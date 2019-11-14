Haftanın Kaçmazları

SERGİ

Geleceği, bugün yaptıklarımız şekillendirir

Moda Galeri Pasaj, kış aylarını Berk Uçak’ın İzlanda fotoğraflarından oluşan sergisi ile selamlıyor. Sanatçının, bugünün baş döndüren hızlı dünyasında yavaşlığa duyulan özleme ve “an”a vurgu yapan fotoğrafları, bir taraftan da insanoğlunun umarsızca harap ettiği doğaya sahip çıkılması gerekliliğini hatırlatıyor, doğayla uyumlu yaşamı sorguluyor. 15 Kasım Cuma günü 19.00’da açılacak sergi ay sonuna kadar meraklılarını bekliyor. Adres: Moda Galeri Pasaj Şair Latifi Sok 2/A

KONSER

İDSO konserleri sürüyor

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank konserleri İstanbulluları klasik müzikle buluşturmaya devam ediyor. Her Cuma akşamı İstanbul’un çeşitli salonlarında müzikseverlere klasik müzik ziyafeti sunan İDSO, bu hafta Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde olacak. 15 Kasım Cuma akşamı saat 20.00’de başlayacak konserde Orkestra Şefi Roberto Gianola yönetiminde solist Beste Tıknaz Modiri’ye ( Viyola) ve solist Evrim Güvemli’ye (Klarinet) eşlik edecek. Konserde; Wolfgang Amadeus Mozart’ın “ Cosi Fan Tutte Uvertürü” , Max Bruch’ın “ Klarinet ve Viyola için İkili Konçerto Op.88“ ve Robert Schumann’ın “ Senfoni No.4 “ adlı eserleri icra edilecek.

FİLM GÖSTERİMİ

Duvar yıkılmadan önce…

Kadıköy Belediyesi, Goethe Institut ortaklığı ile Almanya sinemasından çeşitli örnekleri, Kasım ayı boyunca ücretsiz olarak Yeldeğirmeni Sanat'ta izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Etkinlik kapsamında gösterilecek filmlerden biri "B Filmi: Batı Berlin'de Şehvet ve Müzik" (B-Movie: Lust & Sound in West Berlin 1979-1989) isimli belgesel. İlk olarak ilk olarak 2015 Berlin Film Festivali'nde gösterilen ve Heiner Carow Ödülü'ne layık görülen belgesel, aynı zamanda müthiş eğlenceli bir zaman yolculuğu... Zekice bir kurguyla bir araya getirilen müzik videoları, konser görüntüleri, televizyon haberleri ve kişisel arşiv malzemeleri izleyiciyi "Duvar"ın olduğu günlere götürüyor. Belgesel, 18 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00’de izleyici ile buluşacak.

SÖYLEŞİ

Edebiyattaki Felsefe, Felsefedeki Edebiyat

TESAK Perşembe Edebiyat Konuşmaları’nın bu haftaki konuğu Prof. Dr. Afşar Timuçin olacak. Timuçin “Edebiyattaki Felsefe, Felsefedeki Edebiyat” başlıklı söyleşide felsefenin edebiyatla ve edebiyatın felsefeyle yakın ilişkileri üzerinde duracak. 21 Kasım Perşembe günü yapılacak söyleşi saat 18.00’de başlayacak.

TİYATRO

Generallerin Beş Çayı

Boris Vian’ın hiciv dolu oyunlarından Generallerin Beş Çayı, Ekif Kafile tarafından uyarlandı. 20 Kasım Çarşamba günü Barış Manço Kültür Merkezi’nde seyirci ile buluşacak oyun Fransa’nın Cezayir ile savaşa girdiği dönemi konu alıyor. Ayberk Erkay’ın çevirisiyle uyarlanan oyunda, Alişan Özkan, Barış Özgenç, Erden Tunatekin, Nilay Cennetkuşu, Nilgün Karababa, Serdar Akülker, Ufuk Kurtuldu, Yasemin Ertorun gibi hem tecrübeli ve hem de genç bir oyuncu ekibi ile izleyici karşısına çıkıyor