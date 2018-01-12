Haftanın Kaçmazları

TİYATRO

Kuşlar

Semaver Kumpanya’nın “Kuşlar”ı CKM sahnesine konuyor!

Aristofanes’in en bilinen oyunu ve dünya klasiklerinin en önemli eserlerinden biri olan olan “Kuşlar”, yazıldığı günden bu yana 2500 yıl geçmesine rağmen hem geçmişe hem de günümüze ışık tutmaya devam ediyor. Semaver Kumpanya’nın yeni “Kuşlar” yorumu, komedyanın özünde bulunan taşlama, doğaçlama, satirik tavır, müzik ve dans kullanımı gibi unsurları, bize ait geleneksel komedi türlerindeki karşılıklarıyla yeniden ele alıyor.

Bilet Fiyatları: Tam 60 TL, Öğrenci 50 TL

KONSER

Grneta Ensemble

2010’daki Arriaga Oda Müziği Yarışması’nda 1’incilik Ödülü’ne layık görülen Grneta Ensemble, “çalışındaki güçlü etki ve müzik dehasıyla” (Lucid Culture) övgüye layık görülmüştür. Doğu Avrupa’dan gelen, aynı kökleri taşıyan üç sanatçının, alışılmadık ve ilgi çekici konser repertuvarları, Balkan halk müziğinin izlerini, doğaçlama etkilerini taşıyor. Grubun tüm üyeleri New York’taki Juilliard Okulu’ndan mezun ve uluslararası müzik yarışmalarından ödül kazanmış sanatçılar.

Bu güzel konser 15 Ocak Pazartesi 20.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda.

Bilet fiyatları: 25-30 TL

Ahmet Aslan & Erdal Erzincan

Anadolu müziğini Batı enstrümanlarıyla birlikte kullanan Ahmet Aslan, Erdal Erzincan ile birlikte 17 Ocak’ta Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon’da… Bilet Fiyatları: Tam 80 TL, Öğrenci 70 TL, İndirimli 60 TL

SÖYLEŞİ

100. Yılında Ekim Devrimi

Çarlık yönetiminde yokluk ve sefaletin çığ gibi artması ve Rus-Japon Savaşı’ndaki hezimet, 1905 yılında Rusya’daki halkın ayaklanmasına yol açtı. Ardından Rusya’nın I. Dünya Savaşı’na katılması bu olumsuz gidişata gösterilen tepkiyi son demine ulaştırdı. Bu bağlamda 1917’de Lenin liderliğinde Bolşeviklerin ayaklanarak siyasi iktidarı ele geçirmesi tarihin dönüm noktalarından biri oldu. Ekim Devrimi niçin ve nasıl gerçekleşti? Bundan ne gibi dersler çıkarıldı? Ekim Devrimi’nin 100. Yılında, 13 Ocak Cumartesi 14.00’te TESAK’ta tarihseverlerle buluşacak olan Prof. Dr. Bilsay Kuruç bu sorulara cevap verecek.

Geleceğin Gıdası, Altı Bacaklı Et

Pazar Sohbetlerinin bu haftaki konuğu Murat Doğan. Doğan, Muhtelif STK ve kurumlarda mikro ölçeklerde hayvan ve bitki yetiştiriciliği üzerine “Balkon Çiftliği” dersleri veriyor.

“Bugünün bilim kurgusu yarının bilimsel gerçeğidir” demiş İsaac Asimov. Bilimkurgu filmlerinin gıdası böcekler ve böceklerin insan ve hayvan gıdası olarak kullanıldığı günlerin içindeyiz. Geleceğin ve uzay yolculuklarımızın muhtemel gıdası hakkında sohbet etmek isterseniz Özgen Doğan Berkol Bilimkurgu Kütüphanesi’nin davetlisisiniz. Etkinlik 14 Ocak Pazar günü saat 14.00’te. Katılım ücretsiz. (0216) 349 31 31

Tasarım Sohbeti

İki aşamada gerçekleşecek olan “yaratma cesareti” başlıklı etkinlik dizisinin birincisi 19 Ocak saat 14.00-16.00 arası İDEA Kadıköy’de gerçekleşecek. Tasarım sohbeti esnasında, tasarım odaklı düşünce, yaratıcı girişimcilik ve eğitimde tasarımın etkisi konuşulacak. 2017 Design Turkey üstün tasarım ödülüne layık görülen marka ve kâğıt oyuncak GOM’un yaratcısı Gizem Aytaç ile gerçekleşecek olan sohbet ve atölye dizisi tasarım ve yaratıcılığa ilgi duyan öğrencilere, “bir fikrim var” diyen herkese açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek.

SERGİ

“Yuva Beklerken”

Tepe Nautilus, Aslı Aybars ve Murat Esibatır’ın “Yuva Beklerken” adlı fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. Hayvanların üzerinde sahipleri tarafından terk edilmenin yarattığı etki ve onların ümitlerini kaybetmeden yeni yuva bekleme temaları üzerine kurgulanan sergi, 9 – 18 Ocak tarihleri arasında hayvan severler ile buluşacak.