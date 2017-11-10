Haftanın Kaçmazları

SÖYLEŞİ

1917 Rus Devrimi’nin 100. Yılı – I

Rus Devrimi, Çarlık Rusyası’nda Jülyen takvimine göre 24 Ekim 1917’de (miladi 7 Kasım 1917), Petrograd’taki Kışlık Saray’ın Lenin önderliğindeki Bolşeviklerin eline geçmesiyle başlayan ve Sovyetler Birliği’nin kurulmasına yol açan olaylar dizisidir.

Birinci Dünya Savaşı’nın yokluk ve sefalet koşullarında “ekmek, barış, özgürlük” sloganıyla ayaklanan Bolşeviklerin başarısı, emperyalizm, milli kurtuluş savaşları ve devrimler çağının da fitilini ateşlemiş oldu.

Yeni dünya dengesinin oluşmasındaki en büyük etkenlerden biri sayılan Rus Devrimi’ni 11 Kasım Cumartesi 14.00’te TESAK’ta Prof. Dr. İlber Ortaylı anlatıyor.

SİNEMA

FilmTAK - Koe no Katachi

mangAnime Türkiye'nin anime film gösterimi ve atölye çalışmalarında sonbahar sezonu bir klasikle tamamlanıyor. Üçüncü film hem mangası, hem de anime filmi büyük ses getirmiş 'Koe no Katachi' (A Slient Voice). Yoshitoki Ooima'nın mangasından uyarlanan film Japonya'nın en büyük ödüllerini silip süpürmüş, kalbinizi acıtan ve sizi gözyaşlarına boğan bir yapım. Film gösterimiyle başlayacak etkinlik, sonrasında filmin analizi ve izleyicilerle beraber sohbet ile devam edecek. TAK’ta 11 Kasım Cumartesi 13.00’te başlayacak etkinlik ücretsiz, tüm sinema ve anime meraklılarına açık.

Bir Kız Hakkında

Kadıköy Belediyesi, Goethe Institut ortaklığı ile Almanya sinemasından çeşitli örnekleri, Kasım ayı boyunca ücretsiz olarak Yeldeğirmeni Sanat'ta izleyicisiyle buluşturuyor.

Bu haftanın filmi: Bir Kız Hakkında. 15 yaşındaki Charleen, intihar girişiminde bulunmuştur. Bu girişimin ardından yaşadığı süreçte onu deli eden ailesiyle, tuhaf bir psikologla ve sosyal hizmetlerden sevimsiz bir kadın görevliyle baş etmek zorundadır. Oysa tek istediği, insanların onu rahat bırakmasıdır. Bir gün psikoloğunun bekleme odasında sınıf arkadaşı Linus’la karşılaşır ve bu karşılaşma karamsar hayatına ışık getirir. Film, 13 Kasım Pazartesi 20.00’de Yel değirmeni Sanat’ın muhteşem atmosferinde izlenebilir.

SERGİ

Nartların Ülkesi Kafkasya

Ersin Burak’ın Kafkasları betimlediği kişisel resim sergisi, 8 Kasım’da CKM Performansbir Katı’nda açıldı. 14 Kasım’a kadar açık olacak sergiyle ilgili ressam şöyle söylüyor: “Sergimin teması, Nart Destanı'dır. Nart Destanları, Kuzey ile Güney Kafkasya'da yaşayan halklar arasında anlatılan, büyük ölçüde derlenmiş ve günümüze kadar ulaşan kahramanlık öyküleridir. Sergimde, Nart kahramanlarının öykülerini ve Kafkasya halklarının kültürlerini sergileyen kompozisyonlar resimledim.”

Entity Art Project

Aras Yazıcı’nın “Entity Art Project” isimli çalışması, bir sanat süreci. Bu süreç izleyiciye sergi ismi aracılığıyla sunuluyor. Bu sanat sürecinden bir resim seçkisini yakından inceleyebilme fırsatını elde edeceğiniz bu sergi, galeri salonuyla sınırlı kalmıyor. Sanatçının sergi ismi ile sizi yönlendirdiği internet sayfasını ziyaret ederek diğer çalışmalarına, röportajlarına, söyleşilerine ve sanatçının çalışmaları hakkındaki eleştirilere erişebiliyorsunuz. Sergi 10-17 Kasım arası CKM 4. Kat’ta görülebilir.