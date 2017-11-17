Haftanın Kaçmazları

TİYATRO

Angina Pektoris

Oyuncu Çağıl Tekten’in kaleme aldığı oyun, yazarın sahnelenen ilk oyunu. Yönetmenliğini Emre Tandoğan’ın yaptığı oyunda Çağıl Tekten ve Atakan Yılmaz rol alıyorlar.

Oyunun konusu ise şu şekilde; bir yazar, yazıyor. Yaratmaya çalıştığı karakterler bir türlü gerçekleşemiyor. İşte biz, bu bir türlü yaşayamayan karakterlerin gözünden, yazarın kalbine giriyoruz. Sonra yazarın kalp hastalığı üzerinden varoluşun paniğini gözlemliyoruz. Küçük Salon’un bu yeni oyunu 8-24 Kasım saat 20.30’da. Biletler Biletix ve Küçük Salon gişede.

KONSER

Ahmet Beyler misafirliğe geliyor

17 Kasım Dünya Komşuluk Günü Kadıköy’de bir dinletiyle kutlanıyor. Sahrayıcedid Muhtarlığı desteğiyle 17 Kasım Cuma 14.00’te Sahrayıcedid Milli Hakimiyet Parkı’nda Ahmet Beyler müzik grubunun dinletisi olacak. Tüm komşuların davetli olduğu etkinlikte kullanılmayan eşyalarını getirenler takas da yapabilecek.

SÖYLEŞİ

Komşum gelmiş

Moda Aramyan Derneği’nin düzenlediği “Komşum Gelmiş” etkinliğinin ilki 24 Kasım akşamı yapılacak. “Moda Sevgilim” kitabının yazarı İzel Rozental ile semtin dönüşümü, ve komşular konuşulacak. Adalılara, Modalılara, Moda’yı sevenlere duyurulur!

SERGİ

Düşler, gerçekler…

Bahariye Sanat Galerisi, 18 sanatçının katılımıyla “Düşler Gerçekler” Karma Sergisi’nin bu yıl ikincisini düzenliyor. 16 - 28 Kasım tarihleri arasında görülebilecek sergide Aysel Kul, Bahattin Odabaşı, Filiz Işılay, Funda İyce Tuncel, Füsun Çağlayan, Gülin Taneri, İliya İvanov, Nevin Torun, Meral Sümer Oğuzülgen, Mehmet Salpar, Pakize Akkaya, Perihan Sadıkoğlu, Reyhan Coşkunçay, Rezzan Peynircioğlu, Şafak Işılay, Şeyma Oktuğ, Ümit Gezgin, Ziynet Özdoğan’ın eserleri bulunuyor.

Su Nesneleri



Bu sergi, Artship / halka İstanbul koleksiyonunda yer alan tarihi araçlar aracılığıyla gündelik yaşam nesnelerinin sunumunda anlatımcı yaklaşımı keşfetmeyi hedefliyor. Küratörlüğünü tasarım tarihçisi Meltem Maralcan'in yaptığı sergi 10 Aralık’a kadar Bademaltı Sokak Moda’daki halka sanat’ta görülebilir.



Bekir Üstün Resim Sergisi

Venüs Sanat Galerisi Bekir Üstün Resim Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. Sergide sanatçının 40 adet eseri yer alıyor. Sergi 22 Kasım’a kadar her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyarete açık. Venüs Sanat Galerisi Göztepe’de.