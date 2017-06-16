Haftanın Kaçmazları

HEYKEL

Fikirtepe / Kamusal Alanda Heykel

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü son sınıf heykel atölyesi öğrencileri ile Tasarım Atölyesi Kadıköy işbirliğinde gerçekleşen Fikirtepe (Kamusal Alanda Heykel) konulu workshop projesinde üretilen heykeller, 13 Haziran’da Tasarım Atölyesi Kadıköy’de ziyaretçilerle buluşmaya başladı.

Fikirtepe’deki dönüşümün merkeze alındığı workshopta; farklı bakış açılarıyla ortak bir amaçta birleşerek günümüzde durmaksızın yükselen Fikirtepe kavram olarak ele alındı. Fikirtepe’nin belleğindeki izlerin heykellere taşındığı sergi 20 Haziran’a kadar görülebilir.

SİNEMA

Documentarist Belgesel Günleri

17-25 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek 10. Documentarist İstanbul Belgesel Günleri’nin programı açıklandı. Türkiye’deki genç belgeselcileri farklı coğrafyalardan belgesellerle biraraya getiren festivalde, ‘Türkiye’den Kısalar’ ve ‘Uluslararası Panaroma’ gibi kült kategorilerin yanı sıra 10. yıla özel seçkiler ve yeni bölümler var. ‘Ustalardan Seçme Filmler’, ‘Documentarist’ten Ödüllü Filmler’ ve ‘15 Filmlik Canlandırma Belgeseller’ bu yıl eklenen yeni bölümler. Festival, önceki senelerden farklı olarak bu yıl ilk kez şehrin Asya yakasına da taşınarak iki kıtaya birden yayılacak. Gösterim ve yan etkinlikler Beyoğlu’nda Aynalıgeçit, Goethe Enstitüsü, Atlas Sineması’nda ve Kadıköy’de Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Tüm gösterimlerin ücretsiz olduğu festivalin onur konuğu ise Finlandiya’nın önde gelen sinemacılarından Prijo Honkasalo.

Program detaylarına documentarist.org adresinden ulaşabilirsiniz.

ATÖLYE

Leman Amatör Günleri

Muhlis Bey’in çizeri büyük usta Behiç Pek, karikatürlerinizi görmek, seçmek, Gazete Kadıköy’e ve Leman dergisine yayımlanması üzere yönlendirmek, karikatür çizim teknikleri ve espri bulma yöntemleri konusunda genç çizerlerle muhabbet etmek için Karikatür Evi’nde olacak. Ücretsiz etkinlik 20 Haziran Salı 18.00’de.

SERGİ

Evrenin Kapıları-Divriği

Feneryolu Halk Eğitimi Merkezi Sanat Tasarımı Bölümü Resim Öğretmeni Handan Kırımlı ve 28 kursiyerinin oluşturduğu İz Sürücü ekibi “Evrenin Kapıları Divriği” temalı 50 adet resim çalışmasını 15-22 Haziran 2017 tarihlerinde Caddebostan Kültür Merkezi 3. Kat Fuaye’de sanatseverlerin ilgisine sunuyor…