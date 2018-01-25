Haftanın kaçmazları

TİYATRO

ŞT’den yeni oyun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Henrik Ibsen’in yazıp Ali Gökmen Altuğ’un yönettiği Nora-Bir Bebek Evi adlı oyunu seyirciyle buluşturuyor. 24 Ocak’ta Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde ilk gösterimini yapan oyunda, çağdaş insanın dramını anlatılıyor. Maddi baskı altında rekabete sürüklenen bireylerin yıkımını ve yok olan değerleri ele alırken, insan onuru ve kişiliğinin eşsiz yanına vurgu yapılan oyun, yazımının üzerinden 140 yıl geçmiş olmasına rağmen bugün de tartışılmaya ve güncelliğini koruyor. Oyun, 27 Ocak, 31 Ocak-3 Şubat 2018 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.

OPERA

Güzel Helen, Kadıköy’e geliyor

J. Offenbach’ın ‘La Belle Hélène’ adlı opereti Kadıköy’de sahnelenecek.İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin bu iki perdelik eserinin tanıtımında ‘’Bu gösteride eğlenmemek çok zor. Parodi ve ima son noktada. Operet, Isparta Kraliçesi ve Menelaos'un eşi Helen'in, Truva Kralı'nın oğlu Paris ile kaçış hikayesini gülünç bir şekilde ele alır. Bu olay Truva Savaşı'nın çıkmasına sebep olmuştur’’ deniliyor. Opereti 1- 3- 6- 7 ve 9 Şubat tarihlerinde Süreyya Operası’nda olacak.

KONSER

Özgecan Günöz Kızılay (keman), Çağlayan Çetin (çello) ve Özgür Ünaldı’dan (piyano) oluşan Bosphorus Trio klasik müziğin en çarpıcı, duygusal ve gösterişli piyanolu trio eserlerini kendi bakış açılarıyla, adeta dünyada ilk kez seslendirircesine yorumluyor. Türk bestecilerimizin hazinelerini ve bilinmeyen eserleri çarpıcı ve ilham verecek yorumlarıyla konser dinleyicilerinde iz bırakmayı, kayıt projeleriyle ise ölümsüzleştirmeyi hedefleyen bu genç topluluk, bu konserde, Ferit Tüzün'ün notaları el yazması olarak Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin kütüphanesinin tozlu raflarında kalmış olan piyanolu triosunu ilk kez İstanbul’da dinleyiciyle buluşturacak. Konser, 29 Ocak Pazartesi saat 20.00’de Süreyya Operası’nda.

SERGİ

Kuş Kadınların Ülkesi

"Aynı toprakta yaşıyoruz, aynı kuşlara bakıyoruz..." diyen ressam Lale Temelkuran’ın ‘Kuş Kadınların Ülkesi…’ isimli 24. kişisel sergisi, 27 Ocak-20 Şubat tarihlerinde, Fenerbahçe’deki Artev Sanat Galerisi’nde sanat severlerle buluşacak. Gazeteci ve yazar Ece Temelkuran ile ödüllü yönetmen İnan Temelkuran’ın da annesi olan ressam, sergideki eserlerinde ‘kalbini yitirmiş bir kuş gibi uçan’ zamanı resmediyor ve sanatseverleri ‘hayata beraber hayret etmeye’ çağırıyor.

ÇOCUK TİYATROSU

Miniklere ücretsiz oyun

Eti, sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocukları tiyatroyla buluşturuyor. Eti Çocuk Tiyatrosu’nun ‘Kırmızı Başlıklı Kız’ oyunu Kadıköy’de ücretsiz olarak sahnelenecek. Ünsal Sicilli tarafından yazılıp yönetilen, müziklerini Caner Anar’ın, dekor ve kostüm tasarımını Şebnem Kepkep’in yaptığı oyun, klasik masalın kurgusunun zenginleştirilmesiyle sahneye konuldu. Oyunu, 26-27-28 Ocak günlerinde, 12.00 ve 14.00 saatlerinde Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde izlemek mümkün.

ANMA

Karabekir anısına

Kazım Karabekir Vakfı, İstiklal harbimizin Doğu Cephesi komutanı, Millî Mücadele'de Atatürk’ün yakın silah arkadaşı, devlet adamı Kazım Karabekir Paşayı, ölümünün 70. yılında akademisyenlerin katılacağı ücretsiz bir panel ile anacak. Panel, 26 Ocak Cuma günü saat 18:30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılacak.