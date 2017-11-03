Haftanın Kaçmazları

• TİYATRO

- Meddah Defteri’nden “Aşk, Ayrılık ve Başka Şeyler”

Reşat Ekrem Koçu'nun Meddah Defterleri'nden derlediği Tiyatrotem'in yeni oyunu, “Aşk, Ayrılık ve Başka Şeyler” eski bir köçek olan Baba Nazlı ile çırağı Can İbo Şah arasında yaşanan yakıcı ve tutkulu aşkın hikâye ediyor.18 Ekim'de Prömiyer yapan oyun 27 Aralık’a kadar sahnelenecek. Kadıköy Taşra Kabare'de 01, 15, 29 Kasım ve 13, 27 Aralık tarihlerinde saat 20.30’da; Kumbaracı50'de de 07 Kasım 20.30'da seyredilebilir.

- Tac’ın Nöbetçileri Kasım’da da sahnede!

Geçen sezon İstila oyunu ile oldukça beğeni toplayn B-Planı bu sezon ise Rajiv Joseph’in yazdığı Tac’ın Nöbetçileri adlı oyunla karşımızda. Sami Berat Marçalı’nın rejisörlüğünde sahnelenecek olan oyun dünyanın yedi harikasından biri olmuş Tac Mahal üzerinden güzellik kavramını tartışırken, inanç ve kanunların onu nasıl yok edebileceğini inceliyor. Kaya Akkaya ve Murat Eken’in oyuncu kadrosunda olduğu Tac’ın Nöbetçileri, 16 Ekim günü Baba Sahne’de prömiyerini gerçekleştiren oyun, kasım ayı boyunca birçok sahnede oynanacak.

07 Kasım | Taşra Kabare

08 Kasım | Oyun Atölyesi

11 Kasım | Toy İstanbul

15 Kasım | Das Das

20 Kasım | Baba Sahne

22 Kasım | Toy İstanbul

28 Kasım | Taşra Kabare

• SİNEMA

İşe Yarar Bir Şey

“Oyun”, “11’e 10 Kala” ve “Gözetleme Kulesi” isimli filmlerin de yönetmenliğini yapan Pelin Esmer, “İşe Yarar Bir Şey” ile 36. İstanbul Uluslararası Film Festivali’nde FIPRESCI ödülü alırken, 24. Uluslararası Adana Film Festivali’nde de en iyi senaryo, en iyi kadın oyuncu ve en iyi görüntü yönetmeni ödüllerinin sahibi oldu. Senaryosunu Barış Bıçakçı ile beraber yazdığı filmde Başak Köklükaya, Yiğit Özşener ve Öykü Karayel başrolleri paylaşıyor.

Bu etkileyici filmi her gün üç seans 12.30, 17:00 ve 21.30 saatlerinde Kadıköy Rexx Sineması’nda izleyebilirsiniz.

Baba Sahne’de Sinema: “Yanlış Anlama”

Şevket Çoruh’un yıllara dayanan birikimiyle oluşturduğu Baba Sahne ilk film galasına hazırlanıyor. Birçok tiyatro oyununa ev sahipliği yapan Baba Sahne bu kez seyircilerinin karşısına bir filmle çıkıyor. Şimdiden beklenen komedi filmleri sıralamasına giren “Yanlış Anlama” film, 10 Kasım’da vizyona giriyor. Yanlış anlaşmalar üzerine kurulu komik bir hikâyeyi beyaz perdeye taşıyan filmin oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh ile birlikte İlker Ayrık, Hakan Bilgin, Bahadır Efe, Duygu Karaca, Pelin Sönmez gibi isimler yer alıyor.

• ETKİNLİK

- Kışa Girmeden Bir Takas Pazarı Daha!

Yoğurtçu Kadın Forumu Takas Pazarı, ikinci kez kuruluyor.” İstediğini getir, istediğini götür, bol sohbet de cabası. Tüketmiyoruz, paylaşıyoruz” şiarıyla kurulan Pazar, her birimizin dolaplarda yaptığımız yazlık kışlık düzenlemesinde hiç giymediklerimizi alıcısıyla buluşturabilir. Temiz kıyafetlerinizi her çarşamba forum saatinde (19:30 itibariyle) Sosyal Dayanışma ve İletişim Derneği’ne (SODİD) getirebilirsiniz.

4 Kasım Cumartesi 14.00-18.30 saatleri arası SODİD'de kurulacak takas pazarına davetlisiniz.

Not: Temiz, çocuk kıyafetleri de getirebilirseniz doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilecek.

Adres: Osmanağa Mahallesi, Kırtasiyeci Sk. No:15, 34714 Kadıköy

- Barış İçin Pedalla!

2004 yılından beri kadınların barış için pedal çevirdiği, Ortadoğu'da gerçekleşen ve Türkiye’den de 8 kadının katıldığı, “Follow the Women” (FTW) sürüşü bu sene Lübnan'da yapıldı. Lübnan’ı kuzeyden güneye 9 günde dolaşan bisikletçiler, deneyimlerini 8 Kasım’da TAK’ta ilgililerle paylaşacak. Etkinliğe, TAK'ta bisiklet park alanı olduğundan, bisikletlerinizle gelebilirsiniz! followthewomen.com

• ATÖLYE

- Mahasti Kia ile “Çamurdan Öyküler”

Uzun süredir tematik seramik atölye çalışmalarını sürdüren Mahasti Kia, her bir katılımcının kendi öyküsünü toprakla, seramikle buluşturmasını sağlayarak; kendi ifadesiyle “günü, kendi öykülerimizde kaybolup kendimizi çamurda tekrar bularak tamamlamayı” atölyeyi tamamlamayı öngörüyor

11 Kasım Cumartesi 12:00 - 14:30

Katılımcı sayısı: 12 Katılım ücreti: 100 TL *Kontenjan sınırlı olduğundan kayıt yaptırmak zorunludur.

Kayıt ve bilgi için: atolyehalka@gmail.com

Halka Sanat / galeri: Caferağa Mah. Bademaltı Sok. No:24 Kadıköy

Oyun yazarlığı atölyesi

Tiyatro oyunu yazmak isteyenler veya yazılmış oyunlarının değerlendirilmesini isteyenler için Yengeç Sanatevi’nde 8 hafta sürecek bir oyun yazarlığı atölyesi açılıyor. Tiyatro oyunu nasıl yazılır başlığıyla, oyun yazma teknikleri üzerine çalışılacak bu atölyede, hikâye, karakter, önerme, diyalog gibi birçok teorik bilginin ışığında uygulamalar yapılacak, katılımcılar birer kısa oyun yazacaklar. Ayrıca atölye sonrasında oyunlarını geliştirmeleri için eğitmenden tekrar destek alabilecek,sahnelenebilecek hale gelen oyunlara, Tiyatro Kara Kutu’nun sahnesinde yer verilecek.Atölye Pazar günleri 17.00 - 19.00 saatleri arasında yapılacak.Detaylı bilgi için http://www.yengecsanatevi.com/egemen-sancak-ile-oyun-yazarligi-atolyesi ya da 0216 338 08 66

• KONSER

Lisede açık akşam

Moda’daki Saint-Joseph Lisesi, halka açık ücretsiz bir konser düzenliyor. Geleneksel ola ‘’Açık Akşam’’ gecesinde, caz sanatçısı Sibel Köse sahne alacak. Konser 9 Kasım Perşembe akşamı saat 19:00’da yapılacak.

• SÖYLEŞİ

Epikten mistiğe…

İrène Mélikoff’un doğumunun 100. yılı anısına yapılacak bu söyleşi, kızı Dr Shirin Mélikoff-Sayar, Prof. Dr İlber Ortaylı ve Ulaş Özdemir’i bir araya getirecek. Bu önemli buluşmada Ulaş Özdemir mistik eserlerden oluşan bir dinleti sunacak. Etkinlik Fransız Kültür Merkezi’nde 7 Kasım 19:15’te yapılacak.