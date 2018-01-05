Haftanın Kaçmazları

TİYATRO

Kadınlarımız



Max, Paul ve Simon eski dostlardır. Haftada bir kez içki içmek ve poker oynamak için buluşurlar. Her birinin başarılı bir kariyeri vardır. Ama o gece hayatlarını altüst eden bir durumla karşı karşıya kalırlar. Otuz beş yıllık dostluklar bir gece boyunca masaya yatırılır ve üçünün de birbirleri hakkında bilmedikleri pek çok gerçek ortaya çıkar. Öykü Sahne, yeni yılın ilk ayında da dopdolu bir programla çıktı karşımıza. Bu oyunlardan biri de Tiyatro Fora’nın sahnelediği “Kadınlarımız”. Oyun, 7, 14, 20, 27 Ocak tarihlerinde Kadıköy Öykü Sahne’de izlenebilir.

KONSER

Ruhi Su’dan bize, bizden zamana

Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük ozanlardan biri olan Ruhi Su, özel bir geceyle anılacak. Ruhi Su Dostlar Korosu’nun ilk koristleri, 1975-1980 arasında Ruhi Su ile çalıştıkları türküleri bugüne taşıyor. Ücretsiz konser, 12 Ocak Cuma günü 20.00’de Barış Manço Kültür Merkezi’nde.

ANMA

Cemal Süreya anılıyor

Cemal Süreya Kültür Derneği her yıl olduğu gibi bu yıl da şairin ölüm yıldönümü olan 9 Ocak’ta Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon’da bir anma etkinliği düzenliyor. Şairin Modern Türk Şiiri içindeki yeri konuşmalarla değerlendirilecek; program, şairin sevdiği şarkı ve türkülerin sunulduğu Mehtap İskender ve Fasl-ı Hayal’in müzik dinletisiyle sürecek, şairin sevdiği ezgilerin dostları ve şiirseverlerce paylaşılmasının ardından anma etkinliği sona erecek

SÖYLEŞİ

Ben Ruhi Bey Nasılım?

TESAK Perşembe Edebiyat Konuşmaları kapsamında bu hafta Küçük İskender, “Ben Ruhi Bey Nasılım?” odağında Edip Cansever’i anlatacak. Ücretsiz ve herkese açık etkinlik 11 Ocak Perşembe 18.30’da Tarih Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi TESAK’ta.



SERGİ

Formlarla renklerin aşkı

Venüs Sanat Galerisi ressamlarından Şenim Erkan kişisel sergisinde pastoral bir dünyanın kapılarını aralıyor. Eserler, 6-16 Ocak 2018 tarihleri arasında Venüs Sanat Galerisi’nde görülebilir.

Sevgiye dair her şey

Bahariye Sanat Galerisi 18 Ocak-3 Şubat arasında “Sevgiye Dair Her Şey” Uluslararası Karma Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor.