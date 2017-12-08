Haftanın Kaçmazları



TİYATRO

Aşk, İlaçlar ve Yan Etkileri



Hayalet Gemi Sahne Sanatları, geçen sezon Kenter Tiyatrosu’nda, bu sezon da Profilo AVM’de sahnelediği ilgi gören oyunları “Aşk, İlaçlar ve Yan Etkileri”, ilk kez Anadolu Yakası’nda sahneleyecek. 14 Aralık Perşembe saat 20.30’da Kadıköy Ak’la Kara Tiyatrosu’nda izleyiciyle buluşacak oyun, biri insanları aşktan koruyacak diğeri aşkı tetikleyecek ilaç bulmak için çalışan iki bilim insanını ve bu ilaçların yan etkilerini anlatıyor.



Hayal-i Temsil



Eski makyör Dikran Efendi’nin; hayalle hatırayı iç içe geçiren masalı; sahnenin “ilk kadınları” Afife Jale ve Bedia Muvahhit’i; çocuklukları, aşkları, tutkularıyla, ilk kez seyirci karşısına çıktıkları sahnede, Darülbedayi sahnesinde bir araya getiriyor. Ahmet Sami Özbudak’ın yazıp Yiğit Sertdemir’in yönettiği oyunda; Hümay Güldağ, Şebnem Köstem, Yiğit Sertdemir rol alıyor. Oyun, 13-16 Aralık 2017 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.



SERGİ

Peyzaj Projesi Sergisi



İ.Ü. Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencilerinin 2016-2017 Bahar Döneminde Yoğurtçu Parkı ve Moda Sahil Bandı’na yönelik hazırladıkları Peyzaj Projeleri, sergi oldu. Proje sergisi 9 Aralık – 15 Aralık günleri arasında Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde görülebilir.

Khalkedon Karma Fotoğraf Sergisi



"Kadıköy âşıkları olarak Kadıköy'ü adım adım fotoğraflamaya başladık. Günlük yaşamı, çarşıları, eski evleri, sosyal faaliyetleri olabildiğince gözler önüne sermeye çalıştık. Bu proje tüm Kadıköy’ü kapsayacak bir projenin ilk adımlarıdır.” Diyen Kadıköy Kent Konseyi’nin “Khalkedon” fotoğraf sergisi 10-16 Aralık tarihleri arasında CKM Performans 1’de izlenebilir.



“Bütün Gece Seni Özledim”



Merve Midilli’nin ikinci kişisel sergisi “Bütün Gece Seni Özledim” 9-29 Aralık tarihleri arasında studio.H’de. Midilli, “Defterlerde biriken anılar gözünün içinde bakıyor, yeni hayatlarını g/örüyorlar. Senin de hikayen varsa anlatacak ve özlediysen göz göze gelmeyi, studio.H’de seni bekliyorlar. Serginin yanı sıra güzel sohbetler, sürprizler ve teras keyfi için 9 Aralık Cumartesi akşamı söz verdiklerinizi de alıp gelmenizi öneririz.” studio.H’de, Aybek İş Hanı, No:69 Kat 5, Serasker Cad. Kadıköy’de.

Kışa Merhaba Karma Sergisi



Bahariye Sanat, 18 sanatçının katılımıyla “Kışa Merhaba” Uluslararası Karma Sergi düzenliyor. 7 – 19 Aralık 2017 tarihleri arasında açık olacak sergide Adil Salih, Aysun Çölbayır Diniz, Canan Kaya, Ercan Akçetin, Gülin Taneri, Kaya Tanyeri, Meltem Uzgan, Meral Yücebaşoğlu, Nur Ulubil, Orhan Umut, Perihan Altanlar, Perihan Sadıkoğlu, Şafak Işılay, Ülviye Perçinci, Ünsal Toker, Ümit Gezgin, Vural Yıldırım, Ziynet Özdoğan’ın resimleri yer alıyor. 0216 414 55 06

“İstanbul’um Vazgeçilmezim”



“İstanbul’um Vazgeçilmezim” diyen Mücella Balyemez, İstanbul suluboyalarını sanatseverlerle buluşturuyor. Venüs Sanat Galerisi’nde 9 Aralık’ta açılacak olan sergi, 20 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Sanatçının sergide 60 adet çalışması yer alıyor. 0216 565 3572