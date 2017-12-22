Haftanın Kaçmazları

SİNEMA

Atlıkarınca

Kadıköy Belediyesi, Macar Kültür Merkezi ortaklığı ile Macaristan sinemasından çeşitli örnekleri, Aralık ayı boyunca ücretsiz olarak Yeldeğirmeni Sanat'ta izleyicisiyle buluşturuyor. Bu haftanın filmi, 1956 yapımı “Atıkarınca”. Macaristan’ın en önemli yönetmenlerinden biri olarak kabul edilen Zoltán Fábri’nin aşka dair naif dokunuşu Atlıkarınca, muhteşem görüntüleri ile belleklerde yer etti. İki gencin aşk için neleri göze alabildiğini gösteren film, dönemin Macar kültürüne de ışık tutar nitelikte. Film 25 Aralık Pazartesi 20.00’de Yeldeğirmeni Sanat’ta.

Tiyatro

Hüzzam

Prinkipo Akademi- Sanat’ın sahneye koyduğu Hüzzam adlı oyun, 1970’lerde yazılmasına rağmen bugünün kentli insanın daha da katlanarak arttığı yalnızlığının, sosyal statülerin, işçi sınıfının kaybolmuş emeğinin ve yitip giden hayata karşı bir kadının geç de olsa uyanışının hüzünlü ama coşkulu hikâyesi. 28 Aralık Perşembe Barış Manço Kültür Merkezi’nde sahnelenecek oyunda Ayşenur Özturhanlı oynuyor.

SÖYLEŞİ

Dünyayı kadınlar kurtaracak!

Kadın karakterler modern anime ve mangada çeşit çeşit... Fetiş nesnesi haline getirileni, dünyanın yükü sırtına yüklenenleri ve başarılı tasvirlere kadar sayılabilecek pek çok unutulmaz karakter var. mangAnime Türkiye’nin Karikatür Evi’nde düzenleyeceği söyleşide bir yandan bu karakterler mercek altına alınırken, bir yandan da kadın çizer ve yönetmenlerin sektörü nasıl etkilediği ve kendi yarattıkları karakterler değerlendirilecek. 24 Aralık Pazar 14.00’teki söyleşinin konuşmacı konukları Merve Çay ve İpek Cevahir.

100. Yılında Filistin Cephesi

Osmanlı Ordusu’nun Ortadoğu’nun en önemli bağlantı yolu kabul edilen Filistin’de İngiliz sömürge ordusuna karşı verdiği mücadele 100. yılında anılıyor. Ağırlıklı olarak efsane ve hikâyelerle bezenmiş olan Filistin Cephesi, 100 yıl sonra bile bilimsel tarihi verilerle aydınlatılmayı bekliyor. New South Wales Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mesut Uyar, tarihimizin az ve genellikle yanlış bilinen olaylarından Filistin Cephesi’ni 23 Aralık Cumartesi 14.00’te TESAK’ta tarihseverlerle birlikte ele alacak.

SERGİ

Kibele’den Sindirella’ya

Eti Behar, “Kibele’den Sindirella’ya” başlıklı heykel serisinde Kibele’den Havva’ya, Havadan Meryem’e, Meryem’den modern dönemin sembolü olan Sinderalle’ya uzanan bir ikonografiden yola çıkıyor. Sergi 5 Ocak’a kadar Barış Manço Kültür Merkezi’nde görülebilir.

An-Su Aksoy İllüstrasyon Sergisi

“19 Mart’ta doğmuşum. Belki bu yüzden; baharı, çiçekli erik ağaçlarını, çiçek tarlalarını, iyi niyetli cadıları, oyuncu canavarları ve bütün hayvanları çok severim. Okumak, ellerimle bir şeyler yapmak, renklerle, kağıt, boya ve kalemlerle oynamak en çok keyif aldığım uğraşlardan” diyerek kendini tanıtan An-Su Aksoy’un hayal dünyasını izleyebileceğiniz bir sergi… 23 Aralık 2017 -16 Ocak 2018 tarihleri arasında görülebilecek sergi Karikatür Evi’nde.

Hayallerim askıda kalmasın…

Sevda Çelik, “Hayallerim Askıda Kalmasın” mottosu ile hazırladığı 2015 yılındaki çalışmalarının ikincisini “Hayallerim Askıda Kalmasın-Zamana Yolculuk” adı altında görücüye çıkartıyor. 45 farklı tasarım ve farklı bir yorumla hazırladığı minyatür kostümlerini, moda tarihinde bir yolculuk ve yaşanmışlıklar olarak 23-29 Aralık arasında CKM’de izleyebilirsiniz.