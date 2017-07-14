Haftanın Kaçmazları

Alacakaranlık Dergi Koleksiyoner Festivali

Temmuz ayında 4. sayısı ile okuyucu karşısına çıkan korku sineması temalı Alacakaranlık Dergi, 22 Temmuz’da Kadıköy Belediyesi’nin açtığı yeni çalışma mekanı Moda’daki İDEA Kadıköy’de “Koleksiyoner Festivali” düzenliyor.

16.00’da başlayacak olan etkinlikte 25 farklı stantta koleksiyon ürünlerine yer verilecek. Bu ürünler arasında VHS, DVD, lobi kartları, sinema afişleri, çizgi roman, figür, plak vb. olacak.

18.00’da düzenlenecek olan Çizim Atölyesi’nde ise Alacakaranlık çizerleri uygulamalı bir workshop ile etkinliğe renk katacak.

Gecenin finalinde ise Amerikan korku sinemasının önde gelen yönetmenlerinden John Carpenter’ın unutulmaz filmlerinden “The Fog” (1980) filminin gösterimi yapılacak. Geçmişe bağlı olarak açık hava sineması kültürüne uygunluğu, konu ve tematik olarak bireysel korkulardan ziyade toplumsal korkulara hitap etmesi ve sonuç olarak etkinlik kapsamında bir topluluk tarafından izlenecek olması da bu filmi benzersiz kılıyor. Bu unutulmaz korku filminin saat 22.00’de açıkhavada izleneceğini de ekleyelim. www.alacakaranlikdergi.com

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Kadınlar öz savunma öğreniyor

“Bir gün bir yerde kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz... Böyle bir durumda karşınızdakinin üzerinize gelmemesini ve size saldırmamasını dilemektense buna kazırlıklı olmayı istemez misiniz?”

Şiddet ve taciz karşısında bir süper kahraman edasıyla dikilmek veya sadece iyi hissetmek için öz savunma, yani ‘self defense’ eğitimi alan kadınların sayısı gün geçtikçe artıyor. Bitmeyen şiddet olayları, tacizler ve cinsiyetçi tutumların da bu artışa etkisi yadsınamaz. Artık birçok spor salonu talep doğrultusunda kadınlara yönelik öz savunma dersleri ve eğitim programları düzenliyor. Şehirde yalnızca kadınların kendilerini savunmasına odaklanan dövüş kulüpleri bile mevcut.

Bu kulüpler ve ders paketlerinin tanıtımı da genelde parklarda ve ücretsiz şekilde yapılıyor. Bu hafta Moda’da da böyle bir tanıtım dersi olacak.

14 Temmuz Cuma 17.00- 19.00 arası Moda Parkı’nda Maya Johnson’un tanıtım dersine siz de katılmak isterseniz 05308448023 numaralı telefondan ve info@fightforfit.org mail adresinden ulaşabilirsiniz. 29 Temmuz’da Yoğurtçu Parkı’nda da tekrarı var.

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Sivil Toplum için “psikodrama” eğitimi

Kadıköy Kent Konseyi, TÜSODER işbirliğinde sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yapanlara yönelik psikodrama eğitim programı düzenliyor.

Psikodrama eğitimleri, yaratıcı ve etkinlik gerektiren ortamında, insanı insanla, insanı toplumla buluşturmayı hedeflerken, çağımız insanının kendini ve çevresini sorgulamasının ancak etkin, insancıl bir çaba ile gerçekleştirileceği ilkesini temel alıyor.

Psikodrama, eyleme dayalı iç görü kazanılmasını hedefleyen bir psikoterapi yöntemi. “Anlatma yap!” somutlaştırma ilkesi psikodrama yönteminin temelini oluşturuyor. Kendi gerçeğini eylem metoduyla keşfeden kişi, onu yeniden değerlendirme ve değiştirme gücüne sahip oluyor. Yaşayarak öğrenme değişimin kalıcılığını sağlıyor. Bu durum kişilerin davranışlarının düzenlenmesine de olanak sağlıyor.

Bu eğitim, kişiler arası iletişimi arttırmaya, takım ruhu kazandırmaya, takım içi güven oluşturmaya, takım çalışması yaparak gelişime yönelik…

BAŞVURU KOŞULLARI

Eğitim programı 25 Temmuz Salı günü Tasarım Atölyesi Kadıköy / TAK’ta gerçekleştirilecek. Programa en fazla 15 katılımcı kabul edilecek. Tüm katılımcıların program saatleri içinde (14.00 – 18.00) katılımı taahhüt etmesi bekleniyor.

Eğitime katılmak isteyenlerin 22 Temmuz’a kadar başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.

Ayrıntılı bilgi için: kentkonseyi@kadikoy.bel.tr

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Siyah şapkalı kadından şarkılar

Müzikseverlerin Mayıs 2012’de “Siyah Şapkalı Kadın” albümü ile tanıştığı Ayşe Evrim ve sahne arkadaşları, çeşitli müzikal üslupları harmanlayarak oluşturdukları rengarenk repertuarı ile, Taşra Kabare’de yeniden müzikseverlerle buluşuyor. 15 Temmuz Cumartesi akşamı 22.30’da başlayacak konsere giriş ücretsiz. Taşra Kabare, Neşet Ömer Sokak No 7’de.