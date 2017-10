Haftanın Kaçmazları

FİLM

Beyazperdede “Maraton”

Kadıköy Belediyesi, Hollanda Konsolosluğu ortaklığı ile Hollanda sinemasından çeşitli örnekleri, Ekim ayı boyunca ücretsiz olarak Yeldeğirmeni Sanat'ta izleyicisiyle buluşturuyor. Ayın son filmi “Maraton”, 30 Ekim Pazartesi 20.00’de gösterilecek.

Dört yakın arkadaş olan Gerard, Leo, Kees ve Nico, Gerard’ın garajında birlikte çalışmaktadır. Fakat iş hayatları çok iyi gitmemektedir. Akıllarına parlak fikir gelir: Rotterdam Maratonu’nda koşabilmek için bir sponsor arayacaklardır. Böylelikle garajın iflas etmesini önleyebileceklerdir.

***

SÖYLEŞİ

Necmiye Alpay, Leyla Erbil’i anlatıyor

TESAK Perşembe Edebiyat Konuşmaları bu sezonun yeni söyleşi dizisi. Her biri alanında uzman akademisyen, yazar, şair, tiyatrocu, felsefeci, editör, çevirmen ve araştırmacıların katılımıyla gerçekleşecek olan söyleşilerde her hafta telif veya yabancı bir edebiyat eseri metin çözümlemesi, açıklama ve yorumlamalarla ele alınacak. Konuşmacıların seçtiği eserler arasında Fatma Aliye Hanım’dan Rimbaud’ya, Behçet Necatigil’den Lucretius’a, Bertolt Brecht’ten Oktay Rifat’a, Leyla Erbil’den John Berger’a kadar Türk ve dünya edebiyatının usta yazar/şairlerinin eserleri yer alıyor. Her perşembe saat 18.30’da edebiyat söyleşilerinin bu haftaki konuğu Necmiye Alpay olacak.

***

OPERA

Süreyya’da “Başka Dünya”

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin bir distopya hikayesi “Başka Dünya” operası 31 Ekim Salı 20.00’de Süreyya Operası’nda sahnelenecek. Gelecekte, hapisteki bir bilgin öfkelidir, çünkü gezegenimiz kâr uğruna çevreyi mahveden egemenler yüzünden yaşanmaz olmuştur: “Gökyüzü külrengi!” Hücreye gelen Dünya Başkanı, “Başka gezegen gerek bize” der ve teklifte bulunur… Hikayenin devamı Süreyya sahnesinde!

***

KONSER

Ceyl’an Ertem CKM’de

Farklı tarzı ve yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan ve Kadıköy müzik dünyasının da bir parçası olan Ceyl’an Ertem, CKM Büyük Salon’da bir konser verecek. 1 Kasım Çarşamba 20.30’da başlayacak konserin bilet fiyatı 80 TL.

***

SERGİ

Venüs’te Atölye Sergisi

Tanya Müsevitoğlu Resim Atölyesi Karma Resim Sergisi, Venüs Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. 29 Ekim tarihinde açılacak olan sergi 9 Kasım tarihine kadar ziyaret edilebilecek.Tanya Müsevitoğlu yönetiminde farklı disiplinlerde çalışan atölye üyeleri Anna Gümrükcü, Ayşegül Akman, Bilge Sabuncu, Ekaterina İren, Svetlena Baloğlu, Svetlana Göncü’nün 48 adet çalışması sergide yer alıyor. Venüs Sanat Galerisi

Mustafa Mazharbey Cad. Mustafa Kaya Sokak No 2 Göztepe’de.

***

Orhan Önal Karikatürleri

Orhan Önal, karikatüre lisede başladı. 2000’li yıllara kadar gazetelerin spor sayfalarında, futbol ağırlıklı olmak üzere gündemle ilgili spor karikatürleri çizmeye devam etti. Halen Feneryolu Mahallesi'nde hayatını sürdüren Önal’ı Karikatür Evi bir sergiyle ağırlıyor. Sergi 28 Ekim-24 Kasım arası Karikatür Evi’nde görülebilir.

***

BAK Solo Sergi

Ayşen Atıl’ın –kendi deyişiyle- ilk “solo sergisi” BAK, 3 Kasım Cuma akşamı Moda Cherrybean Coffees’de açılıyor. 3 Ocak’a kadar açık olacak sergide sanatçı meditatif resim çalışmalarını tanıtacak. aysenatill@gmail.com