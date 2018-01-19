Haftanın Kaçmazları

SİNEMA

Tutunamayanlar

Kadıköy Belediyesi, İsveç Konsolosluğu ortaklığı ile İsveç sinemasından çeşitli örnekleri, Ocak ayı boyunca ücretsiz olarak Yeldeğirmeni Sanat'ta izleyicisiyle buluşturuyor.

Tutunamayanlar (Tjuvheder), bir kadının toplumsal hayatın sınırlarında seyreden yaşamına ve hayatta kalma mücadelesine eğilen büyüleyici bir toplumsal bir dram. 22 Ocak Pazartesi 20.00’de Yeldeğirmeni Sanat’taki film gösterimi ücretsiz.

OPERA

Verdi’nin ‘Ernani’si Süreyya’da

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Verdi’nin “Ernani” Operası’nı sahneliyor. Geçtiğimiz sezon, Türkiye’de 170 yıl aradan sonra ilk kez sahnelenen eser, 19 Ocak 2018 tarihinden itibaren sanatseverlerle buluşuyor. Ünlü İtalyan besteci Giuseppe Verdi'yi uluslararası sahnelere taşıyan ilk eseri olan Ernani, Fransız yazar Victor Hugo’nun eserinden uyarlandı.

Eser, dünyada ilk kez 1844 yılında Venedik’de sahnelendi. Türkiye’de ise ilk kez 1846'da, İtalyan sanatçılar tarafından bugünkü Çiçek Pasajı'nın bulunduğu yerdeki Naum Tiyatrosu'nda oynanmıştı. Ernani, 19, 23, 24 Ocak 2018 Saat 20.00 - 20 Ocak 2018 Saat 16.00’da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde.

ŞENLİK

Mini Kitap Şenliği

Tepe Nautilus’un, geleneksel Mini Kitap Şenliği 11. kez kapılarını açıyor. Bu yarıyıl tatilinde de küçük misafirlerini unutmayan Tepe Nautilus, 19 Ocak – 4 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek Mini Kitap Şenliği ile çeşitli yayın evlerinden yüzlerce kitabı çocuklar ile buluşturacak.

Ayrıca tüm çocuklar Türkiye’nin ilk interaktif Dinozor Laboratuvarı’nı Tepe Nautilus’ta ücretsiz olarak deneyimleyebilecek.

SÖYLEŞİ

Reşat Enis’i Anmak

Türkiye edebiyatının önemli isimlerinden Reşat Enis, 22 Ocak 2018 Pazartesi günü Kadıköy Belediyesi Koşuyolu Gönüllüevi'nde, 15.30-18.00 saatleri arasında, yazar Aydan Gündüz'ün konuşmacı olacağı bir söyleşiyle anılacak.

"Kitaplarında toplumsal acıları neden ve sonuçlarıyla başarılı bir şekilde resimlerken yaşadıklarından fazlasıyla etkilenen, kendi sıkıntılarından çok içine girdiği dünyaların dertleriyle ilgili duygusal, duyarlı ve bütünüyle yalnız bir adamdır Reşat Enis.

Attilâ İlhan’ın deyimiyle yaşadığı dönemin toplumsal ve bireysel panoramasını bir düzine ‘baba’ romanla çizmiş bir kalem erbabıdır…”

DİNLETİ

Notalarda Edip Cansever…

Yapı Kredi Kültür Sanat’ın Beyoğlu’ndaki yenilenen yerinde - Loca’da her ay edebiyatı ve müziği bir araya getirecek olan bir dinleti dizisi başlıyor: “Harf’ten ve Nota’dan.”

Her bölümü bir yazara ya da şaire ayrılacak olan dizinin ilk konuğu Edip Cansever.

20 Ocak Cumartesi günü 17.00’de düzenlenecek olan dinletide doğumunun 90. yılı olması dolayısıyla Edip Cansever’in metinlerinden yola çıkan bir repertuvar seslendirilecek.

SERGİ

“Sevgiye Dair Her Şey”

Bahariye Sanat Galerisi olarak bu yıl da Sevgililer Günü öncesinde “Sevgiye Dair Her Şey” Uluslararası Karma Sergi düzenliyor. 18 Ocak - 03 Şubat 2018 arasında ziyaret edilebilecek sergide, yine her yıl olduğu gibi pek çok sanatçı farklı özgün çalışmalarıyla yer alacak.