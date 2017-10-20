Haftanın Kaçmazları

SÖYLEŞİ

Arkadaşları Galip Tekin’i anlatıyor

Çizerliğe Oğuz Aral döneminin Gırgır dergisinde fantastik ve absürt hikayelerle başlayan, macera çizgi romanın ustası Galip Tekin, geçtiğimiz Temmuz ayında aramızdan ayrıldı. Yakın arkadaşları ve aynı zamanda meslektaşları Bülent Arabacıoğlu, Kutlukhan Perker, Ergün Gündüz, ‘muhteşem son’ları bulan, acayip hikayeleri ile çizgi romana farklılık getiren Tekin’i, çizgilerini, Pı’ya Mektuplar’ı, arkadaşlığını anlatacak. Söyleşi, 21 Ekim Cumartesi 15.00’te Karikatür Evi’nde.

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ÇALIŞTAY

Bisikleti çalışacaklar

Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK), 21-22 Ekim tarihlerinde Bisiklet ve Kent Çalıştayı’na ev sahipliği yapacak. Don Kişot Bisiklet kolektifi tarafından düzenlenecek ‘Yüzünü Bisiklete Dön’ temalı çalıştay, sporcular, akademisyenler, kent planlamacıları, medya uzmanları, bisiklet aktivistleri ve hukukçuları bir araya getirecek.

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TİYATRO

Karıncalar (Bir Savaş Vardı)

Bir asker, nedenini bilmediği ve hiçbir şeyini anlayamadığı savaşta firar eder. Özgürlüğe koşup sevgilisine kavuşacağını sanırken ayağı bir mayına kilitlenir. Boris Vian ve John Steinbeck'in metinlerinden yola çıkarak Gökhan Aktemur'un oyunlaştırdığı, Ergun Üğlü'nün yönettiği oyunda Mert Turak rol alıyor. Oyun, 18-21 Ekim 2017 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.

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SERGİ

Duayen sanatçıdan “Otoportreler” sergisi…

Türk resminin duayen sanatçısı Adnan Çoker, 90. yaş gününü “Otoportreler adlı sergisiyle kutluyor. 20 Ekim Cuma günü açılışı yapılacak olan sergide, sanatçının farklı dönemlerini yansıtan 12 eseri yer alıyor.“Otoportreler”, 20 Ekim - 20 Kasım tarihleri arasında, bir ay boyunca Olcayart’ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Olcayart, Cemil Topuzlu Cad 90/B Caddebostan’da. (0216) 411 1713

Ustalarla Sonbahar

Ürün Sanat Galerisi'nde 21 Ekim Cumartesi günü açılacak olan Ustalarla Sonbahar sergisi 30 Kasım tarihine kadar izlenebilir.

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KONSER

GitarCafe’de konserler başlıyor

Daha önce GitarCafe’de ayrı ayrı defalarca sahne almış olan Şevket Akıncı & Anıl Eraslan bu sefer beraber bir performans sergileyecekler. İklinin konseri 20 Ekim Cuma 21.00’de. Ayda Tangüner yüreğinden dökülen melodileri yine “Ay Işığından Akustik Şarkılar”da seslendirecek. Konser, 21 Ekim Cumartesi 21.00’de. Ve Tokyolu ses/görüntü sanatçısı Tatsuru Ara Hyper Serial Music algoritması üzerine geliştirdiği “Arkhitek-ton” adlı çalışmasını müzikseverle paylaşacağı konseri ise 22 Ekim Pazar 21.00’de. 0216 348 60 55

Tepe’de akustik konserler

“Tepe Nautilus Akustik” konserleri kapsamında 21 Ekim’de Pamela, 22 Ekim’de Mehmet Erdem dillerden düşmeyen şarkılarını Tepe Nautilus ziyaretçileri için akustik olarak seslendiriyor.

Barok Dönemden Çağımıza Süitler

Bol ödüllü sanatçımız Toros Can bu konserde barok, romantik dönem sonrası ve 20. yüzyıl süitlerinden örnekler sunacak. Konser 23 Ekim Pazartesi 20.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda. Bilet fiyatları 20-25 TL.