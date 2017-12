Haftanın Kaçmazları

TİYATRO

Tesir

Siyah Beyaz Renkli Tiyatro, “Tesir” adlı oyunlarını sahnelemeye devam ediyor. Salih Bademci, Güneş Sayın, Aslı Yılmaz ve Metin Yavuzoğlu’nun rolleri paylaştığı oyun “Aşkın kimyası bir hapa sığdırılırsa yalnızlaşan insan avutulabilir mi?” sorusunun peşine düşüyor. 6 Aralık Çarşamba 20.30 Kozyatağı Kültür Merkezi. Bilet Fiyatları: Tam 50 TL, Öğrenci 40 TL

Şizofren Doktor Alfred

Serdal Yazıcı, kendi yazdığı tek kişilik oyunu olan Şizofren Doktor Alfred’de, 15 yaşında yaşadığı psikolojik bir travma sonucu “Katatonik şizofreni” teşhisi koyulmuş bir bedendeki 8 karakteri canlandırıyor. Oyun 6 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'de Kadıköy Penguen Sahne'de oynanacak.

ATÖLYE

Marksizm Akademisi

İki yıldır düzenlenmekte olan Kadıköy Marksizm Atölyesi’nde bu hafta Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi Ferda Keskin’in sunumuyla insan doğası konuşulacak. 3 Aralık Pazar 15.00’teki söyleşi Muaf Kadıköy’de.

KONSER

Manuş-u Âlâ (Meltem Cumbul)

1998 Eurovision Şarkı Yarışmasında ikinci olan Imaani’nin Seslendirdiği "Where Are You" adlı parçayı "Seninleyim" ismiyle söyleyen, oyunculuğu ile yakaladığı başarıya bir de müzik başarısını ekleyen Meltem Cumbul müzikseverlere caz dolu bir gece yaşatacak. 6 Aralık Çarşamba 20.30 CKM Büyük Salon. Bilet Fiyatları: Tam 60 TL, Öğrenci 50 TL

SERGİ

Atölye Biz Karma Çini Sergisi

Atölye Biz sanatçıları, yoğunluklu olarak deniz temalı çini çalışmalarından oluşan karma sergiyi 1 Aralık saat 17.00’de CKM Performansbir Katı’nda açıyor. Sergi 9 Aralık’a kadar görülebilir.

Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi

Dünyanın dört bir yanından karikatürleri ve karikatüristleri özgür bir düşünce platformunda buluşturan Aydın Doğan Vakfı tarafından bu yıl 34’üncüsü düzenlenen Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nın kazananları belli oldu. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın 34’üncüsüne 63 ülkeden 641 sanatçı, 2220 karikatürle katıldı. Seçilen eserler 2-22 Aralık 2017 tarihleri arasında CKM Sanat Galerisi’nde izlenebilir.

SÖYLEŞİ

Mizahta E-Dergicilik

Karikatürist Mehmet K. Sevinç, mizah ve çizgi roman çizerliğinde e-dergiciliğin önemine değinen bir sunum yapacak. 2 Aralık Cumartesi 15.00’te Karikatür Evi’ndeki söyleşi ücretsiz ve herkese açık.

OPERA

Ninatta

Evrim Demirel’in bestelediği ve Ahmet Ümit’in librettosunu yazdığı “Ninatta” operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nce (İDOB) rejisör Mehmet Ergüven yönetiminde sahnelenmek üzere hazırlandı. Dünya prömiyerini 2 Aralık Cumartesi 20.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda yapacak olan Ninatta operasını aynı gün Ahmet Ümit, TESAK’ta saat 14.00’te anlatacak.