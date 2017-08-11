Haftanın Kaçmazları

Semtin programı yoğun…

Kadıköy’de yaz aylarında da etkinlikler hız kesmiyor. Hali hazırda devam eden Kadıköy Belediyesi’nin Tiyatro Festivali her akşamınızı kapatmış durumda biliyoruz. Ama alternatifleri de hatırlatmakta fayda var. İşte semtin bu haftaki etkinlik programı…

* Salı Düetleri

Taşra Kabare’de yaz boyu her salı Salı Düetleri etkinliği yapılıyor. Her hafta sürpriz konuklar sohbete geliyor, Ayşe Evrim de geçmişten günümüze unutulmaz yerli-yabancı şarkıları yorumluyor. www.tasrakabare.com

* Kel Şarkıcı Orkestrası

Sezonun en eğlenceli gösterisi Kel Şarkıcı sona erdi ama müziklerini üstelenen Kel Şarkıcı Orkestrası Perşembe geceleri sizinle buluşmaya devam ediyor. 70’lerden günümüze uzanan repertuvarlarıyla karşınıza çıkan grup, şarkılara eşlik etmeniz için sizi bekliyor. Ücretsiz. www.tasrakabare.com

Müzik Kutusu 45’lik Gecesi

Metin Tapkı ile eski 45’lik şarkıları dinleyerek başlayacak, ardından Arda Gülyan Band ile 80’ler - 90’ların unutulmaz şarkılarıyla geceye devam edeceksiniz. 11 Ağustos Cuma ve 26 Ağustos Cumartesi 22.00’de Living Room’da. Giriş ücreti: 34 TL www.livingroom.com.tr

Masterpiece Resim Atölyesi

Sanat, müzik ve keyfin bir arada olduğu Masterpiece etkinlikleri, sizlerle buluşmaya devam ediyor. “Keyifli bir ortamda güzel müzikler eşliğinde, sonunda kendinizi bile şaşırtacak yağlıboya tablolar yapabilirsiniz. Daha önce resim yapmış olmanıza gerek yok, hatta yapmamışsanız çok daha keyifli olabilir. Masterpiece bir resim kursu değil, resim ile dolu geçireceğiniz bir keyif seansı. Sanatçılarımızın adım adım yönlendirmeleri ile seçmiş olduğunuz eseri tamamlayacak ve etkinlik sonunda evinize, ofisinize götürüp asabileceğiniz, arkadaşlarınıza hediye edebileceğiniz size ait bir yağlıboya tablonuz olacak.” 11- 12- 13-16-18-19-20 Ağustos günlerinde Masterpiece Bostancı’daki atölyenin bir günlük ücreti: 75 TL. 0505 485 55 17

İncesaz

İncesaz, 11 Ağustos akşamı Moda Kayıkhane sahnesinde en sevilen şarkılarını seslendirecek.

İncesaz 1997 yılında Murat Aydemir (tanbur), Derya Türkan (kemençe) ve Cengiz Onural (gitar) tarafından kuruldu. Üçlü yolculuklarına Cengiz Onural’ın besteleriyle başladı. Zamanla Murat Aydemir bestelerinin yanı sıra geleneksel Türk müziği repertuvarından seçtikleri eserleri de kendi zevk ve anlayışlarına göre yorumladılar. Ücret: 50 TL (0216) 336 44 46

Ozan Erkan ile ArabesKafası

2015 Kasım ayında yayınlanan ilk albümü Düşte Bir Yol’un ardından, ekibiyle beraber kendi şarkılarını ve değerli sanatçıların unutulmaz parçalarını pop, caz, funk stillerdeki özgün düzenlemeleriyle seslendiren Ozan Erkan, "ArabesKafası" adı altında yepyeni bir repertuar ile arabeskin üç büyük babası Orhan Gencebay, Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur’un dillere destan olmuş parçalarına caz, funk, latin ve rock tınılarla getirdiği farklı yorumlarla Taşra Kabare sahnesinde. 11 Ağustos Cuma akşamı 22.00’de başlayacak konser ücretsiz. www.tasrakabare.com

Çok Da Fifi Hatunlar

Kimi oyuncu, kimi yazar, kimi İngiltere’de stand-up yapıp gelmiş 7 kadın komedyenden oluşan “Çok da Fifi” ekibi, Living Room’da... Aslı Akbay, Deniz Özturhan, Buse Sinem İren, Hande Yögen, Şirincan Çakıroğlu, Meltem Parlak ve Leyla İrem İncegül’ün sahne alacağı stand-up gösterisi 12 Ağustos ve 25 Ağustos Cumartesi akşamları saat 20.30’da başlıyor. Ücret: 34 TL www.livingroom.com.tr

Alpay Erdem- Sahne 2017

Alpay Erdem, “Sahne 2017” adlı stand-up gösterisiyle Bahane Kültür Salon’da...

“Her biri de birbirinden komik hikayeleri ve sahnedeki neşesiyle cemiyet ortamında sayılan ve sevilen bir komedyen olmayı çoktan başarmış bir insan olan Alpay Erdem, her zaman olduğu gibi izleyicisine yine dev kahkaha vadediyor. Dev ama yani, az buz değil.” 15 Ağustos Salı 21.00’de başlayacak gösterinin ücreti 30 TL. 0216 345 54 49

Entu

Entu, 17 Ağustos’ta Dorock XL sahnesinde sevenleriyle buluşuyor. Entu, Hemşince ‘karşı’ demek. Grup, 2006 yılının sonlarına doğru ‘sokak kahvesi’ ailesinin bir ferdi olarak ‘EnTu Dağaker’ (Karşı Çocuklar) adıyla müzik serüvenine başladı. Zamanla EnTu adını aldı. Entu, reggae ve ska alt yapılarıyla Karadeniz ezgilerini deneysel bir çalışmayla albümde topladı. Grup, “Bir ağaca 46 dakikalık saygı” albümünün şarkılarını sevenleri için seslendirecek. Ücret: 30 TL. 0535 363 93 49

Alpay

Türk pop müziğinin efsane sesi Alpay, Moda Kayıkhane Bistro&EventHall’de 18 Ağustos’ta sevenleriyle buluşacak. “Eylül’de Gel”, “Fabrika Kızı” ve “Gitme” gibi hit şarkılara imza atan Alpay, müzikseverlere keyifli bir gece yaşatacak. Ücret: 50 TL (0216) 336 44 46

Jazzlı Sözlü Muhabbetler

Türkiye'nin ilk doğaçlama caz performansına hazır mısınız? Bol sohbet, kahkaha, itiraf ve şarkılar, müzikler, cazlar... “Sözlerini sizin itiraflarınızla oluşturacağınız doğaçlama bir caz gecesine ne dersiniz? İtiraflarınızı veriyorsunuz, biz onları şarkıya çeviriyoruz ve birlikte çoook eğleniyoruz. O zaman haydi itiraflarını al gel, tüm evrene kahkalarımızı saçalım.” 19 Ağustos Cumartesi 22.30’da Living Room’da. Ücret: 34 TL www.livingroom.com.tr

Yavuz Çetin anısına buluşma

Türk rock müziğinin altın çocuğu Yavuz Çetin’in anılacağı 4. Yavuz Çetin Müzik Festivali, 13 Ağustos’ta yapılacak.

Olağanüstü yeteneğiyle kısa müzik serüveninde milyonları etkisi altına alan, Türk rock müziğinin gelmiş geçmiş en iyi gitar virtüözü olarak anılan, Hendrix’in ruhunu taşıdığı iddia edilen ve aramızdan çok erken ayrılan Yavuz Çetin, ölümünün 16’ıncı yılında sevenleri ve arkadaşları tarafından müzikle anılacak. Beste ve söz çalışmalarıyla da milyonları etkisi altına alan, Türkiye’nin büyük değerlerinden Yavuz Çetin, anısına düzenlenen festivalle rock müzik dünyasındaki unutulmaz yerini bir kez daha sağlamlaştıracak.

UNIQ Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleşecek tek günlük festivalde, Büyük Ev Ablukada, Flört, Moğollar, Batu Mutlugil, Bulutsuzluk Özlemi, Kurtalan Ekpres, Murat İlkan & Metin Türkcan (Akustik), Pentagram, Sahte Rakı, Can Gox, Palmiyeler, Eskiz, Yavuzcan Çetin ve Mosquito sahne alacak.

Çetin’in oğlu, festivalin organizatörü Yavuzcan Çetin, Yavuzfest’in ilk başlayışını “Aslında ben küçük bir gece yapacaktım, yapmaya karar verdiğimde herkes destek oldu ve festival bir anda büyüdü. Anladım ki babamın çok seveni varmış. Gerçek miras budur bence” dedi.