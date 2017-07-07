Haftanın Kaçmazları

Pazara davetlisiniz

PopMod’un ev sahipliğinde düzenlenen 2. el eşya satış ve takas pazarı 2 hafta aradan sonra devam ediyor. Katılım ücretsiz olduğu pazarda stantlar 20 kişiyle sınırlı. PopMod’un çağrısı şöyle: “Kapın eşyalarınızı, aksesuarlarınızı, fazla gelen ıvır zıvırınızı gelin. Masası, eşeği, elbise askısı olan başımızın tacıdır. Herkesi bekliyoruz...”

Moda 2. El Eşya Satış ve Takas Pazarı, 9 Temmuz Pazar 11.00-18.00 arası PopMod’da. PopMod, Caferağa Mahallesi, Şair Nef-i Sokak No:37’de.

Komşu Dayanışma Partisi

Patronsuz, şefsiz, garsonsuz, hiyerarşisiz bir kolektif olarak Yeldeğirmeni’nde alternatif bir “yemek kültürü” yaratan Komşu Kafe, dayanışma partisi düzenliyor. Çağrıları şöyle: “Yazın yüzünü göstermesiyle birlikte şehri birçok insanın terk etmesi masrafları ve faturaları karşılamamızı gittikçe zorluyor; bu nedenle, kafeye önem veren herkesi dayanışma ve destek için birlikte dans etmeye çağırıyoruz. Haydi, Komşu’nun güzel zamanlarını ve anılarını kutlamak için iyi bir müzikle ve güzel dostlarla yan yana gelelim.”

Giriş ücretinin 15 TL olduğu etkinlik, 7 Temmuz Cuma akşamı Muaf Beyoğlu'nda.



Müzik programı:

21: 00-22: 30 DJ Nots

22: 30-00: 00 DJ Jr. Sensimilla

00: 00-01: 30 DJ Yaprak Melike

01: 30-04: 00 DJ Deepinoza

“Mekâna özgü” sergi

oddviz Kolektifi 2016’da yeni görüntüleme teknikleriyle deneyler yapmak üzere Çağrı Taşkın, Erdal İnci ve Serkan Kaptan tarafından kuruldu. oddviz Tasarım Bakkalı’nda 1 Ağustos’a kadar sürecek ilk sergisinde “mekâna özgü” çalışmalara yer veriyor.

Kolektif, video yerleştirmesinde sergi alanının kendisini fotogrametri tekniği ile 3 boyutlu görselleştiriyor ve yapının iç mekanlarını farklı bir perspektiften izleme imkanı sunuyor.

oddviz sergide yer alacak ikinci çalışmasında ise 90’lardan kalma bir tüplü televizyonu kendi içinde bir mekan olarak ele alıyor. Televizyonun iç yapısını (contexture) görüntülediği videoyu aynı televizyonda oynatarak “mekana özgü” kavramına yeni bir önerme getiriyor.

Tasarım Bakkalı, Uzunhafız sok. 101/A Yeldeğirmeni’nde.

Venüs’te resim

Venüs Sanat Galerisi, Ayşegül Çorbacıoğlu’nun resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

1 Temmuz Cumartesi günü açılan sergi, 12 Temmuz tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Sergide sanatçının 42 adet çalışması yer alıyor.

Ayşegül Çorbacıoğlu resim çalışmalarına 2000 yılı öncesinde başladı. Uzun yıllar birlikte çalıştığı sanatçı dostları ile Dost Fırçalar Resim Grubu kurucuları içersinde yer aldı. Bir çok karma sergiye katılan Ayşegül Çorbacıoğlu Dost Fırçalar Resim Grubu ile çalışmalarına devam ediyor. Sergi her gün10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Venüs Sanat Galerisi Mustafa Mazharbey Cad. Mustafa Kaya Sokak No 2 Göztepe’de.