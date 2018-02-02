Haftanın Kaçmazları

TİYATRO

Küçük Salon’da Şubat Programı

Yeni sezon oyunlarının yanısıra geçen sezonun kapalı gişe oyunu Othello da şubat ayı itibariyle izleyicisiyle buluşmaya devam edecek. Ve bir yeni performans daha başlıyor. “Dokuz”. Bir günde üç seans olarak oynanacak olan oyun, her seansta sadece altı seyirciye kapılarını açıyor. Farklı mekanlarda geçen oyunda, sıra dışı kurgusu ile yönetmen Emre Tandoğan, izleyicileri dokuz farklı kapıda; dokuz farklı performansın içine yerleştiriyor. Küçük Salon kendi zengin oyun yelpazesinin yanısıra bu ay iki farklı konuk ekibe de ev sahipliği yapıyor. Praxis Perform “Jean Paul Marat” ve Tiyatro Milat “Bedensiz” isimli oyunları seyircisi ile buluşacak.

OTHELLO 2-3 Şubat 20.30

OTOMATİK PORTAKAL 5-13-15-23 Şubat 20.30

ANGİNA PEKTORİS 7-16-22-24 Şubat

DOKUZ 9-10-20-21 Şubat 19.00-20.00-21.00

JEAN PAUL MARAT (Praxis Perform) 17 Şubat 20.30

BEDENSİZ (Tiyatro Milat) 28 Şubat 20.30

Etkinliklerin biletlerine biletix ve Küçük Salon gişeden ulaşabilirsiniz.

Adres: Bahariye cad. Soner sok. No:15/B Kadıköy-Küçük Salon

0533 328 98 95 -0216 336 50 02

www.kucuksalon.com

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SİNEMA

Herbert

Film Günleri, Yeldeğirmeni Sanat‘ta devam ediyor.

Kadıköy Belediyesi, Goethe Institut ortaklığı ile Almanya sinemasından çeşitli örnekleri, Şubat ayı boyunca ücretsiz olarak Yeldeğirmeni Sanat'ta izleyicisiyle buluşturuyor.

Ayın ilk filmi, 5 Şubat Pazartesi 20.00’de gösterilecek olan “Herbert”. Zamanında başarılı bir boksör olan ve “Leipzig’in Gururu” olarak adlandırılan Herbet’in parlak yılları artık geride kalmıştır. Boksörlüğün ardından hayatını güvenlik işi yaparak ve borçlulardan para toplayarak sürdürür. Herbet, toplumun kıyısında güçlükle hayata tutunmaya çalışan bir adamın hikâyesini anlatıyor.

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KONSER

Fatih Erkoç

Üretkenliğini 90'lı yılların devamında ve 2000'lerde de sürdüren Fatih Erkoç, kariyeri boyunca toplamda 13 albüm yayınladı. Pop müziğin sevilen isimlerinden Erkoç, 7 Şubat Çarşamba 20.30’da sevenleriyle CKM’de buluşuyor. Bilet Fiyatları: Tam 70 TL, İndirimli 50 TL

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ATÖLYE

İthaki’de Çizgi Atölyesi

İthaki Akademi’de ilk dönemi geçtiğimiz Kasım ayında başlayıp sekiz hafta süren M.K. Perker’le Çizgi Atölyesi’ne ilgi yoğundu. Yeni dönemi 13 Şubatta başlayıp altı hafta sürecek (Cumartesi günleri 15.00 - 18.00) olan atölyeye kayıtlar için son başvuru tarihi 11 Şubat 2018. “Çizgi Atölyesi; çizim teknikleri, incelikleri, illüstrasyon, tip yaratma ve öykü kurgulama konularını geliştirmeyi hedefleyenler için.”

İletişim: 0216 348 64 55 bilgi@ithakiakademi.com

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SERGİ

Lament III

İranlı sanatçı Mehdi Saadeti’nin “Lament III” adlı sergisi, 15 Şubat – 14 Mart tarihleri arasında Galeri ARK’ta ziyaret edilebilir. GALERİ ARK, Cemil Topuzlu Caddesi Kaya Apt. No:49 Göztepe’de. 0216 369 49 00