120 kişi ile sınırlı ve kayıtta başvuru sırası dikkate alınacak. Konferans sonunda katılım belgesi de verilecek. 29-30 Kasım’da Barış Manço Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda.

SERGİ

60 yılın sergisi

Ressam Muhsin Kut, 1959’dan 2019’a 60 Yılın İzleri sergisiyle Kızıltoprak Sanat Galerisi’ne konuk oluyor. Sanatçının 60 yıl boyunca yaptığı eserlerden seçmeler, 30 Kasım- 26 Aralık günleri arasında görülebilir.

SİNEMA

Shino Kendi Adını Söyleyemiyor

Kadıköy Belediyesi, Japonya İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığı ile Japon filmleri ücretsiz olarak Yeldeğirmeni Sanat'ta izleyicisiyle buluşturuyor. Bu hafta gösterilecek film ise “Shino Kendi Adını Söyleyemiyor”. Film 2 Aralık Pazartesi 20.00’de Yeldeğirmeni Sanat’ta ücretsiz izlenebilir.

KONSER

İDOB’dan kış konseri

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin Winterreise konseri, 4 ve 6 Aralık 2019 tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde. Franz Schubert’in en önemli şarkı dizilerinden Winterreise (Kış Yolculuğu), bariton Kevork Tavityan ve piyanist Can Okan tarafından sunuluyor.

Biraz Sezen Biraz Ben Deniz Seki

Deniz Seki yeni konser serisinde müzik severlerin kalbine dokunan ve sahnede söylemekten zevk aldığı Sezen Aksu imzalı şarkıları, şarkıların yanı sıra, sözü müziği kendisine ait olan şarkılardan oluşan özel bir repertuvar ile sahne alacak. 4 Aralık Çarşamba 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki konserin bilet fiyatları: 1. Kategori 120 TL, 2. Kategori 100 TL, 3. Kategori 80 TL

SÖYLEŞİ

Sinemayla Şiir Yazanlar: Tarkovski ve Angelopoulos

Bir sinema anlayışı olan “şiirsel sinema”nın ustalarından Tarkovski, “şiirsel sinema” diye bir tür olmadığını, sinemanın zaten şiirin ta kendisi olduğunu öne sürer...

Şair, yazar ve öğretim üyesi Salih Bolat 5 Aralık Perşembe 18.00’de TESAK’taki söyleşisinde sinema-şiir ilişkisini imge üzerinden yorumlayacak.