Haftanın Kaçmazları

KONSER

Boğaziçi Gençlik Korosu Konseri

Boğaziçi Gençlik Korosu, Ağustos ayında Kuzey Makedonya’da düzenlenen Ohrid Koro Festivali’nde; en iyi sahne performansı, birincilik ödülü ve kategori şampiyonluğuyla birlikte festivalin en iyi korosu seçilerek Grand Prix ödülüne layık görüldü. Koro 23 Kasım Cumartesi akşamı Yeldeğirmeni Sanat’a konuk oluyor. Anadolu ve dünya müziklerinden oluşan dinamik repertuvarıyla sanatseverlerin karşısında olacak koronun bir de çağrısı var: Bu cumartesi akşamı Yeldeğirmeni Sanat’taki konserimize gelirken “Benim Kitabım Senin Kitabın” kampanyamız için kitap getirmeyi unutmayın!

Bilet Fiyatları: Tam 69 TL, Öğrenci 49TL

Anadolu Nefesli Beşlisi - Del Mundo

İlgi çekici konser programları ile seyircilerin büyük beğenisini kazanan Anadolu Nefesli Beşlisi, “Del Mundo” isimli projesi ile dinleyicileri müzik repertuvarının en sevilen üfleme beşli eserleri ile dünya turuna çıkarıyor. Macaristan sokaklarından, Arjantin sahillerine, Fransa’nın özel tınılarından, Anadolu’nun dört bir köşesine işlemiş eşsiz ezgilerine ve Balkan müziğinin kendine ait müziklerinden oluşturulmuş benzersiz repertuvarı ile dinleyicileri dünya müziği ile buluşturan Anadolu Nefesli Beşlisi aynı zamanda kendi düzenlemeleri ile de seyircilere uzun süre akıllardan çıkmayacak bir müzik şöleni sunuyor. Konser, 25 Kasım Pazartesi 20.00’de Süreyya Operası’nda.

Bilet fiyatları: 25-30 TL

TİYATRO

Kaldırım Serçesi

Sadece sesiyle değil, hayata, müziğe ve aşka olan tutkusuyla da ölümsüzleşen Edith Piaf, 48 yıllık trajik hayatında dibi de gördü, zirveyi de. Kaldırımda doğmuş, yaşamı boyunca yoksulluk ve hastalıklarla boğuşmuş olsa da, hayatı müthiş bir tutku ve cesaretle kucaklayarak, giderek dünyayı sarsan bir efsaneye dönüştü. Altıdan Sonra Tiyatro, 23. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında “Kaldırım Serçesi” oyununu ilk kez izleyiciyle buluşturuyor. 24 Kasım Pazar 18.00’de CKM’de sahnelenecek oyunda Edith Piaf’ı Tülay Günal canlandırıyor.

Bilet Fiyatları: Tam 90 TL, Öğrenci 15 TL

MÜZİKAL

Çingeneler Zamanı Müzikali

Emir Kusturica’nın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı Çingeneler Zamanı filminin bu müzikal uyarlamasında 1980’lerin Yugoslavya’sında yaşayan Çingenelerin hayatı işleniyor. Kumbara Görsel Sanatlar’ın sahneye koyduğu müzikal, 27 Kasım Çarşamba 20.30’da Kozyatağı Kültür Merkezi’nde izlenebilir.

Bilet Fiyatı: 45 TL

SERGİ

Kadıköy Gece

Fotoğrafmetre - Fotoğraf Film ve Gezi Derneği, Kadıköy’ün tarihi, sosyal ve yaşam alanlarını, sembollerini, törenleri, önemli günleri; günbatımı ve gece saatlerinde fotoğrafladı. 28 Kasım’da Kozyatağı Kültür Merkezi’nde açılacak sergide 2D-3D mimari, yaşam, portre ve sokak çalışmaları yer alacak. Sergi 6 Aralık’a kadar açık olacak.

Öyküler

Aygun Tuğay’ın “Öyküler” isimli resim sergisi Fenerbahçe’deki Fulart Sanat Galerisi’nde açıldı. Sergi 3 Aralık’a kadar görülebilir.