Haftanın Kaçmazları

TİYATRO

Bayrak

İstanbul Devlet Tiyatrosu bu sezon Berkun Oya’nın çok beğenilen oyunu “Bayrak”ı sahneliyor. Oyun, polisiye bir cinayetle bir ailenin trajik çöküşünün öyküsünü anlatıyor.

Hayatın içinden, yakından tanıdığımız öykülerin yeni bir anlayış ve estetik arayışla çağdaş bir görünüm kazandığı bir oyun Bayrak. Oyun, Kozyatağı Kültür Merkezi’nde 29 Aralık Cuma 20.00 ve 30 Aralık Cumartesi 15.00 ve 20.00’de izlenebilir. Bilet Fiyatları: Tam 15 TL, Öğrenci 9 TL

Notre Dame’ın Kamburu Quasimado

Çirkin ve kambur kilise zangocu Quasimodo ile Fransa’nın ruhani ve dini lideri Claude Frollo’nun, semtte yaşayan çingene Kızı Esmeralda’ya olan aşklarını, zangoç ile papazın ruhlarında oluşan ikilemleri ve tepkileri ele alan, danslarıyla göz dolduran bir müzikal. 29 Aralık Cuma 20.30’da CKM’de. Bilet Fiyatları: Tam 60 TL, Öğrenci 50 TL

SÖYLEŞİ

Fatma Aliye Hanım’ın yazarlığı

TESAK Perşembe Edebiyat Konuşmaları bu sezonun yeni söyleşi dizisi. Her biri alanında uzman akademisyen, yazar, şair, tiyatrocu, felsefeci, editör, çevirmen ve araştırmacılar, telif veya yabancı bir edebiyat eserini, metin çözümlemesi, açıklama ve yorumlamalarla ele alıyor. Yeni yılın ilk söyleşi konusu “Fatma Aliye Hanım’ın Yazarlığı”, konuşmacısı ise Nüket Esen. 4 Ocak Perşembe 18.30’da TESAK’ta.

Bozkırda…

Fotoğrafmetre, Barış Manço Kültür Merkezi’nde, Mimar Sinan Üniversitesi Öğr. Gör. Hürü Öztürk ile fotoğraf gösterimi ve söyleşi düzenliyor. Ücretsiz etkinlik 4 Ocak Perşembe 19.30’da Barış Manço Kültür Merkezi’nde.

Osmanlı İmparatorluğu’nda Fotoğrafçılık

İmparatorluk başkentinin Batı tarzı yaşama en yakın bölgesi olan Grand Rue de Pera, 1850’li yıllarda bir yenilik olan fotoğrafçılığa hemen kapılarını açar. 1863’te Sultan Abdülaziz, Abdullah Frères stüdyosunun sahibi Abdullahlara portresini çektirir ve çok memnun kalarak onları “Sultan Fotoğrafçısı” unvanıyla ödüllendirir. Osmanlı’da fotoğrafın serüvenini fotoğraf tarihi araştırmacısı, yazar, küratör ve koleksiyoner Engin Özendes’ten dinliyoruz. 6 Ocak Cumartesi 14.00’te TESAK’ta.

KONSER

Ta Ki Dum Ritim Grubu

Yinon Muallem, Hakan Gürbüz, İsmail Altunbaş Ta Ki Dum Ritim Grubu’yla perküsyona yeni bir hareket kazandırıyor. Grup orijinal ritmik ve melodik kompozisyonlarıyla vurmalıların başına geçecek. 29 Aralık Cuma 21.00’de GitarLive’da. Giriş 30 TL

SERGİ

Küçük İşler Büyük Yorumlar



Bahariye Sanat, yılın son sergisini 28 Aralık’ta açıyor. 13 Ocak’a kadar açık olacak “Küçük İşler Büyük Yorumlar” Uluslararası Karma Sergisi, pek çok sanatçıyı ve eserini bir araya getiriyor.

Su Nesneleri



Su Nesneleri Sergisi, 15 Ocak 2018 tarihine kadar halka sanat projesi’nin galeri mekanında ziyaret edilebilir. Bu sergi, Artship / halka İstanbul koleksiyonunda yer alan tarihi araçlar aracılığıyla gündelik yaşam nesnelerinin sunumunda anlatımcı yaklaşımı keşfetmeyi hedefliyor.

Karma Yeni Yıl Sergisi



Ürün Sanat Galerisi, Karma Yeni Yıl Sergisiyle yeni yıla “merhaba” diyor. Sergide Bedri Rahmi Eyüboğlu, Mehmet Pesen, Ruzin Gerçin, Salih Acar gibi artık aramızda olmayan sanatçıların yapıtları da yer alıyor. Sergi 24 Ocak 2018 tarihine kadar Pazar ve Pazartesi günleri dışında her gün 13-18 arası izlenebilir.